    Yeni 2026 Renault Megane E-Tech geliyor: İşte beklenen tasarımı

    Yenilenen Renault Megane E-Tech'in önümüzdeki baharda tanıtılması bekleniyor. Renault'nun teknik portalı Dialogys üzerinden sızdırılan veriler elektrikli otomobilin yeni yüzünü erkenden ele verdi.

    Renault'nun popüler elektrikli modeli Megane E-Tech, tazelenen tasarımı ve güncel teknolojileriyle otomobil tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aracın resmi tanıtımı önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek. Lansman öncesinde Renault'nun teknik dökümantasyon portalı Dialogys üzerinden sızan veriler, güncellenen modelin tasarımına dair önemli ipuçlarını gün yüzüne çıkardı.

    Öncelikle hazırlanan bu render görsellerin hayal ürünü olmadığını belirtelim. Doğrudan fabrikadan sızan teknik şemaları temel alıyor. Auto-Moto dergisinden Julien Jodry, Dialogys portalı üzerinden sızdırılan parçaları profesyonelce bir araya getirerek aracın nasıl görüneceğine dair gerçekçi görseller hazırladı.

    Daha "içten yanmalı" bir görünüm

    2026 model makyajlı Megane E-Tech önceki modellerin karmaşık ışık imzalarından vazgeçerek daha sade ve tanınabilir bir tasarım diline geçiş yapacak. Genişletilmiş elmas desenli ızgarası, daha aşağıya konumlandırılan logosu ve hava girişlerine entegre edilen LED gündüz farlarıyla araç, Clio ve markanın Filante konseptini anımsatan bir görünüme kavuşuyor. Tasarımın en dikkat çekici yönü, elektrikli otomobillere mesafeli duran sürücüleri ikna etmek için bilinçli şekilde içten yanmalı araçları hatırlatan bir çizgiye evrilmesi.

    Otomobilin iç mekanında köklü bir değişiklik beklenmese de kullanılan malzemelerin kalitesi yükseltilecek. Farklı renk kombinasyonları ve tamamen yenilenmiş bilgi-eğlence yazılımından bahsediliyor. Renault, 2022'den beri satışta olan mevcut nesli geliştirerek yeni modelin kabininde daha modern bir atmosfer sunmayı hedeflemiş.

    İki farklı batarya seçeneği

    Makyajlı Megane E-Tech, maliyetleri düşürmek ve erişilebilirliği artırmak adına iki farklı batarya seçeneğiyle sunulacak. Giriş seviyesinde üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla NMC yerine LFP (Lityum Demir Fosfat) kimyasına sahip 60 kWh'lık bir bataryaya yer verileceği belirtiliyor. Yaklaşık 450 km WLTP menzil sunması beklenen bu modelin başlangıç fiyatının 35.000 euro civarında olacağı söyleniyor.

    En üst versiyonda ise Scenic modelinde de kullanılan 87 kWh'lık dev NMC (Nikel Manganez Kobalt) batarya yer alacak. Megane'ın daha hafif ve kompakt yapısı sayesinde bu bataryanın 650 km'yi aşan bir menzil sağlaması bekleniyor. Yeni modelin şarj gücünün 150 kW seviyesine çıkması beklenirken, mevcut 220 beygirlik motor gücünün aşılıp aşılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Fransa'daki Douai fabrikasında üretilecek olan makyajlı Megane E-Tech'in resmi tanıtımının 2026 baharında yapılması planlanıyor.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 5 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 6 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

    Forumdan Konular

    yenikapıdan üsküdara nasıl gidilir c180 mi c200 mü noterde plaka seçilir mi 0216 neden arar monster fan sesi azaltma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI nova 12 SE
    HUAWEI nova 12 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Hp 250R G9
    Hp 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
