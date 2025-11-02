Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yasa dışı bahis ile topyekûn mücadele başlıyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan genelge kapsamında devlet kurumları yasa dışı bahis ve kumar örgütleri ile topyekûn mücadeleye başlıyor.

    Yasa dışı bahis Tam Boyutta Gör
    Son dönemde yasa dışı bahis ile kumar konusunda yoğunlaşan şikâyetler ve yapılan operasyonlar kapsamlı bir mücadelenin gerekliliğini ortaya koymuştu. Resmi Gazete’de yayınlanan genelge ile ilk adım atıldı. 

    Yasa dışı bahis ve kumar hamlesi

    31 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yer alan “Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025–2026)” başlıklı genelgede bu faaliyetlerin aile bütünlüğünü bozduğu, sosyal ilişkileri zayıflattığı ve kayıt dışı ekonomiyi besleyerek kamu düzeni açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

    Genelgede, dijital dünyanın büyümesiyle birlikte yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin sınır ötesi bir boyut kazandığına dikkat çekildi. Sosyal medya ve dijital platformların, bu tür faaliyetlere erişimi kolaylaştırdığı belirtilerek, kamu güvenliği ve toplumsal refahın korunması amacıyla sürekli yenilenen önlemler alınmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

    Bu kapsamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin sanal mecralar, finansal sistem, reklam ve tanıtım kanalları ile uluslararası boyuttaki tüm aşamalarında tespiti ve engellenmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde eylem planının hazırlandığı belirtildi. 

    Eylem planının MASAK tarafından eylemlerden sorumlu ve eylemlerin gerçekleştirilmesinde iş birliği yapılacak olan kurum ve kuruluşlarla paylaşılacağı, planın uygulama ve izleme faaliyetlerinin koordine edileceği ifade edildi. Planın uygulanması ve izlenmesi sürecinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli desteği sağlaması istenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylem planının titizlikle hayata geçirilmesi talimatını verdi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    bobora 1 saat önce

    hopp

    Profil resmi
    magicrea 8 saat önce

    20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 23 saat önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 1 gün önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 1 gün önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 1 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 1 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 1 gün önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 1 gün önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 1 gün önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 1 gün önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 1 gün önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 1 gün önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 1 gün önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 1 gün önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 1 gün önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 1 gün önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 1 gün önce

    kod var mı

    G
    godecengiz 1 gün önce

    kod rica edebilirmiyim?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audi paket sıralaması arabadaki kireç lekesi nasıl çıkar kültür dershanesi hangi cemaatin ağza kolonya tadı gelmesi neden olur hususi kamyonet ile ticari kamyonet arasındaki fark

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Thinkbook 16
    Lenovo Thinkbook 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum