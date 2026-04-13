Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni düzenleme ile online yemek siparişinde yeni dönem başladı. Artık online yemek sipariş platformları, restorandan tahsil ettiği tüm bedelli müşterilere sipariş ekranında gösterecek.

Müşteriler ödeme ekranına geldiğinde yemek ücreti, komisyon, kurye, reklam ve görünürlük ücreti gibi tüm ücretleri tek ekranda görecek. Böylece müşteriler yemek tutarının ne kadarının restorana, ne kadarının ilgili platforma gittiğini şeffaf bir şekilde öğrenebilecek.

Restoranların kampanyalara katılım zorunluluğu kaldırıldı

Buna ek olarak restoranları rahatlatan iki yeni uygulama hayata geçiriliyor. Yemek sipariş platformları, restoranlardan sipariş alma, ödeme, işemleri ve temel altyapı gibi aracılık kapsamındaki hizmetler için ek ücret talep edemeyecek. Ayrıca restoranlar artık kampanya, indirim ve promosyonlara katılmaya zorlanmayacak. Kampanyaları reddeden restoranlara yaptırım uygulanmayacak.

Yemek siparişinde yeni dönem: Şeffaf fiyatlandırmaya geçildi

