Yeni AirTag ve HomePod mini yolda: İşte beklenenler

Yeni AirTag ve HomePod mini yolda
Yeni AirTag'in en dikkat çeken yeniliği, geliştirilmiş eşleştirme süreci ve daha hassas konum belirleme yeteneği. Apple'ın ikinci nesil UWB donanımına geçiş yapmasıyla birlikte Precision Finding işlevinin daha stabil çalışması ve özellikle kalabalık ortamlarda konum doğruluğunun artması bekleniyor. Böylece cihaz, hareket hâlindeyken bile konumunu daha kesin şekilde bildirecek.
Ayrıca ayrıntılı pil seviyesi raporlama desteği sayesinde, pil durumu yalnızca düşük uyarılarıyla değil, daha detaylı bir görünümle takip edebilecek. Mevcut AirTag'e bu özelliklerin ne kadarının yazılımla taşınacağı belirsiz.
Apple'ın küçük akıllı hoparlörü HomePod mini de yenileniyor. Bu modelde kapsamlı bir tasarım veya donanım değişimi yerine, daha güncel bir çipe geçiş planlanıyor. Orijinal HomePod mini'de kullanılan S5 çipi, yerini S10'a bırakacak. Bu değişiklik, hoparlörün işlem kapasitesini artıracak ancak Apple Intelligence gibi yeteneklerin cihaza eklenmesi beklenmiyor. Homepod Mini 2'nin çıkış tarihi ise henüz paylaşılmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: