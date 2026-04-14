Yeni Açlık Oyunları filmi The Hunger Games: Sunrise on the Reaping'in fragmanı yayınlandı

Türkiye'de "Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu" adıyla vizyona girecek olan film, orijinal seriden tanıdığımız Haymitch Abernathy'nin gençken katıldığı 50. Açlık Oyunları'na odaklanıyor.
Yeni Açlık Oyunları Filmi, 20 Kasım 2026'da Vizyona Girecek
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping'in hikâyesi, orijinal seride anlatılan olayların 24 yıl öncesinde geçiyor. Açlık Oyunları'nda yarışması için seçilen genç Haymitch Abernathy, kendisini ölümcül bir oyunun ortasında buluyor.
Orijinal serinin de yönetmeni olan Francis Lawrence'in yönettiği Sunrise on the Reaping'de orijinal seriden tanıdığımız pek çok karakterin genç hâlleri yer alacak. Bu genç karakterlere Joseph Zada, Mckenna Grace, Whitney Peak, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Ben Wang, Elle Fanning gibi isimler hayat verirken; oyuncu kadrosunda onlara Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Lili Taylor, Billy Porter, Glenn Close gibi tecrübeli isimler eşlik ediyor.