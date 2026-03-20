Yeni 2026 Renault Megane E-Tech geliyor: İşte beklenen tasarımı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Renault'nun popüler elektrikli modeli Megane E-Tech, tazelenen tasarımı ve güncel teknolojileriyle otomobil tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aracın resmi tanıtımı önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek. Lansman öncesinde Renault'nun teknik dökümantasyon portalı Dialogys üzerinden sızan veriler, güncellenen modelin tasarımına dair önemli ipuçlarını gün yüzüne çıkardı.

Peugeot yeni benzinli motorunu tanıttı: Bakım artık 2 yılda bir! 3 gün önce eklendi

Öncelikle hazırlanan bu render görsellerin hayal ürünü olmadığını belirtelim. Doğrudan fabrikadan sızan teknik şemaları temel alıyor. Auto-Moto dergisinden Julien Jodry, Dialogys portalı üzerinden sızdırılan parçaları profesyonelce bir araya getirerek aracın nasıl görüneceğine dair gerçekçi görseller hazırladı.

Daha "içten yanmalı" bir görünüm

2026 model makyajlı Megane E-Tech önceki modellerin karmaşık ışık imzalarından vazgeçerek daha sade ve tanınabilir bir tasarım diline geçiş yapacak. Genişletilmiş elmas desenli ızgarası, daha aşağıya konumlandırılan logosu ve hava girişlerine entegre edilen LED gündüz farlarıyla araç, Clio ve markanın Filante konseptini anımsatan bir görünüme kavuşuyor. Tasarımın en dikkat çekici yönü, elektrikli otomobillere mesafeli duran sürücüleri ikna etmek için bilinçli şekilde içten yanmalı araçları hatırlatan bir çizgiye evrilmesi.

Otomobilin iç mekanında köklü bir değişiklik beklenmese de kullanılan malzemelerin kalitesi yükseltilecek. Farklı renk kombinasyonları ve tamamen yenilenmiş bilgi-eğlence yazılımından bahsediliyor. Renault, 2022'den beri satışta olan mevcut nesli geliştirerek yeni modelin kabininde daha modern bir atmosfer sunmayı hedeflemiş.

İki farklı batarya seçeneği

Makyajlı Megane E-Tech, maliyetleri düşürmek ve erişilebilirliği artırmak adına iki farklı batarya seçeneğiyle sunulacak. Giriş seviyesinde üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla NMC yerine LFP (Lityum Demir Fosfat) kimyasına sahip 60 kWh'lık bir bataryaya yer verileceği belirtiliyor. Yaklaşık 450 km WLTP menzil sunması beklenen bu modelin başlangıç fiyatının 35.000 euro civarında olacağı söyleniyor.

En üst versiyonda ise Scenic modelinde de kullanılan 87 kWh'lık dev NMC (Nikel Manganez Kobalt) batarya yer alacak. Megane'ın daha hafif ve kompakt yapısı sayesinde bu bataryanın 650 km'yi aşan bir menzil sağlaması bekleniyor. Yeni modelin şarj gücünün 150 kW seviyesine çıkması beklenirken, mevcut 220 beygirlik motor gücünün aşılıp aşılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Fransa'daki Douai fabrikasında üretilecek olan makyajlı Megane E-Tech'in resmi tanıtımının 2026 baharında yapılması planlanıyor.

