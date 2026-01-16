Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden tren geçecek: İhale bu yıl

Basra Körfezi’nden demiryolu ile gelen ürünler hali hazırda Marmaray üzerinden Avrupa’ya demiryolu ile taşınabiliyor. Fakat Marmaray’ın şehir içi yolu yoğunluğu nedeniyle yük taşımacılığına sınırlı kapasite ayrılıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek yeni demir yolu hattı, bu kapasite sorununu çözecek. Asya ve Avrupa arasında yüksek kapasiteli şekilde yük treni geçişi sağlanacak.
İhale bu sene yapılacak
Demir yolu projesi için 2026 yılı içinde ihale yapılacağı açıklandı. İhalenin ardından inşaat sürecinin 4-5 yıl süreceği ifade edildi.
Tren güzergahı
En kısa ve en ekonomik koridor
Uraloğlu, Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru projelerinin Türkiye'nin ticari, lojistik ve jeopolitik gücünü artıracağına dikkat çekerek, "Kuzey-güney koridorlarını Uzak Doğu, Güney Asya, Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak en kısa ve ekonomik koridor olacak" dedi.
