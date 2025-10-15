Alfa Romeo Tonale yenilendi: İşte tasarımı ve özellikleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Alfa Romeo, markanın ilk kompakt SUV modeli olan Tonale’nin makyajlanmış versiyonunu İtalya’nın sembolik şehirlerinden Pisa’da tanıttı. Şehir, hem sanatta hem bilimdeki önemiyle markanın “insan zekâsı ile teknolojinin birleşimi” temasına ev sahipliği yaptı.

Yeni Alfa Romeo Tonale, markanın sportif karakterini güçlendiren tasarım dokunuşları, premium iç mekân detayları ve geliştirilmiş sürüş teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Yenilenen tasarım ve detaylar

Tam Boyutta Gör Tonale’nin ön yüzü, ikonik Trilobe ızgaranın yeniden yorumlanmış haliyle daha dinamik bir görünüm kazanmış. Tarihi 33 Stradale modelinden ilham alan üç boyutlu Alfa logosu ise markanın geçmişine saygı duruşu niteliğinde.

Yeni 19 inç Stile ve 20 inç Fori jantlar, genişletilmiş ön-arka iz açıklığı ve siyah detaylarla güçlenen hatlar, modelin yere daha sağlam basan bir duruşa sahip olmasını sağlamış. Arka kısımda ise siyah “Tonale” logosu ve güncellenmiş LED stoplar göze çarpıyor.

Kabinde kalite algısını artıran Alcantara ve deri döşemeler, kırmızı veya siyah dikişlerle kombinleniyor. Yeni döner vites seçici, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon ile konfor bir üst seviyeye taşınmış. Özel Sport Speciale versiyonunda, yılan derisi dokusundan ilham alan çok renkli ambiyans aydınlatması dikkat çekiyor.

Motor seçenekleri ve sürüş dinamikleri

Tam Boyutta Gör Yeni Tonale, markanın “sürüş keyfi” DNA’sını koruyarak daha verimli ve çevreci motor seçenekleri sunuyor: Giriş seviyesinde yer alan 1.5 litre dört silindirli turbo motor, yeni 48V teknolojisi sayesinde175 beygire ulaşan güç, 7 ileri çift kavramalı şanzıman ve önden çekişle geliyor.

130 beygirlik 1.6 litre dizel motor ise 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ve önden çekiş kombinasyonuyla karşımıza çıkıyor. Ailenin en tepesinde ise 190 beygir ve 270 beygir güç seçenekleri sunan PHEV (şarj edilebilir hibrit) versiyon mevcut.

Altyapı kısmında ise yenilenen süspansiyon sistemi, iki kademeli valflere sahip elektronik amortisörler ve Brembo frenler sayesinde Tonale, sınıfının en çevik SUV’larından biri olmaya devam ediyor.

Yeni Tonale, 12.3 inç dijital gösterge paneli, 10.25 inç Alfa Connect multimedya sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile OTA güncellemeleriyle donatılmış. Güvenlik tarafında ise seviye 2 otonom sürüş özelliklerine sahip. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip, kör nokta uyarı sistemi ve 360 derece kamera bunlardan sadece birkaçı.

