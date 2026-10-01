Yazılımcılar için en iyi laptop tavsiyeleri

Yazılım için en iyi dizüstü bilgisayarı seçmek zor olabilir. Kod düzenleyicileri, sanal makineleri, hata ayıklama araçlarını ve birden fazla tarayıcı sekmesini yavaşlamadan sorunsuz bir şekilde çalıştırabilen bir bilgisayara ihtiyacınız olacak. Performansın yanı sıra, pil ömrü, ekran kalitesi, soğutma performansı ve rahat klavye gibi faktörler de uzun süreli programlamada çok önemli. Öte yandan her yazılımcının ihtiyaçları farklı. Öğrenciler yalnızca güvenilir günlük performansa sahip hafif dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyabilirken, oyun geliştiricileri ve yapay zeka mühendisleri genellikle güçlü işlemci ve ayrı ekran kartına ihtiyaç duyuyor. Peki, yazılım için en uygun laptop modelleri hangileri? Yazılım için laptop tavsiye listesinde bütçe dostu seçeneklerden yoğun geliştirme iş yükleri için tasarlanmış üst seviye laptoplara kadar yazılımcılar için en iyi dizüstü bilgisayar modellerini bulabilirsiniz.

Yazılım için dizüstü bilgisayar yorumları dikkate alındığında; yazılımcılar için en iyi laptop markaları sıralamasında Apple, Dell, MSI, Casper ve Lenovo öne çıkıyor. Yazılım için laptop önerisi olarak ise; Apple MacBook Pro, Dell XPS, Lenovo ThinkPad, Casper S100 modelleri güçlü performans sunmalarıyla tavsiye ediliyor.

Uygun fiyatlı laptop arayanlara özel dizüstü bilgisayar modelleri 1 hf. önce eklendi

1️⃣ Casper S100.1362-CQ00A-G-F Tam Boyutta Gör Kod yazarken bir yanda geliştirme ortamı, diğer yanda tarayıcı sekmeleri, dokümantasyon ve test araçları açık olur. Bu yüzden bilgisayar seçerken işlemciyi, belleği ve ekranı birlikte düşünmek gerekir. Yazılım için laptop önerisi isteyenler için Casper Nirvana S100.1362-CQ00A-G-F, bu ihtiyaçlar açısından değerlendirmeye değer bir model. Laptop, Intel Core i7-13620H işlemci, 24 GB DDR5 4800 MHz RAM ve 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD depolamasıyla öne çıkıyor. Bu donanım, yazılım geliştirme ve genel programlamada birden fazla araçla çalışırken ihtiyacınız olan performansı fazlasıyla sunuyor. Projeler, geliştirme araçlar ve veritabanlarınız için geniş depolama alanı bulunması da kullanışlı. 16 inç, 16:10 en boy oranı sunan IPS ekran, kod editörüyle dokümantasyonu yan yana kullanmak isteyenlere hitap ediyor. Daha fazla dikey alan, kod ve uzun metinlerle çalışırken fayda sağlıyor. Alüminyum alaşımlı gövde, 1.8 kg ağırlık ve 18.3 mm incelik, laptopu dilediğiniz yere rahatça götürüp yazılım geliştirmenizi sağlayacak. HDMI ve USB bağlantıları çalışma masanı genişletmenize yardımcı olurken, güç düğmesine entegre parmak izi okuyucu çalışmanıza hızlıca dönmenizi sağlıyor. Hem kod yazabileceğiniz hem de günlük işlerinizi yürütebileceğiniz bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız, Casper Nirvana S100.1362-CQ00A-G-F, işlemci, bellek ve geniş ekranı birlikte sunmasıyla dikkat çekiyor. Ekran: 16 inç, FHD, 300 nit, IPS

İşlemci: 13. Nesil Intel Core i7 13620H

Bellek: 24GB RAM (64GB’a kadar artırılabilir)

Depolama: 1TB M.2 SSD

Ekran kartı: Dahili ekran kartı

Batarya: 4800 mAh

Portlar: 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 1x HDMI, 1x Mikrofon, Kingston Kilit

Bağlanabilirlik: 802.11 ax, Bluetooth 5.2

İşletim sistemi: Windows 11 Home Single Language

Boyut ve ağırlık: 361 x 252 x 18.3mm, 1.8kg

2️⃣ Casper G915.1362-DQ60X-C Tam Boyutta Gör Oyun geliştirme veya grafik ağırlıklı projelerle ilgileniyorsanız, yazılım için laptop arayışında ekran kartı güçlü modellere yönelmenizde fayda var. Casper Excalibur G915.1362-DQ60X-C, Intel Core i7-13620H işlemcisi, 32 GB DDR5 4800 MHz RAM’i ve 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD’si ile bir geliştiricinin ihtiyaç duyacağı performansı fazlasıyla sunuyor. 8 GB GDDR7 belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartı da oyun geliştirme ve GPU hızlandırmasından yararlanan çalışmalarda gerekli donanım olarak güçlü bellek, işlemci ve depolamaya eşlik ediyor. Uzun çalışma saatlerinde ekran da önemli. Laptop, 165Hz yenileme hızı, 350 nit parlaklığa ulaşan 16 inç IPS ekran sunuyor. Geniş çalışma alanı, kod editörüyle dokümantasyonu yan yana açarken kullanışlı olabilir. İki RAM yuvası, 64 GB’a kadar bellek desteği ve iki M.2 NVMe depolama yuvası da ileride ihtiyaçlarınız büyüdüğünde değerlendirebileceğiniz özellikler arasında. Casper Excalibur G915.1362-DQ60X-C, oyun geliştiriciler için en iyi laptop modellerinden biri. Kod yazmanın yanında oyun ve görsel projeler geliştirmeyi hedefliyorsanız tam size göre. Ekran: 16 inç, FHD, 165Hz, 350 nit, IPS

İşlemci: 13. Nesil Intel Core i7 13620H

Bellek: 32GB RAM (64GB’a kadar artırılabilir)

Depolama: 1TB M.2 SSD

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX5060

Batarya: 5141 mAh

Portlar: 1x USB 3.2 Type-A (Gen2), 2x USB 3.2 Type-A (Gen1), 1x Thunderbolt 4, 1x HDMI, 1x Mini Display, 1x Ethernet, 1x Mikrofon

Bağlanabilirlik: 802.11 ax, Bluetooth 5.2

İşletim sistemi: FreeDOS

Boyut ve ağırlık: 358 x 262.95 x 20.5mm, 2.3kg

3️⃣ Apple MacBook Pro Tam Boyutta Gör MacBook Pro M5 Pro, Apple yazılım geliştiricileri için en iyi laptop. Apple’ın güçlü işlemcileriyle macOS deneyimini bir arada isteyen geliştiriciler için 16 inç MacBook Pro, dikkat çekici bir seçenek. M5’in süper çekirdek mimarisi, derleme sürelerini kısaltmayı ve karmaşık yerel geliştirme ortamlarını yönetmeyi hedefleyen yüksek performans sunuyor. 40 çekirdekli GPU, yoğun grafik kullanan uygulamalar, Metal ile hızlandırılan yazılımlar ve artırılmış gerçeklik deneyimleri geliştirenler için geniş işlem kapasitesi sağlıyor. Thunderbolt 5 bağlantısı ise birden fazla 6K harici ekran ve yüksek hızlı depolama sistemleriyle kapsamlı çalışma düzeni kurmaya olanak tanıyor. 27 saate varan pil ömrü de hareket halinde çalışanların ilgisini çekebilecek özelliklerden biri. MacBook Pro, farklı yerlerde çalışan yazılımcılar için de uygun bir laptop. Havalimanlarında ya da aydınlık ortak çalışma alanlarında nano-texture cam, yansımaları azaltmaya yardımcı olarak çalışmayı kolaylaştırıyor. macOS üzerinde uygulama geliştiren, yerel yapay zekâ projeleri deneyen ve grafik işlem gücüne ihtiyaç duyan kullanıcılar açısından M5 Pro çipli MacBook Pro, yazılım için alınabilecek en iyi bilgisayarlardan biri. Ekran: 16.2 inç, 3456x2234, 1600 nit, 120Hz, Liquid Retina XDR

İşlemci: Apple M5 Pro çip

Bellek: 24GB RAM (64GB’a kadar yapılandırılabilir)

Depolama: 1TB, 2TB, 4TB

Ekran kartı: Dahili

Batarya: 100 watt-saatlik

Portlar: 3x Thunderbolt 5, MagSafe 3, HDMI, DisplayPort, USB 4, 3.5mm kulaklık jakı, SDXC kart yuvası,

Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 6

İşletim sistemi: macOS

Boyut ve ağırlık: 16.8 x 355.7 x 248.1mm, 2.14kg

4️⃣ MSI PRESTIGE 16 AI+ Tam Boyutta Gör Çalışma alanınız bazen evde, bazen ofiste, bazen de bir kafede olabilir. Böyle bir düzende kod yazıyorsanız, işlemci gücü kadar ekran ve taşınabilirlik de önem kazanıyor. Yazılım ve kodlama için laptop arayışında olanların ilgisini çekecek MSI Prestige 16 AI+ C3MG-039TR modeli, büyük ekranı ince ve hafif gövdede sunmasıyla dikkat çekiyor. Laptop, Intel Core Ultra 9 386H işlemci, 32 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD’si ile yazılım geliştirme açısından değerlendirmeye değer olduğunu gösteriyor. Donanımına bakıldığında, kod editörü, tarayıcı, veritabanı ve test araçlarının birlikte kullanıldığı çalışmalar için güçlü bir dizüstü bilgisayar olduğu söylenebilir. Laptop, 16 inç, 2880x1800 çözünürlüklü OLED ekranıyla da dikkat çekici. 16:10 ekran oranı, kod satırlarını ve dokümantasyonu görüntülerken kullanışlı çalışma alanı sağlayacaktır. 120Hz yenileme hızı da ekran üzerindeki hareketlerin akıcılığını destekliyor. Arayüz geliştirmeyle ilgileniyorsanız, tasarım ve kod arasında geçiş yaparken bu ekrana bayılacaksınız. Alüminyum alaşımlı kasaya sahip laptop, 1.59 kg ağırlığıyla her yerde kod yazmak isteyen yazılımcılar için önemli bir artı. Beyaz aydınlatmalı klavye, 81 Wh batarya ve Windows 11 Home da sistemi tamamlıyor. Ekran: 16 inç, 2.8K (2880x1800), 120Hz, OLED

İşlemci: Intel Core Ultra 9 386H

Bellek: 32GB RAM

Depolama: 1TB NVMe SSD

Ekran kartı: Dahili

Batarya: 81 watt-saatlik

Portlar: 2x Type-A USB 3.2 Gen1, 2x Thunderbolt 4, 1x HDMI 2.1, 1x Mikrofon/Kulaklık Jakı

Bağlanabilirlik: Intel Killer WiFi 7, Bluetooth 6

İşletim sistemi: Windows 11 Home

Boyut ve ağırlık: 357.7 x 254.3 x 11.9mm, 1.59kg

5️⃣ Dell XPS 16 Tam Boyutta Gör Bir projede kod yazarken, hataları ayıklarken ve dokümantasyonu incelerken bilgisayarın ekranı kadar çalışma düzenine uyumu da önem taşıyor. Yazılım mühendisliği laptop önerisi isteyenler için Dell XPS 16, geniş ekranla taşınabilirliği bir arada sunmasıyla dikkat çekiyor. DA16260 modeli, Intel Core Ultra 7 355 işlemci, 16 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD sunuyor. Donanım üzerinden değerlendirildiğinde kodlama, programlama ve genel uygulama geliştirme için uygun bir laptop olabilir. Çok sayıda sanal makine veya bellek tüketen servislerle çalışacaksanız, satın alma aşamasında daha yüksek RAM seçeneğini tercih etmenizde fayda var. 16 inç 1920x1200 çözünürlüklü ekran, kod editörü ve kaynak dokümanlarını birlikte görüntülemek için geniş alan sağlıyor. Panelin 500 nit parlaklığı ve 1–120 Hz yenileme aralığı da dikkat çekiyor. Üç adet Thunderbolt 4 bağlantısı, uyumlu harici ekran ve depolama cihazlarıyla çalışma alanınızı genişletmenize olanak tanıyor. Yüksek hızlarda kablosuz bağlantı sunan Wi-Fi 7 ve sık şarj etme sorunu yaşatmayacak 70Wh batarya, diğer dikkat çekici özelliklerden. Ekran: 16.0 inç, 2K, 120Hz, 500 nit

İşlemci: Intel Core Ultra 7 355

Bellek: 16GB RAM

Depolama: 1TB M.2 2230 SSD

Ekran kartı: Dahili

Batarya: 70Whr

Portlar: 3x Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1, Kensington kilidi, Kulaklık jakı

Bağlanabilirlik: Intel Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0

İşletim sistemi: Windows 11 Home, Copilot+ PC

Boyut ve ağırlık: 15.40 x 237.47 x 352.58mm, 1.74kg

6️⃣ LENOVO ThinkPad P16 Tam Boyutta Gör Projeler büyüdükçe bilgisayardan beklenti de değişiyor. Bir yanda geliştirme ortamı, diğer yanda sanal makineler, veri işleme araçları ve yerel yapay zeka denemeleri… Yapay zeka ve programlama için ideal laptop modelleri arasında olan Lenovo ThinkPad P16 Gen 3, yoğun iş yüklerine yönelik yapılandırma seçenekleriyle dikkat çeken bir mobil iş istasyonu. Laptop, 24 çekirdekli Intel Core Ultra 9 285HX’e kadar güçlü işlemci seçenekleriyle geliyor. Yapay zeka işlemlerine, 12 GB GDDR7 belleğe sahip NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell Laptop GPU destek veriyor. 192 GB’a kadar DDR5 RAM, 12 TB’a kadar SSD desteğiyle geliyor. Dört bellek ve üç M.2 depolama yuvası, sistemi geliştirme esnekliği sunuyor. 16 inç, 3.2K Tandem OLED panel de kodları, analiz çıktılarını ve görsel çalışmaları aynı ekranda takip etmenizi sağlıyor. Ekran: 16 inç, 3.2K (3200x2000), 600 nit, 120Hz, Tandem OLED

İşlemci: Intel Core Ultra 7 265HX

Bellek: 64GB RAM (192GB’a kadar yapılandırılabilir)

Depolama: 1TB M.2 PCIe Gen 5 (12TB’a kadar yapılandırılabilir)

Ekran kartı: NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell Laptop GPU

Batarya: 99.9Whr

Portlar: 2x USB-C Thunderbolt 5, USB-C Thunderbolt 4, 2x USB-A, Ethernet, HDMI 2.1, Kulaklık/Mikrofon jakı, SD Express 8.0 Card Reader

Bağlanabilirlik: Intel WiFi 7, Bluetooth 5.4

İşletim sistemi: Windows 11 Pro

Boyut ve ağırlık: 15.8 x 362 x 252mm, 2.54kg

7️⃣ Apple MacBook Air M5 Tam Boyutta Gör Üniversite ve kodlama için hafif bir Mac bilgisayar istiyor ancak MacBook Pro'ya büyük bir servet harcamak istemiyorsanız, 13 inç M5 çipli MacBook Air tam size göre. Yalnızca 1.2 kg ağırlığı ve 15.5 saatlik pil ömrüyle, gün boyunca şarja gerek duymadan dersliklerde, kütüphanelerde ve kafelerde rahatça çalışabilirsiniz. Güçlü Apple M5 işlemci sayesinde, birden fazla uygulama çalıştırırken her türlü programlamayı, müzik dinlemeyi, fotoğraf düzenlemeyi ve daha fazlasını aynı anda yapabilirsiniz. Web, mobil veya iOS geliştirme gibi normal programlama projeleri için, tarayıcılar, IDE'ler ve ara sıra kullanılan simülatörlerle başa çıkacak kadar hızlı bir laptop. İş akışınız Xcode içindeyse ve sadece iOS için çalışan bir makine istiyorsanız, tam size göre. Dersleriniz yoğun yapay zeka, veri bilimi ya da ciddi oyun geliştirme içeriyorsa, MacBook Air yerine mobil bir iş istasyonuna veya özel bir oyun dizüstü bilgisayarına bakmak isteyebilirsiniz. Ancak genel programlama, mobil geliştirme ve kampüste tüm gün kullanım için harika bir laptop. Ekran: 13.6 inç, 2560x1664, 500 nit, Liquid Retina

İşlemci: Apple M5 çip

Bellek: 16GB RAM (32GB’a kadar yapılandırılabilir)

Depolama: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB

Ekran kartı: Dahili

Batarya: 53.8 watt-saatlik

Portlar: Magsafe 3 şarj, 3.5mm kulaklık jakı, 2x Thunderbolt 4 USB-C, DisplayPort, Thunderbolt 4, USB 4

Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 6

İşletim sistemi: macOS

Boyut ve ağırlık: 11.3 x 304.1 x 215mm, 1.23kg

8️⃣ MSI RAIDER 18 MAX HX Tam Boyutta Gör Oyun geliştirirken kod yazmanın yanı sıra karakterlerle, dokularla, animasyonlarla ve sahne tasarımlarıyla da uğraşılır. Bu süreçte işlemci, ekran kartı ve belleğin birlikte güçlü olması önem kazanıyor. Oyun geliştirme için laptop arayanlara MSI Raider 18 Max HX A2W modelini tavsiye ederiz. Intel Core Ultra 9 290HX Plus işlemci, 64 GB RAM ve 2 TB PCIe NVMe Gen4 SSD ile gelen laptop, farklı oyun geliştirme araçlarını birlikte kullanmak isteyenlere hitap ediyor. Geniş depolama alanı da proje dosyalarını, kaynak görselleri ve farklı test sürümlerini saklamak açısından kullanışlı. 16 GB belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 5080 ekran kartı, grafik ağırlıklı geliştirme çalışmalarında (ayrıntılı üç boyutlu sahneler oluşturmak, ışıklandırma üzerinde çalışmak, oyunun görsel kalitesini test etmek gibi) önem arz ediyor. 18 inç ekran, UHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Büyük ekran, oyun arayüzünü düzenlerken ve sahne detaylarını incelerken avantaj sağlayabilir. Oyun geliştirme için laptop seçerken önceliğiniz büyük çalışma ekranı, yüksek bellek kapasitesi ve güçlü grafik donanımıysa MSI Raider 18 Max HX A2W modelini düşünebilirsiniz. Daha küçük, iki boyutlu projelerde daha uygun fiyatlı laptop modellerine bakmanız mantıklı olacaktır. Ekran: 18 inç, UHD+ (3840x2400), 120Hz, Mini LED

İşlemci: Intel Core Ultra 9 290HX Plus

Bellek: 64GB RAM (128GB’a kadar artırılabilir)

Depolama: 2TB NVMe SSD

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU

Batarya: 99.9 Whrs

Portlar: 3x Type-A USB 3.2 Gen2, 2x Thunderbolt 5, 1x HDMI 2.1, 1x SD Express Card Reader, 2.5 Gigabit Ethernet, 1x Mikrofon/Kulaklık jakı

Bağlanabilirlik: Intel Killer Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

İşletim sistemi: Windows 11 Home

Boyut ve ağırlık: 404 x 307.5 x 24mm, 3.6kg

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: