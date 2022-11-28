YASAD: Türkiye bir yılda 30 bin yazılımcı kaybetti ve bu sayı 100 bine çıkabilir

Tam Boyutta Gör Dünyanın giderek dijitalleşmesi şirketlerin de daha fazla yazılımcıya ihtiyaç duymasıyla sonuçlanıyor. Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı da bu alanda Türkiye’deki sorunlara işaret ediyor. Gönül, Avrupa’nın bu alanda zayıf olduğunu ve açığını diğer ülkelerden karşıladığının altını çiziyor. Bu ülkeler arasında Türkiye’de büyük bir paya sahip.

YASAD Başkanı Gönül Kamalı, Türkiye’deki yazılımcı ile Avrupa’daki yazılımcı arasındaki maaş faktörünün belirleyici bir rol oynadığını belirterek şunları söyledi, “Türkiye’de bir yazılım şirketi yeni mezun yazılımcıyı bin dolara çalıştıracak finansal gücü bulamazken, ABD ve Avrupa’dan yazılımcılarımıza gelen teklifler en az 2 bin 500 dolardan başlıyor. Bu rekabeti bizim TL bazında sürdürebilmemiz mümkün değil.”

Kamalı’ya göre kısa vadede bu sorunun bir çözümü yok. Kamalı ayrıca 2021 yılında toplamda 30 bin yazılımcının Türkiye’yi terk ettiğini ve bu sayının 100 bin seviyesine çıkabileceğini belirtiyor. Öte yandan yazılımcı yetiştirme programlarının ve girişimlerinin daha da artırılması gerektiği aktarılıyor.

Türkiye’deki şirketler büyürken iş gücünü kaybediyor

Tam Boyutta Gör Kamalı, Türkiye’deki yazılım şirketlerinin genel olarak yılda yüzde 20 büyüdüğünü ancak aynı dönemde iş gücünün ise yüzde 10 düştüğünü belirtiyor. Hatta bazı sektörlerde bu durumun yüzde 50 civarında olduğu da ifade ediliyor.

Halihazırda bulunan iş gücünü kaybetmemek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile YASAD arasında çalışmalar yürütülmekte. Ayrıca bakanlığın yazılımcıları cezbedecek yeni programlar üstünde de çalıştığı aktarılıyor. Kamalı, “Yazılımcıların ay içerisinde farklı şirketlerin projelerine destek verebilme konusunda esnekliği bir mevzuat olarak getirmeye çalışıyoruz. Yazılımcıların yurt dışına gitmemelerini, ülke içerisinde kalmalarını cazip hale getirecek programlar üzerinde çalışılıyor” ifadelerini kullanıyor.

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YASAD: Türkiye bir yılda 30 bin yazılımcı kaybetti