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    Yemek sipariş platformlarında sahte restoranlara ceza

    Ticaret Bakanlığı, yemek sipariş platformlarında tek restoranı birden fazla işletme gibi göstererek tüketicileri yanıltan iki şirkete idari para cezası ve reklam durdurma yaptırımı uyguladı.

    Yemek sipariş platformlarında sahte restoranlara ceza Tam Boyutta Gör
    Yemek sipariş uygulamalarında tüketicilerin karşısına farklı işletmelermiş gibi çıkan restoranlar Ticaret Bakanlığı'nın denetimine takıldı. Tek bir fiziksel restorandan hareketle birden fazla işletme görüntüsü oluşturan iki şirket hakkında yaptırım kararı alındı.

    Tek restoran, birden fazla işletme görüntüsü

    Reklam Kurulu'nun 13 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda ele alınan dosyalar, yemek sipariş platformlarındaki işletme listelerine yönelik dikkat çekici bir uygulamayı ortaya çıkardı. İncelemelerde, iki restoranın platformlarda gerçekte mevcut olmayan işletme isimleri ve adreslerle ayrı restoranlar gibi listelendiği belirlendi.

    Söz konusu işletmelerin farklı restoranlara ait izlenimi vermek amacıyla tüketici değerlendirmelerinden de yararlandığı tespit edildi. Böylece aynı fiziksel işletmeden hizmet verilmesine rağmen kullanıcıların karşısında farklı konumlarda faaliyet gösteren bağımsız restoranlar bulunduğu algısı oluşturuldu.

    Reklam Kurulu, bu uygulamaların tüketicilerin satın alma kararını etkileyebilecek nitelikte olduğunu değerlendirerek iki işletme hakkında idari para cezası uygulanmasına ve ilgili reklam ile ticari uygulamaların durdurulmasına hükmetti.

    Dijital platformlardaki uygulamalar mercek altında

    Bakanlığın çalışmaları restoran listeleriyle sınırlı tutulmuyor. Reklam Kurulu internet siteleri, sosyal medya, mobil uygulamalar ve diğer dijital platformlarda tüketicilerin kararlarını etkileyebilecek reklam ve satış yöntemlerini de inceliyor.

    Bu kapsamda ürün veya hizmetlerin fiyatlarının gerçeği yansıtmayacak şekilde gösterilmesi, gerçekte olmayan indirimlerin kullanılması ve reklam niteliğinin gizlenmesi gibi uygulamalar denetleniyor. Sahte ya da değiştirilmiş kullanıcı yorumları ile influencer üzerinden yapılan tanıtımlar da inceleme başlıkları arasında yer alıyor.

    Bakanlık ayrıca kullanıcıları fark ettirmeden belirli bir seçeneğe yönlendiren dijital arayüz tasarımlarını da denetim kapsamında değerlendiriyor.

    Reklam ihlalinin cezası 10,8 milyon TL'ye çıkıyor

    Ticaret Bakanlığı, internet ortamındaki reklam ihlalleri için uygulanabilecek idari para cezasının 10 milyon 837 bin 65 TL'ye kadar ulaşabildiğini açıkladı. İhlalin niteliğine göre yalnızca para cezasıyla yetinilmeyerek erişimin engellenmesi de mümkün.

    Bakanlık, dijital ticarette tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması ve çevrim içi platformlara duyulan güvenin sürdürülmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

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