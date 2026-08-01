Alien serisinde sürpriz gelişme: Yeni film rafa kaldırıldı

Tam Boyutta Gör 2024 yılında çıkan Alien: Romulus'un o günden beri hazırlık aşamasında olan devam filmi bugün süprizle bir haberle gündemde. 20th Century stüdyosu, devam filmini rafa kaldırdı. Üstelik filmin gelecekte bir noktada çekilmesi de pek olası görünmüyor. Stüdyo Alien serisi bir şekilde canlı tutmaya niyetli olsa da Alien: Romulus'a devam filmi çekmekten vazgeçmiş durumda.

Yönetmen Fede Alvarez'in Ayrılığı Projeyi Krize Soktu

Alien: Romulus'un devam filmi zaten bir süredir krizdeydi. İlk filmi yazıp yöneten, ikinci filmi de yönetmesi beklenen Fede Alvarez, geçtiğimiz yılın sonunda sürpriz bir kararla projeden ayrıldı. Alvarez'in, bu seride hâlâ sözü geçen usta yönetmen Ridley Scott ile uzlaşamadığı için ayrıldığı söylense de bu iddialar hiçbir zaman doğrulanmadı. 20th Century o günden beri yeni bir yönetmen arıyordu ama günün sonunda istenen sonuç alınamamış olacak ki şimdi bu projeden vazgeçildi.

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20th Century veya Disney henüz bu haberi doğrulamış değil. Ancak son günlerde yaşananlar da bu iptal haberini doğruluyor. Normalde bu devam filmi için takviminde boşluk bırakması gereken oyuncular, son günlerde büyük projelere adlarını yazdırdı. Başrol oyuncularından David Jonsson'ın yeni Black Panther olacağı açıklanırken, Cailee Spaeny'nin de X-Men filmi için görüşme hâlinde olduğu ortaya çıktı.

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