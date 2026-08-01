Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Alien serisinde sürpriz gelişme: Yeni film rafa kaldırıldı

    Yakın zamanda yeni bir Alien film izlemeyi bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir. Alien: Romulus'un bir süredir hazırlık aşamasında olan devam filmi, sürpriz bir kararla rafa kaldırıldı.

    Alien serisinde sürpriz gelişme: Yeni film rafa kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    2024 yılında çıkan Alien: Romulus'un o günden beri hazırlık aşamasında olan devam filmi bugün süprizle bir haberle gündemde. 20th Century stüdyosu, devam filmini rafa kaldırdı. Üstelik filmin gelecekte bir noktada çekilmesi de pek olası görünmüyor. Stüdyo Alien serisi bir şekilde canlı tutmaya niyetli olsa da Alien: Romulus'a devam filmi çekmekten vazgeçmiş durumda.

    Yönetmen Fede Alvarez'in Ayrılığı Projeyi Krize Soktu

    Alien: Romulus'un devam filmi zaten bir süredir krizdeydi. İlk filmi yazıp yöneten, ikinci filmi de yönetmesi beklenen Fede Alvarez, geçtiğimiz yılın sonunda sürpriz bir kararla projeden ayrıldı. Alvarez'in, bu seride hâlâ sözü geçen usta yönetmen Ridley Scott ile uzlaşamadığı için ayrıldığı söylense de bu iddialar hiçbir zaman doğrulanmadı. 20th Century o günden beri yeni bir yönetmen arıyordu ama günün sonunda istenen sonuç alınamamış olacak ki şimdi bu projeden vazgeçildi.

    20th Century veya Disney henüz bu haberi doğrulamış değil. Ancak son günlerde yaşananlar da bu iptal haberini doğruluyor. Normalde bu devam filmi için takviminde boşluk bırakması gereken oyuncular, son günlerde büyük projelere adlarını yazdırdı. Başrol oyuncularından David Jonsson'ın yeni Black Panther olacağı açıklanırken, Cailee Spaeny'nin de X-Men filmi için görüşme hâlinde olduğu ortaya çıktı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Profil resmi
    MunOG 1 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elektrikli bisiklet forum araba sağa çekiyor esenyurt un en tehlikeli mahallesi hifree g1 hakkımda şikayet var mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX B14WGK-047XTR
    MSI KATANA 17 HX B14WGK-047XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum