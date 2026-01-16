Giriş
    Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden tren geçecek: İhale bu yıl

    İstanbul'un 3'üncü köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kurulacak demir yolu hattı için Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, detaylar paylaştı. İhalenin bu yıl içinde yapılacağını söyledi.

    Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden tren geçecek: İhale bu yıl Tam Boyutta Gör
    Asya ve Avrupa’yı demiryolu ile birbirine bağlamak için kritik projelerden biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki demir yolu hattına ilişkin yeni detaylar paylaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demir yolu ihalesinin bu yıl yapılacağını açıkladı.

    Basra Körfezi’nden demiryolu ile gelen ürünler hali hazırda Marmaray üzerinden Avrupa’ya demiryolu ile taşınabiliyor. Fakat Marmaray’ın şehir içi yolu yoğunluğu nedeniyle yük taşımacılığına sınırlı kapasite ayrılıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek yeni demir yolu hattı, bu kapasite sorununu çözecek. Asya ve Avrupa arasında yüksek kapasiteli şekilde yük treni geçişi sağlanacak.

    İhale bu sene yapılacak

    Demir yolu projesi için 2026 yılı içinde ihale yapılacağı açıklandı. İhalenin ardından inşaat sürecinin 4-5 yıl süreceği ifade edildi.

    Tren güzergahı

    Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden tren geçecek: İhale bu yıl Tam Boyutta Gör
    Projenin güzergahına ilişkin detayları da paylaşan Uraloğlu, "Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Çatalca demir yolu güzergahı, Marmaray hattının Çayırova mevkisinden ayrılarak, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sonra kuzeye yönelerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek, İstanbul Havalimanı'na ulaşıyor ve devamında Halkalı-Kapıkule hattına bağlanıyor. Söz konusu demir yolu hattı, 120 kilometre uzunluğunda olacak, yük ve yolcu olarak işletilecek. Ayrıca proje kapsamında 29 viyadük, 11 aç kapa yapısı ve 21 tünel yapılacak." dedi.

    En kısa ve en ekonomik koridor

    Uraloğlu, Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru projelerinin Türkiye’nin ticari, lojistik ve jeopolitik gücünü artıracağına dikkat çekerek, “Kuzey-güney koridorlarını Uzak Doğu, Güney Asya, Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak en kısa ve ekonomik koridor olacak" dedi.

