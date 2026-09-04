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    Yasa dışı panel kullananlara operasyon: Avukatlar gözaltına alındı

    Kişisel verilerin yetkisiz şekilde sorgulanmasını sağlayan yasa dışı sistemleri kullanan avukatlara soruşturma açıldı. Soruşturmada 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

    Yasa dışı panel kullananlara operasyon: Avukatlara gözaltı! Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de internete sızdırılan kişisel veriler, yasa dışı “panel” adı verilen sorgulama sistemleri üzerinden satışa sunuluyor ve yetkisiz kişilerin erişimine açılıyor. Vatandaşların ad, soyad, telefon numarası, adres, trafik cezası, sağlık verileri gibi kişisel bilgilerinin bu sistemlerde sorgulanabilmesi, ciddi bir veri güvenliği ve mahremiyet sorununu beraberinde getiriyor. Panellere abone olarak 80 milyon vatandaşın kişisel verilerine erişen kişiler, bu verileri kötü amaçlarla kullanıyor.

    Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde kullanıma sunulduğu “panel” sistemlerini kullananlara yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, bazı hukuk bürolarının ve herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların paneldeki bilgileri kullanarak vatandaşları mağdur ettiğini açıkladı. Bazı kişilere “borcunuz yasal takibe düştü”, “uzlaşma sürecini kaçırdınız” veya “hakkınızda haciz işlemi başlatıldı” gibi gerçeğe aykırı ifadelerle ulaşıldığının belirlendiği aktarıldı.

    Soruşturma kapsamında panel kullanarak vatandaşları mağdur ettiği somut delillerle tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verilirken, 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemi başlatıldı. Ayrıca 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

    Yasa dışı panel nedir?

    Son dönemde siber suç soruşturmalarında sıkça gündeme gelen “yasa dışı panel”, farklı kaynaklardan hukuka aykırı şekilde elde edilen kişisel verilerin tek bir sistem üzerinden sorgulanmasına imkan veren ve kullanımının ücretli olduğu platformlara verilen genel bir isim.

    Bu sistemlerde vatandaşların adı, soyadı, telefon numarası, adresi, eğitim geçmişi, sağlık verileri, üzerine kayıtlı otomobil ve taşınmazlar, iş hayatı ve birçok kişisel bilgileri yer alıyor. Bu bilgiler kötü amaçlar ve dolandırıcılık için kullanılıyor.

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