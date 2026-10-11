Yemek sipariş sektörünü bekleyen büyük tehlike: Yapay zeka

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Tam Boyutta Gör Akşam eve geldiniz, canınız pizza çekiyor. Telefonunuzdan yemek siparişi uygulamasını açıp restoranları karşılaştırıyor, kampanyalara bakıyor ve sepetinize birkaç ürün ekliyorsunuz. Ancak ödeme ekranına geldiğinizde toplam tutarın beklediğinizden yüksek olduğunu görüyorsunuz. Aynı sepeti farklı uygulamalarda yapıp elinizdeki kuponları kullanmaya çalışıyorsunuz. Peki, bütün bu işlemleri sizin yerinize bir yapay zeka asistanı yapsa ve siparişi doğrudan restorana iletse nasıl olurdu?

Bu senaryo, tam olarak yemek sipariş sektörü bekleyen tehlikeye işaret ediyor. ChatGPT gibi yapay zeka asistanları, kullanıcıların restoranları keşfetmesinden sipariş vermesine kadar uzanan sürecin bir parçası haline gelirse DoorDash, Uber Eats, Yemeksepeti, Trendyol Go ve GetirYemek gibi platformların iş modeli de değişebilir. ABD'de bu yönde faaliyet gösteren yeni girişimler ortaya çıkarken Türkiye'de de restoran komisyonları ve hizmet bedelleri hakkındaki tartışmalar, konunun yerel açıdan önemini artırıyor.

Yapay zeka, yemek siparişinde aracıları azaltabilir

ABD'de faaliyet gösteren Bites adlı girişim, bu dönüşümün en somut örneklerinden biri. Yaklaşık 10 kişilik ekiple çalışan şirket, San Francisco Körfez Bölgesi'nde yaklaşık 300 restoranla faaliyet gösteriyor. Bites'ın temel yaklaşımı, müşterilerin siparişlerini üçüncü taraf bir teslimat platformu üzerinden geçirmek yerine doğrudan restoranlara ulaştırmak.

Şirket, geleneksel bir uygulama da sunuyor ancak kendisini yapay zeka odaklı bir girişim olarak konumlandırıyor. Kullanıcılar, Bites'a katılan restoranlardan ChatGPT üzerinden sipariş verebiliyor. Sipariş, aracı platforma iletilmek yerine doğrudan restorana aktarılıyor.

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Bu model, özellikle nereden yemek yiyeceğini önceden bilen kullanıcıları hedefliyor. Bites, müşterilerin yeni restoranlar keşfetmesini sağlayan geniş bir platform oluşturmaktan çok, mevcut tercihlerini daha düşük maliyetle siparişe dönüştürmeyi amaçlıyor.

Girişimin fiyatlandırma modeli de bu yaklaşımın bir parçası. Bites, sipariş başına sabit 1 dolar ek ücret uyguladığını ve restoranların ürün fiyatlarını daha düşük tutabilmesine imkan verdiğini belirtiyor. Bu ücret genellikle müşteriler tarafından ödenirken bazı restoranlar maliyeti kendileri üstlenebiliyor.

ABD’nin önde gelen teslimat şirketi DoorDash ise (Yemekepeti, Getir veya Trendyol Go gibi) restoranlardan sipariş başına yüzde 15 ile yüzde 30 arasında değişen komisyonlar alıyor. Platformda daha fazla görünürlük elde etmek isteyen işletmelerin daha yüksek komisyon ödemesi de gerekebiliyor. Benzer süreçler Türkiye’de de işliyor. Restoranlar bu maliyetleri karşılamak için teslimat uygulamalarındaki ürün fiyatlarını genellikle daha yüksek tutuyor.

Türkiye'de yemek siparişi pazarı ne kadar büyük?

Ticaret Bakanlığının Mayıs 2026'da yayımladığı Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü 2025 raporuna göre, Türkiye'nin toplam e-ticaret hacmi 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 52,2 artarak 4,5 trilyon TL'yi aştı. Aynı dönemde e-ticaret işlemlerinin toplam sayısı 5 milyar 940 milyona ulaştı.

Raporda yemek sektörü, e-ticaret ekosisteminde faaliyet gösteren işletmelerin sektörlere göre dağılımında yüzde 20,3 ile ilk sırada yer aldı. Yemek sektörü, 2025 yılında 270,16 milyar TL'lik e-ticaret hacmi oluşturdu.

Türkiye'de yemek sipariş platformlarının restoranlarla kurduğu ticari ilişkiler, son dönemde düzenleyici kurumların da gündeminde. Ticaret Bakanlığı, 13 Nisan 2026'da yemek siparişi hizmetlerine yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu. Düzenlemeyle platformların restoranlardan tahsil ettiği ücretlerin hizmet kalemleri bazında ayrıntılı biçimde gösterilmesi zorunlu hale getirildi.

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Bakanlık ayrıca siparişin alınması, restorana iletilmesi, ödeme işlemleri ve temel altyapı gibi aracılık hizmetlerinin doğal parçası olan işlemler için ilave bedel alınmasının önüne geçileceğini açıkladı. Kampanya ve reklam uygulamalarına katılımın gönüllülük esasına bağlanması, indirimli satışlarda komisyon hesaplamalarının daha açık hale getirilmesi de düzenlemenin kapsamına alındı. Bu adımlar, restoranların platformlar üzerinden satış yaparken karşılaştığı maliyetlerin daha şeffaf hale getirilmesini hedefliyor.

Henüz Türkiye’de ChatGPT gibi sohbet botları ile sipariş verme gibi bir uygulama bulunmuyor. Ancak Türkiye pazarı yüksek komisyon oranları, halihazırda restoranlar ile platformlar arasında süregelen maliyet gerginliği ve Ticaret Bakanlığı’nın devreye soktuğu sıkı düzenlemeler nedeniyle zaten hassas bir dönemden geçiyor. Bu bağlamda, küresel ölçekte başlayan bu yapay zeka ve düşük maliyetli doğrudan sipariş dalgası, Türkiye’deki altyapıya ulaştığında mevcut yüksek komisyonlu dev platformlar için ABD'dekinden bile çok daha sert bir yapısal dönüşümü ve regülasyon baskısını beraberinde getirebilir.

Tek siparişte 14 dolar fark var

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Bites ve DoorDash senaryosunda platformların nasıl zorlanacağı bir örnek sipariş üzerinden de gösterildi. ChatGPT üzerinden Bites aracılığıyla verilen pizza ve içecek siparişi, bahşiş, vergi ve teslimat ücretleri dahil 56,73 dolara mal oldu. Aynı sipariş DoorDash üzerinden verildiğinde toplam tutar 70,29 dolara ulaştı. Elbette her örnekte böylesi farklar çıkmayacaktır. Ancak Bites'ın kurucu ortağı ve CEO'su Bala Subramaniam’a göre bu, restoranların daha farklı bir iş modeline ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Şirketin kurucu ortakları arasında Grubhub'ı da kuran Matt Maloney bulunuyor. Maloney'e göre teslimat şirketleri geçmişte çevrim içi sipariş altyapısını kurmak ve restoranlarla müşterileri aynı sistemde buluşturmak için büyük yatırımlar yaptı. Bugün ise tüketicilerin yemek teslimatının kolaylığı konusunda ikna edilmesine gerek kalmadığı için bu maliyet yapısının yeniden değerlendirilmesi gerekiyor.

Müşteri-restoran ilişkisi de değişebilir

Geleneksel teslimat platformlarının restoranlara sağladığı avantajlardan biri, yeni müşterilere ulaşma imkanı sunması. Kullanıcılar uygulamalarda farklı işletmeleri karşılaştırabiliyor, yorumları inceleyebiliyor ve daha önce denemedikleri restoranları keşfedebiliyor. Platformlar da sponsorlu listelemeler ve reklamlarla bu görünürlüğü gelire dönüştürebiliyor.

Yapay zeka asistanlarının aracı haline gelmesi durumunda bu ilişkinin değişmesi mümkün. Kullanıcı doğrudan belirli bir restoranı seçip siparişini asistan üzerinden verirse platform içinde öne çıkmak için yapılan reklam harcamalarının önemi azalabilir. Ancak kullanıcı yeni bir restoran aradığında, önerilerin hangi ölçütlere göre sıralanacağı ve işletmelerin görünürlük elde etmek için nasıl rekabet edeceği yeni bir sorun olarak ortaya çıkacak.

Bununla birlikte yapay zeka destekli sipariş modeli, mevcut platformların da gündeminde. DoorDash, eylül ayında kullanıcıların iMessage üzerinden doğal dil komutlarıyla sipariş vermesini sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Kullanıcıların daha önce sipariş ettikleri bir yemeği yeniden istemesi gibi işlemler bu sistemle kolaylaştırılabilecek.

DoorDash'in bu yaklaşımı, yapay zekanın mevcut platformları tamamen ortadan kaldırmak yerine onların kullanım biçimini de değiştirebileceğini gösteriyor. Bununla birlikte sipariş sürecini yapay zeka üstlendiğinde, restoranların uygulama içi reklam ve görünürlük hizmetlerine ne ölçüde ihtiyaç duyacağı belirsizliğini koruyor.

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