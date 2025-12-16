Yasal bahis reklamları yasaklanacak: Üç bakanlık devrede!

18 yaşın altındaki gençlerin bahse ulaşımının engellenmesi için düzenlemeye gidilecek. Ayrıca yasal bahis platformlarına tıpkı alkol ve sigara gibi reklam yasağı getirilecek. Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması bekleniyor. Teklifin içeriği hakkında Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları çalışmalarını sürdürüyor.
Bahis reklamı yasağının detayları henüz bilinmiyor. Teklifin TBMM’ye sunulmasının ardından detaylar ortaya çıkacak. Alkol ve sigara markalarının kendi adıyla, markasıyla ve alkolü çağrıştıran tüm reklamlarına yasak uygulanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
3 Kişi Okuyor (1 Üye, 2 Misafir) 1 Masaüstü 2 Mobil
2697 kez okundu.
31 kişi, toplam 35 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
bahis, Türkiye Haberleri ve