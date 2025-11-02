Yasa dışı bahis ile topyekûn mücadele başlıyor

Yasa dışı bahis ve kumar hamlesi
31 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yer alan “Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025–2026)” başlıklı genelgede bu faaliyetlerin aile bütünlüğünü bozduğu, sosyal ilişkileri zayıflattığı ve kayıt dışı ekonomiyi besleyerek kamu düzeni açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.
Genelgede, dijital dünyanın büyümesiyle birlikte yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin sınır ötesi bir boyut kazandığına dikkat çekildi. Sosyal medya ve dijital platformların, bu tür faaliyetlere erişimi kolaylaştırdığı belirtilerek, kamu güvenliği ve toplumsal refahın korunması amacıyla sürekli yenilenen önlemler alınmasının zorunlu olduğu ifade edildi.
Bu kapsamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin sanal mecralar, finansal sistem, reklam ve tanıtım kanalları ile uluslararası boyuttaki tüm aşamalarında tespiti ve engellenmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde eylem planının hazırlandığı belirtildi.
Eylem planının MASAK tarafından eylemlerden sorumlu ve eylemlerin gerçekleştirilmesinde iş birliği yapılacak olan kurum ve kuruluşlarla paylaşılacağı, planın uygulama ve izleme faaliyetlerinin koordine edileceği ifade edildi. Planın uygulanması ve izlenmesi sürecinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli desteği sağlaması istenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylem planının titizlikle hayata geçirilmesi talimatını verdi.
