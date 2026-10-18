Photoshop ve Excel’e ücretsiz tıpkıbasım rakip geldi: Yapay zeka yazılım dünyasını nasıl değiştiriyor?

Yapay zeka yazılım dünyasını tersine mühendislik ile baştan yazıyor! Adobe'nin Creative Cloud külliyatı ve Microsoft'un Office platformunun en çok kullanılan uygulamalarının benzerleri ücretsiz!

Adobe’nin Photoshop, Illustrator ve Premiere Pro gibi yedi amiral gemisi uygulamasına açık kaynaklı ve ücretsiz alternatifler geliştirildi. Üstelik bunların arkasında bir şirket ordusu değil, yapay zeka ajanlarını paralel çalıştıran tek bir geliştirici var. Peki ücretsiz Photoshop alternatifi gerçekten mümkün mü ve bu, yazılım dünyası için ne anlama geliyor?

Hikâyenin ikinci perdesinde sıra Microsoft Office’te. Excel’e karşılık GridCraft, PowerPoint’e karşılık DeckCraft ve Word’e karşılık WordCraft artık GitHub’da. Bu videoda Claude Opus 5.5 ile yazılan bu açık kaynak Office alternatifinin neler sunduğunu, Adobe abonelik maliyetleriyle karşılaştırıyoruz.

Videoda adım adım nasıl indirilir ve kullanılır, onu da gösteriyorum. GridCraft’ı GitHub Releases sayfasından Windows, macOS ve Linux için indirmeyi, MSI ve portable seçeneklerini, XLSX dosyalarıyla çalışmayı ve SHA-256 sağlama kontrolüyle sahte sitelerden korunmayı anlatıyoruz.

Ve satır aralarında yer almayan altı kritik soruyu da ele alıyoruz: Bu uygulamalar gerçekten hazır mı? Yüzde 86'lık uyum oranını kim ölçtü? Clean room yaklaşımı hukuken sorun çıkarır mı? Açık kaynak her zaman güvenli mi? Ücretsiz uygulamanın iş modeli ne? Kurumlar için yeterli mi?

Yazılım şirketlerinin en büyük duvarı olan “yazması çok zor ve çok pahalı” varsayımı yapay zekayla aşınırken bundan sonra neler olabilir? Her popüler yazılımın açık kaynak rakibi, fiyat rekabeti, yapay zeka ajanlarının yazılım kullanması, güvenin yeni para birimi olması ve içerik üreticilerini bekleyen değişim bu videoda.

Siz ne düşünüyorsunuz: Yazılım şirketleri hendeklerini koruyabilecek mi, yoksa bir dönem sona mı eriyor? Yorumlarda buluşalım. Kaynaklar: Donanım Haber haberleri (Photoshop sonrası Excel ve Word'ün açık kaynak versiyonları ve Adobe Uygulamalarının aynıları sunuldu) ve GridCraft GitHub deposu (https://github.com/storytold/gridcraft) ve tüm uygulamaların yer aldığı Artcraft Launcher sayfası .

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