Yazılımcılar için en iyi laptop tavsiyeleri

Yazılım için en iyi dizüstü bilgisayarı seçmek zor olabilir. Kod düzenleyicileri, sanal makineleri, hata ayıklama araçlarını ve birden fazla tarayıcı sekmesini yavaşlamadan sorunsuz bir şekilde çalıştırabilen bir bilgisayara ihtiyacınız olacak. Performansın yanı sıra, pil ömrü, ekran kalitesi, soğutma performansı ve rahat klavye gibi faktörler de uzun süreli programlamada çok önemli. Öte yandan her yazılımcının ihtiyaçları farklı. Öğrenciler yalnızca güvenilir günlük performansa sahip hafif dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyabilirken, oyun geliştiricileri ve yapay zeka mühendisleri genellikle güçlü işlemci ve ayrı ekran kartına ihtiyaç duyuyor. Peki, yazılım için en uygun laptop modelleri hangileri? Yazılım için laptop tavsiye listesinde bütçe dostu seçeneklerden yoğun geliştirme iş yükleri için tasarlanmış üst seviye laptoplara kadar yazılımcılar için en iyi dizüstü bilgisayar modellerini bulabilirsiniz.
|Marka/Model 🧑💻
|Fiyat 🏷️
|Casper S100.1362-CQ00A-G-F
|55.660 TL
|Casper G915.1362-DQ60X-C
|96.480 TL
|Apple MacBook Pro M5 Pro
|175.499 TL
|MSI PRESTIGE 16 AI+
|115.599 TL
|Dell XPS 16 DA16260
|209.999 TL
|LENOVO ThinkPad P16
|245.799 TL
|Apple MacBook Air M5
|78.719 TL
|MSI RAIDER 18 MAX HX A2WI-1040TR
|342.999 TL
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
|132.390 TL
|HP Zbook Power ZX 16
|178.999 TL
Yazılım için dizüstü bilgisayar yorumları dikkate alındığında; yazılımcılar için en iyi laptop markaları sıralamasında Apple, Dell, MSI, Casper ve Lenovo öne çıkıyor. Yazılım için laptop önerisi olarak ise; Apple MacBook Pro, Dell XPS, Lenovo ThinkPad, Casper S100 modelleri güçlü performans sunmalarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Casper S100.1362-CQ00A-G-F
Laptop, Intel Core i7-13620H işlemci, 24 GB DDR5 4800 MHz RAM ve 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD depolamasıyla öne çıkıyor. Bu donanım, yazılım geliştirme ve genel programlamada birden fazla araçla çalışırken ihtiyacınız olan performansı fazlasıyla sunuyor. Projeler, geliştirme araçlar ve veritabanlarınız için geniş depolama alanı bulunması da kullanışlı.
16 inç, 16:10 en boy oranı sunan IPS ekran, kod editörüyle dokümantasyonu yan yana kullanmak isteyenlere hitap ediyor. Daha fazla dikey alan, kod ve uzun metinlerle çalışırken fayda sağlıyor. Alüminyum alaşımlı gövde, 1.8 kg ağırlık ve 18.3 mm incelik, laptopu dilediğiniz yere rahatça götürüp yazılım geliştirmenizi sağlayacak. HDMI ve USB bağlantıları çalışma masanı genişletmenize yardımcı olurken, güç düğmesine entegre parmak izi okuyucu çalışmanıza hızlıca dönmenizi sağlıyor.
Hem kod yazabileceğiniz hem de günlük işlerinizi yürütebileceğiniz bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız, Casper Nirvana S100.1362-CQ00A-G-F, işlemci, bellek ve geniş ekranı birlikte sunmasıyla dikkat çekiyor.
- Ekran: 16 inç, FHD, 300 nit, IPS
- İşlemci: 13. Nesil Intel Core i7 13620H
- Bellek: 24GB RAM (64GB’a kadar artırılabilir)
- Depolama: 1TB M.2 SSD
- Ekran kartı: Dahili ekran kartı
- Batarya: 4800 mAh
- Portlar: 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 1x HDMI, 1x Mikrofon, Kingston Kilit
- Bağlanabilirlik: 802.11 ax, Bluetooth 5.2
- İşletim sistemi: Windows 11 Home Single Language
- Boyut ve ağırlık: 361 x 252 x 18.3mm, 1.8kg
2️⃣ Casper G915.1362-DQ60X-C
Uzun çalışma saatlerinde ekran da önemli. Laptop, 165Hz yenileme hızı, 350 nit parlaklığa ulaşan 16 inç IPS ekran sunuyor. Geniş çalışma alanı, kod editörüyle dokümantasyonu yan yana açarken kullanışlı olabilir. İki RAM yuvası, 64 GB’a kadar bellek desteği ve iki M.2 NVMe depolama yuvası da ileride ihtiyaçlarınız büyüdüğünde değerlendirebileceğiniz özellikler arasında.
Casper Excalibur G915.1362-DQ60X-C, oyun geliştiriciler için en iyi laptop modellerinden biri. Kod yazmanın yanında oyun ve görsel projeler geliştirmeyi hedefliyorsanız tam size göre.
- Ekran: 16 inç, FHD, 165Hz, 350 nit, IPS
- İşlemci: 13. Nesil Intel Core i7 13620H
- Bellek: 32GB RAM (64GB’a kadar artırılabilir)
- Depolama: 1TB M.2 SSD
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX5060
- Batarya: 5141 mAh
- Portlar: 1x USB 3.2 Type-A (Gen2), 2x USB 3.2 Type-A (Gen1), 1x Thunderbolt 4, 1x HDMI, 1x Mini Display, 1x Ethernet, 1x Mikrofon
- Bağlanabilirlik: 802.11 ax, Bluetooth 5.2
- İşletim sistemi: FreeDOS
- Boyut ve ağırlık: 358 x 262.95 x 20.5mm, 2.3kg
3️⃣ Apple MacBook Pro
40 çekirdekli GPU, yoğun grafik kullanan uygulamalar, Metal ile hızlandırılan yazılımlar ve artırılmış gerçeklik deneyimleri geliştirenler için geniş işlem kapasitesi sağlıyor. Thunderbolt 5 bağlantısı ise birden fazla 6K harici ekran ve yüksek hızlı depolama sistemleriyle kapsamlı çalışma düzeni kurmaya olanak tanıyor. 27 saate varan pil ömrü de hareket halinde çalışanların ilgisini çekebilecek özelliklerden biri.
MacBook Pro, farklı yerlerde çalışan yazılımcılar için de uygun bir laptop. Havalimanlarında ya da aydınlık ortak çalışma alanlarında nano-texture cam, yansımaları azaltmaya yardımcı olarak çalışmayı kolaylaştırıyor. macOS üzerinde uygulama geliştiren, yerel yapay zekâ projeleri deneyen ve grafik işlem gücüne ihtiyaç duyan kullanıcılar açısından M5 Pro çipli MacBook Pro, yazılım için alınabilecek en iyi bilgisayarlardan biri.
- Ekran: 16.2 inç, 3456x2234, 1600 nit, 120Hz, Liquid Retina XDR
- İşlemci: Apple M5 Pro çip
- Bellek: 24GB RAM (64GB’a kadar yapılandırılabilir)
- Depolama: 1TB, 2TB, 4TB
- Ekran kartı: Dahili
- Batarya: 100 watt-saatlik
- Portlar: 3x Thunderbolt 5, MagSafe 3, HDMI, DisplayPort, USB 4, 3.5mm kulaklık jakı, SDXC kart yuvası,
- Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 6
- İşletim sistemi: macOS
- Boyut ve ağırlık: 16.8 x 355.7 x 248.1mm, 2.14kg
4️⃣ MSI PRESTIGE 16 AI+
Laptop, Intel Core Ultra 9 386H işlemci, 32 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD’si ile yazılım geliştirme açısından değerlendirmeye değer olduğunu gösteriyor. Donanımına bakıldığında, kod editörü, tarayıcı, veritabanı ve test araçlarının birlikte kullanıldığı çalışmalar için güçlü bir dizüstü bilgisayar olduğu söylenebilir.
Laptop, 16 inç, 2880x1800 çözünürlüklü OLED ekranıyla da dikkat çekici. 16:10 ekran oranı, kod satırlarını ve dokümantasyonu görüntülerken kullanışlı çalışma alanı sağlayacaktır. 120Hz yenileme hızı da ekran üzerindeki hareketlerin akıcılığını destekliyor. Arayüz geliştirmeyle ilgileniyorsanız, tasarım ve kod arasında geçiş yaparken bu ekrana bayılacaksınız.
Alüminyum alaşımlı kasaya sahip laptop, 1.59 kg ağırlığıyla her yerde kod yazmak isteyen yazılımcılar için önemli bir artı. Beyaz aydınlatmalı klavye, 81 Wh batarya ve Windows 11 Home da sistemi tamamlıyor.
- Ekran: 16 inç, 2.8K (2880x1800), 120Hz, OLED
- İşlemci: Intel Core Ultra 9 386H
- Bellek: 32GB RAM
- Depolama: 1TB NVMe SSD
- Ekran kartı: Dahili
- Batarya: 81 watt-saatlik
- Portlar: 2x Type-A USB 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4, 1x HDMI 2.1, 1x Mikrofon/Kulaklık Jakı
- Bağlanabilirlik: Intel Killer WiFi 7, Bluetooth 6
- İşletim sistemi: Windows 11 Home
- Boyut ve ağırlık: 357.7 x 254.3 x 11.9mm, 1.59kg
5️⃣ Dell XPS 16
DA16260 modeli, Intel Core Ultra 7 355 işlemci, 16 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD sunuyor. Donanım üzerinden değerlendirildiğinde kodlama, programlama ve genel uygulama geliştirme için uygun bir laptop olabilir. Çok sayıda sanal makine veya bellek tüketen servislerle çalışacaksanız, satın alma aşamasında daha yüksek RAM seçeneğini tercih etmenizde fayda var.
16 inç 1920x1200 çözünürlüklü ekran, kod editörü ve kaynak dokümanlarını birlikte görüntülemek için geniş alan sağlıyor. Panelin 500 nit parlaklığı ve 1–120 Hz yenileme aralığı da dikkat çekiyor. Üç adet Thunderbolt 4 bağlantısı, uyumlu harici ekran ve depolama cihazlarıyla çalışma alanınızı genişletmenize olanak tanıyor. Yüksek hızlarda kablosuz bağlantı sunan Wi-Fi 7 ve sık şarj etme sorunu yaşatmayacak 70Wh batarya, diğer dikkat çekici özelliklerden.
- Ekran: 16.0 inç, 2K, 120Hz, 500 nit
- İşlemci: Intel Core Ultra 7 355
- Bellek: 16GB RAM
- Depolama: 1TB M.2 2230 SSD
- Ekran kartı: Dahili
- Batarya: 70Whr
- Portlar: 3x Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1, Kensington kilidi, Kulaklık jakı
- Bağlanabilirlik: Intel Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
- İşletim sistemi: Windows 11 Home, Copilot+ PC
- Boyut ve ağırlık: 15.40 x 237.47 x 352.58mm, 1.74kg
6️⃣ LENOVO ThinkPad P16
Laptop, 24 çekirdekli Intel Core Ultra 9 285HX’e kadar güçlü işlemci seçenekleriyle geliyor. Yapay zeka işlemlerine, 12 GB GDDR7 belleğe sahip NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell Laptop GPU destek veriyor. 192 GB’a kadar DDR5 RAM, 12 TB’a kadar SSD desteğiyle geliyor. Dört bellek ve üç M.2 depolama yuvası, sistemi geliştirme esnekliği sunuyor. 16 inç, 3.2K Tandem OLED panel de kodları, analiz çıktılarını ve görsel çalışmaları aynı ekranda takip etmenizi sağlıyor.
- Ekran: 16 inç, 3.2K (3200x2000), 600 nit, 120Hz, Tandem OLED
- İşlemci: Intel Core Ultra 7 265HX
- Bellek: 64GB RAM (192GB’a kadar yapılandırılabilir)
- Depolama: 1TB M.2 PCIe Gen 5 (12TB’a kadar yapılandırılabilir)
- Ekran kartı: NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell Laptop GPU
- Batarya: 99.9Whr
- Portlar: 2x USB-C Thunderbolt 5, USB-C Thunderbolt 4, 2x USB-A, Ethernet, HDMI 2.1, Kulaklık/Mikrofon jakı, SD Express 8.0 Card Reader
- Bağlanabilirlik: Intel WiFi 7, Bluetooth 5.4
- İşletim sistemi: Windows 11 Pro
- Boyut ve ağırlık: 15.8 x 362 x 252mm, 2.54kg
7️⃣ Apple MacBook Air M5
Güçlü Apple M5 işlemci sayesinde, birden fazla uygulama çalıştırırken her türlü programlamayı, müzik dinlemeyi, fotoğraf düzenlemeyi ve daha fazlasını aynı anda yapabilirsiniz. Web, mobil veya iOS geliştirme gibi normal programlama projeleri için, tarayıcılar, IDE'ler ve ara sıra kullanılan simülatörlerle başa çıkacak kadar hızlı bir laptop. İş akışınız Xcode içindeyse ve sadece iOS için çalışan bir makine istiyorsanız, tam size göre.
Dersleriniz yoğun yapay zeka, veri bilimi ya da ciddi oyun geliştirme içeriyorsa, MacBook Air yerine mobil bir iş istasyonuna veya özel bir oyun dizüstü bilgisayarına bakmak isteyebilirsiniz. Ancak genel programlama, mobil geliştirme ve kampüste tüm gün kullanım için harika bir laptop.
- Ekran: 13.6 inç, 2560x1664, 500 nit, Liquid Retina
- İşlemci: Apple M5 çip
- Bellek: 16GB RAM (32GB’a kadar yapılandırılabilir)
- Depolama: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB
- Ekran kartı: Dahili
- Batarya: 53.8 watt-saatlik
- Portlar: Magsafe 3 şarj, 3.5mm kulaklık jakı, 2x Thunderbolt 4 USB-C, DisplayPort, Thunderbolt 4, USB 4
- Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 6
- İşletim sistemi: macOS
- Boyut ve ağırlık: 11.3 x 304.1 x 215mm, 1.23kg
8️⃣ MSI RAIDER 18 MAX HX
Intel Core Ultra 9 290HX Plus işlemci, 64 GB RAM ve 2 TB PCIe NVMe Gen4 SSD ile gelen laptop, farklı oyun geliştirme araçlarını birlikte kullanmak isteyenlere hitap ediyor. Geniş depolama alanı da proje dosyalarını, kaynak görselleri ve farklı test sürümlerini saklamak açısından kullanışlı. 16 GB belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 5080 ekran kartı, grafik ağırlıklı geliştirme çalışmalarında (ayrıntılı üç boyutlu sahneler oluşturmak, ışıklandırma üzerinde çalışmak, oyunun görsel kalitesini test etmek gibi) önem arz ediyor.
18 inç ekran, UHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Büyük ekran, oyun arayüzünü düzenlerken ve sahne detaylarını incelerken avantaj sağlayabilir.
Oyun geliştirme için laptop seçerken önceliğiniz büyük çalışma ekranı, yüksek bellek kapasitesi ve güçlü grafik donanımıysa MSI Raider 18 Max HX A2W modelini düşünebilirsiniz. Daha küçük, iki boyutlu projelerde daha uygun fiyatlı laptop modellerine bakmanız mantıklı olacaktır.
- Ekran: 18 inç, UHD+ (3840x2400), 120Hz, Mini LED
- İşlemci: Intel Core Ultra 9 290HX Plus
- Bellek: 64GB RAM (128GB’a kadar artırılabilir)
- Depolama: 2TB NVMe SSD
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU
- Batarya: 99.9 Whrs
- Portlar: 3x Type-A USB 3.2 Gen2, 2x Thunderbolt 5, 1x HDMI 2.1, 1x SD Express Card Reader, 2.5 Gigabit Ethernet, 1x Mikrofon/Kulaklık jakı
- Bağlanabilirlik: Intel Killer Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
- İşletim sistemi: Windows 11 Home
- Boyut ve ağırlık: 404 x 307.5 x 24mm, 3.6kg
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