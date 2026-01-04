Yasak tanımıyor: Çin'de yüzlerce RTX 5090 ortaya çıktı

Çin yasakları aşmaya devam ediyor
Kaçıranlar için RTX 5090'ın Çin'e olan sevkiyatlarına kısıtlama getirilse de, daha önce Malezya ve Singapur gibi ülkelerin bu süreçte ara durak olarak kullanıldığı belirtilmişti. Yeni paylaşılan görüntüler ise, MSI ve Gigabyte markalı kartların büyük sevkiyatlar halinde ülkeye ulaştığını gösteriyor. Ayrıca kutularda Çin'e ihracatına izin verilen "v2" ibaresinin yer almaması, GPU'ların resmi kanallar üzerinden gönderilmediğini doğruluyor.
Analistlere göre ABD'nin donanım ihracatına yönelik kısıtlamaları kağıt üzerinde güçlü görünmesine rağmen, pratikte tam anlamıyla işlemiyor. Dolayısıyla Nvidia'nın bundan sonra nasıl bir yön izleyeceği belirsiz. Öte yandan, Çin merkezli üreticilerin alternatif çözümler geliştirme ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.