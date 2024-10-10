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    Nükleer santrale gerek yok: Yeni algoritma yapay zekanın enerji sorununu çözüyor

    Üretken yapay zeka işlemleri inanılmaz miktarlarda enerji tüketiyor. BitEnergy AI'daki araştırmacılar bu sorunu çözecek ve enerji tüketimini yüzde 95 oranında düşürecek bir algoritma geliştirdi.
    Yeni algoritma yapay zekanın enerji tüketimini yüzde 95 düşürüyor Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zeka uygulamaları ve bunlara güç veren modeller o kadar yoğun bir şekilde enerji tüketiyor ki dev teknoloji firmaları veri merkezlerini nükleer santraller ile beslemeyi planlıyor. Bu ve benzer yöntemler ile Microsoft ve Google gibi büyük oyuncular durumu hafifletmeye çalışırken BitEnergy AI adlı bir şirket, bu sorunun çözümünü bulduğunu iddia ediyor.

    Enerji tüketimi yüzde 95 düşüyor

    BitEnergy AI araştırmacıları, yapay zekanın enerji tüketimini önemli ölçüde azaltabilecek bir teknik geliştirdiklerini söylüyor. Araştırma, bu yöntemin enerji tüketimini yüzde 95 oranında azaltabileceğini öne sürüyor. Ekip, bu buluşa Linear-Complexity Multiplication ya da kısaca L-Mul adını verdi. Bu hesaplama süreci, yapay zeka ile ilgili görevlerde kayan nokta çarpımlarından çok daha az enerji gerektiren ve daha az adım içeren tamsayı toplama işlemlerini kullanıyor.

    Yapay zeka hesaplamalarında genellikle çok büyük veya çok küçük sayıları işlemek için kayan noktalı sayılar kullanılıyor. Bu sayede karmaşık hesaplamaları kesin bir şekilde gerçekleştirmek mümkün oluyor. Ancak bu hassasiyet, yüksek enerji tüketimini de beraberinde getiriyor.

    Yapay zeka alanındaki enerji tüketimi esasında yolun en başından beri bir sorun olmaya devam ediyor. Örneğin ChatGPT, her gün 549 MWh elektrik kullanıyor; bu, 18 bin evin elektrik kullanıma eşdeğer. Üstelik bu tüketim yeni modellerle birlikte daha da artacak. Analistlere göre 2027 yılına kadar yapay zeka endüstrisi yıllık 85 ila 134 TWh arasında elektrik tüketecek.

    L-Mul algoritması, karmaşık kayan noktalı çarpımları daha basit tamsayı toplama işlemleri ile hesaplamaları çözerek bu aşırı enerji israfını hedef alıyor. Yapılan algoritma testlerinde yapay zeka modellerinin doğruluğunu korurken enerji tüketimini, tensör çarpımları için yüzde 95 ve nokta çarpımları için yüzde 80 oranında azalttığı gözlemlendi. Algoritma aynı zamanda mevcut 8-bit hesaplama standartlarını aşarak daha az bit düzeyi hesaplama ile daha yüksek hassasiyet sağlıyor. Yeni algoritmanın kapsamlı testlerde yalnızca yüzde 0,07 oranında bir performans kaybı gözlemlendi.

    L-Mul algoritması, GPT (Generative Pre-trained Transformer) tabanlı modellerde en iyi performansı sunabiliyor. Bunların hepsi iyi haberler ama kötü haberler de var. İşin en tatsız yanı L-Mul algoritmasının özel bir donanım gerektiriyor olması. Mevcut yapay zeka işleme süreçleri, bu tekniği kullanmak için optimize edilmemiş durumda. Neyse ki firma, özel donanım ve programlama API'lerinin geliştirilmesi üzerinde çalışıyor. Bu çalışmaların makul bir zaman diliminde tamamlanması bekleniyor. Ondan sonraki en büyük zorluk ise Nvidia ve AMD gibi üreticilerin bunları benimsemesi olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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