Yasal bahis reklamları yasaklanacak: Üç bakanlık devrede!

Tam Boyutta Gör Türkiye’de yasa dışı bahisle mücadele sürerken bir yandan da yasal bahislere düzenleme geliyor. Anadolu Ajansı’nın haberine göre bakanlıklar bahis reklamlarını yasaklamak için kanun teklifi hazırlıyor.

18 yaşın altındaki gençlerin bahse ulaşımının engellenmesi için düzenlemeye gidilecek. Ayrıca yasal bahis platformlarına tıpkı alkol ve sigara gibi reklam yasağı getirilecek. Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması bekleniyor. Teklifin içeriği hakkında Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları çalışmalarını sürdürüyor.

Bahis reklamı yasağının detayları henüz bilinmiyor. Teklifin TBMM’ye sunulmasının ardından detaylar ortaya çıkacak. Alkol ve sigara markalarının kendi adıyla, markasıyla ve alkolü çağrıştıran tüm reklamlarına yasak uygulanıyor.

