Yemek siparişinde yeni dönem: Şeffaf fiyatlandırmaya geçildi

Müşteriler ödeme ekranına geldiğinde yemek ücreti, komisyon, kurye, reklam ve görünürlük ücreti gibi tüm ücretleri tek ekranda görecek. Böylece müşteriler yemek tutarının ne kadarının restorana, ne kadarının ilgili platforma gittiğini şeffaf bir şekilde öğrenebilecek.
Restoranların kampanyalara katılım zorunluluğu kaldırıldı
Buna ek olarak restoranları rahatlatan iki yeni uygulama hayata geçiriliyor. Yemek sipariş platformları, restoranlardan sipariş alma, ödeme, işemleri ve temel altyapı gibi aracılık kapsamındaki hizmetler için ek ücret talep edemeyecek. Ayrıca restoranlar artık kampanya, indirim ve promosyonlara katılmaya zorlanmayacak. Kampanyaları reddeden restoranlara yaptırım uygulanmayacak.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
115 Kişi Okuyor (66 Üye, 49 Misafir) 23 Masaüstü 92 Mobil
1400 kez okundu.
12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
yemek siparişi, Yemek Sepeti ve