    Yasak tanımıyor: Çin'de yüzlerce RTX 5090 ortaya çıktı

    ABD'nin ihracat kısıtlamalarına rağmen Çin'de yüzlerce RTX 5090 ekran kartı ortaya çıktı. Amiral gemisi GPU, toplu şekilde Çin'e ulaşmaya devam ediyor.          

    Yasak tanımıyor: Çin'de yüzlerce RTX 5090 ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın Çin pazarındaki yüksek performanslı ekran kartlarına yönelik stratejisi, ABD tarafından getirilen ihracat kısıtlamaları nedeniyle sürekli olarak değişiyor. Bu yasakların ne kadar etkili olduğu ise, birkaç aydır tartışılan bir konu. Son olarak Çin'de ülkeye ihracatı yasaklanan yüzlerce RTX 5090 modeli ortaya çıktı.

    Çin yasakları aşmaya devam ediyor

    Kaçıranlar için RTX 5090'ın Çin'e olan sevkiyatlarına kısıtlama getirilse de, daha önce Malezya ve Singapur gibi ülkelerin bu süreçte ara durak olarak kullanıldığı belirtilmişti. Yeni paylaşılan görüntüler ise, MSI ve Gigabyte markalı kartların büyük sevkiyatlar halinde ülkeye ulaştığını gösteriyor. Ayrıca kutularda Çin'e ihracatına izin verilen "v2" ibaresinin yer almaması, GPU'ların resmi kanallar üzerinden gönderilmediğini doğruluyor.

    Yasak tanımıyor: Çin'de yüzlerce RTX 5090 ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi yapay zekaya olan yoğun talep, PC oyuncuları için üst seviye ekran kartlarına erişimi her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Söz konusu RTX 5090'ların asıl kullanım alanı ise büyük oranda yapay zeka olacak. Ayrıca Çinli firmaların tüketici sınıfı GPU'ları yeniden paketleyerek, bellek artırımı ve farklı soğutma tasarımlarıyla AI odaklı çözümlere dönüştürdüğü de bilinen bir uygulama.

    Analistlere göre ABD'nin donanım ihracatına yönelik kısıtlamaları kağıt üzerinde güçlü görünmesine rağmen, pratikte tam anlamıyla işlemiyor. Dolayısıyla Nvidia'nın bundan sonra nasıl bir yön izleyeceği belirsiz. Öte yandan, Çin merkezli üreticilerin alternatif çözümler geliştirme ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.

