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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Alman yazılım devi SAP, yapay zekâ odaklı yeni yapılanma kapsamında küçülme kararı aldı. İş süreçlerini yapay zekâya devreden şirket, toplam iş gücünün yüzde 9’una denk gelen 10 bin çalışanının işine son veriyor. Son dönemde yapay zekâ girişimlerini bünyesine katan firma, bu hamleyle bulut gelirlerini artırarak finansal yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Sendikalarla görüşmeler sürerken, bu karar yapay zekânın istihdam üzerindeki etkisini açıkça gösteriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ sistemlerinin artık günlük kullanıcılar tarafından bile değer üretebilecek şekilde kullanılır hale gelmesi yazılım dünyasına büyük bir darbe vurdu. Avrupa’nın en değerli şirketi konumundaki otomasyon devi SAP, işleri yapay zekâya devrediyor.

SAP küçülüyor

1972 yılında Almanya’da kurulan SystemAnalyse Programmentwicklung şirketi aslında yapay zekâ devrimi öncesinde de benzer bir görev yürütüyordu. Şirketlerin finansal bileşenlerini, stok ve tedarik zincirini ve faturalandırma süreçlerini yöneterek insan kaynaklarından tasarruf edilmesini sağlıyordu. Şimdi ise aynı akıbete kendisi uğruyor.

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Firma tarafından yapılan açıklamaya göre şirket genelindeki iş yüklerinin yapay zekâ teknolojileri desteğinde yürütülecek şekilde yeniden yapılandırılması sonrasında 10 bin kişinin işine son verileceği duyuruldu. Sendika temsilcileriyle görüşmeler devam ederken bu rakamın değişebileceği de belirtildi.

SAP son dönemde Prior Labs, Dremio ve TechWolf gibi girişimleri satın alarak yapay zekâ dönüşümünü hızlandırmaya başlamıştı. İşten çıkarma kararı da bunun akabinde geldi. Toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 9’una denk gelen bu işten çıkarma sonrasında firmanın finansal tablolarında iyileşme bekleniyor. Hali hazırda firmanın bulut işletme gelirleri yılın üçüncü çeyreğinde 6.67 milyar Euro olarak yüzde 26 büyümüştü. Sonraki süreçte bulut gelirlerinin daha da artması bekleniyor.

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