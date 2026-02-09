Yeni 2026 Suzuki Across tanıtıldı: Toyota RAV4'ün ikiz kardeşi karşınızda

Yeni Suzuki Across, önceki neslin aksine Toyota RAV4'ün ABD'de "Woodland" ve Japonya’da "Adventure" adıyla bilinen arazi odaklı versiyonunu temel alıyor. Bu dokunuş araca daha heybetli bir ön tampon ve yatay çizgili bir radyatör ızgarası kazandırmış. 4.600 mm uzunluğa ve 2.690 mm aks mesafesine sahip olan araç, önceki nesle kıyasla bir miktar daha kısa bir gövdeyle sunuluyor.
Motor ve performans
Yeni Across sadece şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle (E-Four) satılacak. Sistemin kalbinde 143 beygir güç üreten 2.5 litrelik benzinli motor yer alırken, buna önde ve arkada konumlandırılmış iki elektrik motoru eşlik ediyor. Toplam sistem gücü 304 beygire ulaşan aracın, 0'dan 100 km/s hıza sadece 6.1 saniyede çıkabildiğini belirtelim.
İç mekan ve fiyat
Yeni Suzuki Across'un kabin kısmında teknolojik bir dönüşüm yaşanmış durumda. Sürücünün önünde 12.3 inçlik dijital gösterge paneli bulunurken, orta konsolda multimedya ve klima yönetimi için 12.9 inçlik büyük bir dokunmatik ekran mevcut. Modelde ilk kez hız ve navigasyon gibi bilgileri doğrudan ön cama yansıtan baş üstü ekranı (HUD) sunuluyor. Kablosuz şarj, beş adet USB-C portu ve 446 litrelik bagaj hacmi dikkat çeken diğer detaylar arasında.