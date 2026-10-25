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    Yeni Alien filmi şekillenmeye başlıyor: Prometheus ve Covenant'ın devamı olacak

    Alien: Romulus'un devam filminden vazgeçen Disney, şimdi yeni bir Alien filmi için çalışmalara başladı. Prometheus ve Covenant'ın devamı niteliğindeki filmi kimin hazırlayacağı belli oldu.

    Yeni Alien filmi şekillenmeye başlıyor: Prometheus ve Covenant'ın devamı olacak Tam Boyutta Gör
    Disney, Alien: Romulus filmiyle bu seride yeni bir sayfa açmaya çalışmış olsa da bu denemeden hızlıca vazgeçmiş görünüyor. Hatırlarsanız Ağustos ayında gelen haberler, Alien: Romulus'un devam filminin rafa kaldırıldığını, onun yerine Ridley Scott'ın Prometheus ve Alien: Covenant'ın devamı niteliğinde bir film hazırlayacağını ortaya çıkarmıştı. Bu hafta gelen yeni bir haber bu gelişmeyi doğrularken, yeni projeye dair ilk detaylar da ortaya çıkardı.

    Prometheus ve Alien: Covenant ile aynı serinin parçası olarak hazırlanan bu yeni devam filminin senaryosunu yazması için Aaron Guzikowski görevlendirildi. Guzikowski, Denis Villenueve'ün Prisoners filminin senaristi olarak tanınıyor.

    "Alien: Awakening"in David Karakterine Odaklanacağı Söyleniyor

    Daha önce paylaşılan duyumlara göre bu yeni proje Alien: Awakening adını taşıyacak ve Michael Fassbender'ın hayat verdiği David karakterine odaklanacak. Kontrolden çıkıp kendi çıkarlarına hizmet etmeye başlamış bir android olan David, kendisi için "cesur yeni bir dünya" kurmaya çalışacak.

    Alien: Awakening'in serinin korku tarafından ziyade bilim-kurgu tarafını ön plana çıkarması bekleniyor. Zira Ridley Scott, yapay zekânın doğası üzerine bir film yapma niyetinde olduğunu söylüyor.

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    emrahmt 2 gün önce

    tuhaf

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