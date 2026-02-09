Yeni 2026 Suzuki Across tanıtıldı: Toyota RAV4'ün ikiz kardeşi karşınızda

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Japon otomobil üreticisi Suzuki, Avrupa pazarı için geliştirdiği hibrit SUV modeli Across'un ikinci neslini duyurdu. Yeni nesil Toyota RAV4 platformu üzerine inşa edilen Suzuki Across, ikiz kardeşiyle olan benzerliğini bir adım ileri taşıyor. Önceki nesil Across, RAV4'ten tasarım anlamında ayrışırken, yeni SUV neredeyse Toyota modelinin birebir kopyası haline gelmiş durumda.

Yeni Suzuki Across, önceki neslin aksine Toyota RAV4'ün ABD'de "Woodland" ve Japonya’da "Adventure" adıyla bilinen arazi odaklı versiyonunu temel alıyor. Bu dokunuş araca daha heybetli bir ön tampon ve yatay çizgili bir radyatör ızgarası kazandırmış. 4.600 mm uzunluğa ve 2.690 mm aks mesafesine sahip olan araç, önceki nesle kıyasla bir miktar daha kısa bir gövdeyle sunuluyor.

Yeni Across sadece şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle (E-Four) satılacak. Sistemin kalbinde 143 beygir güç üreten 2.5 litrelik benzinli motor yer alırken, buna önde ve arkada konumlandırılmış iki elektrik motoru eşlik ediyor. Toplam sistem gücü 304 beygire ulaşan aracın, 0'dan 100 km/s hıza sadece 6.1 saniyede çıkabildiğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör Batarya kapasitesi 22.7 kWh'ye yükseltilen yeni model, bu sayede selefine göre daha uzun bir elektrikli menzil sunacak. Elektrikli sürüş menzili henüz açıklanmadı ancak Toyota'nın aynı sistem için yaklaşık 100 km'lik bir değer paylaşmış olması, yeni Across'un da bu seviyelerde bir menzil sunabileceğine işaret ediyor. Ayrıca araçta zorlu yol koşulları için "Trail" sürüş modu mevcut. Bu mod tork dağılımını optimize ederken fren ve gaz tepkilerini de arazi koşullarına göre ayarlıyor.

Yeni Suzuki Across'un kabin kısmında teknolojik bir dönüşüm yaşanmış durumda. Sürücünün önünde 12.3 inçlik dijital gösterge paneli bulunurken, orta konsolda multimedya ve klima yönetimi için 12.9 inçlik büyük bir dokunmatik ekran mevcut. Modelde ilk kez hız ve navigasyon gibi bilgileri doğrudan ön cama yansıtan baş üstü ekranı (HUD) sunuluyor. Kablosuz şarj, beş adet USB-C portu ve 446 litrelik bagaj hacmi dikkat çeken diğer detaylar arasında.

Tam Boyutta Gör Güvenlik tarafında ise standart olarak sunulan dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici, çarpışma önleme sistemi, şerit takip asistanı ve 360 derece kamera sistemi gibi kapsamlı donanımlar öne çıkıyor. Yeni Suzuki Across'un 2026 yılının ilk yarısında satışa sunulması bekleniyor. Resmi fiyatlar henüz açıklanmadı. Ancak Avrupa'da dört tekerlekten çekişli Toyota RAV4 PHEV'in başlangıç fiyatı yaklaşık 46.500 euro seviyesindeyken, Suzuki Across'un da buna yakın bir konumda yer alması bekleniyor.

