Yeni Açlık Oyunları filmi The Hunger Games: Sunrise on the Reaping'in fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Aynı adlı kitap serisinden uyarlanan Açlık Oyunları (The Hunger Games) serisi, hikâyenin geçmişine odaklanan prequel filmleriyle sinemalardaki yolculuğunu sürdürüyor. Son olarak 2023 yapımı "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" ile sinemalara konuk olan seri, bu yıl The Hunger Games: Sunrise on the Reaping ile beyaz perdeye geri dönecek.

Türkiye'de "Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu" adıyla vizyona girecek olan film, orijinal seriden tanıdığımız Haymitch Abernathy'nin gençken katıldığı 50. Açlık Oyunları'na odaklanıyor.

Yeni Açlık Oyunları Filmi, 20 Kasım 2026'da Vizyona Girecek

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping'in hikâyesi, orijinal seride anlatılan olayların 24 yıl öncesinde geçiyor. Açlık Oyunları'nda yarışması için seçilen genç Haymitch Abernathy, kendisini ölümcül bir oyunun ortasında buluyor.

Orijinal serinin de yönetmeni olan Francis Lawrence'in yönettiği Sunrise on the Reaping'de orijinal seriden tanıdığımız pek çok karakterin genç hâlleri yer alacak. Bu genç karakterlere Joseph Zada, Mckenna Grace, Whitney Peak, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Ben Wang, Elle Fanning gibi isimler hayat verirken; oyuncu kadrosunda onlara Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Lili Taylor, Billy Porter, Glenn Close gibi tecrübeli isimler eşlik ediyor.

