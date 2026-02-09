Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni 2026 Suzuki Across tanıtıldı: Toyota RAV4'ün ikiz kardeşi karşınızda

    Yeni ikinci nesil Suzuki Across resmen tanıtıldı. Tasarımı ve özellikleriyle Toyota RAV4'e ikizi kadar benzeyen araç, PHEV altyapısı ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle dikkat çekiyor.

    Yeni 2026 Suzuki Across tanıtıldı: Toyota RAV4'ün ikiz kardeşi Tam Boyutta Gör
    Japon otomobil üreticisi Suzuki, Avrupa pazarı için geliştirdiği hibrit SUV modeli Across'un ikinci neslini duyurdu. Yeni nesil Toyota RAV4 platformu üzerine inşa edilen Suzuki Across, ikiz kardeşiyle olan benzerliğini bir adım ileri taşıyor. Önceki nesil Across, RAV4'ten tasarım anlamında ayrışırken, yeni SUV neredeyse Toyota modelinin birebir kopyası haline gelmiş durumda.

    Yeni Suzuki Across, önceki neslin aksine Toyota RAV4'ün ABD'de "Woodland" ve Japonya’da "Adventure" adıyla bilinen arazi odaklı versiyonunu temel alıyor. Bu dokunuş araca daha heybetli bir ön tampon ve yatay çizgili bir radyatör ızgarası kazandırmış. 4.600 mm uzunluğa ve 2.690 mm aks mesafesine sahip olan araç, önceki nesle kıyasla bir miktar daha kısa bir gövdeyle sunuluyor.

    Yeni 2026 Suzuki Across tanıtıldı: Toyota RAV4'ün ikiz kardeşi Tam Boyutta Gör

    Motor ve performans

    Yeni Across sadece şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle (E-Four) satılacak. Sistemin kalbinde 143 beygir güç üreten 2.5 litrelik benzinli motor yer alırken, buna önde ve arkada konumlandırılmış iki elektrik motoru eşlik ediyor. Toplam sistem gücü 304 beygire ulaşan aracın, 0'dan 100 km/s hıza sadece 6.1 saniyede çıkabildiğini belirtelim.

    Yeni 2026 Suzuki Across tanıtıldı: Toyota RAV4'ün ikiz kardeşi Tam Boyutta Gör
    Batarya kapasitesi 22.7 kWh'ye yükseltilen yeni model, bu sayede selefine göre daha uzun bir elektrikli menzil sunacak. Elektrikli sürüş menzili henüz açıklanmadı ancak Toyota'nın aynı sistem için yaklaşık 100 km'lik bir değer paylaşmış olması, yeni Across'un da bu seviyelerde bir menzil sunabileceğine işaret ediyor. Ayrıca araçta zorlu yol koşulları için "Trail" sürüş modu mevcut. Bu mod tork dağılımını optimize ederken fren ve gaz tepkilerini de arazi koşullarına göre ayarlıyor.

    İç mekan ve fiyat

    Yeni Suzuki Across'un kabin kısmında teknolojik bir dönüşüm yaşanmış durumda. Sürücünün önünde 12.3 inçlik dijital gösterge paneli bulunurken, orta konsolda multimedya ve klima yönetimi için 12.9 inçlik büyük bir dokunmatik ekran mevcut. Modelde ilk kez hız ve navigasyon gibi bilgileri doğrudan ön cama yansıtan baş üstü ekranı (HUD) sunuluyor. Kablosuz şarj, beş adet USB-C portu ve 446 litrelik bagaj hacmi dikkat çeken diğer detaylar arasında.

    Yeni 2026 Suzuki Across tanıtıldı: Toyota RAV4'ün ikiz kardeşi Tam Boyutta Gör
    Güvenlik tarafında ise standart olarak sunulan dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici, çarpışma önleme sistemi, şerit takip asistanı ve 360 derece kamera sistemi gibi kapsamlı donanımlar öne çıkıyor. Yeni Suzuki Across'un 2026 yılının ilk yarısında satışa sunulması bekleniyor. Resmi fiyatlar henüz açıklanmadı. Ancak Avrupa'da dört tekerlekten çekişli Toyota RAV4 PHEV'in başlangıç fiyatı yaklaşık 46.500 euro seviyesindeyken, Suzuki Across'un da buna yakın bir konumda yer alması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    chat rulet telefon düştü sim kart okumuyor şoför koltuğunun altından su gelmesi en iyi lehim teli japon balığı neden ölür

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX
    MSI VECTOR 16 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum