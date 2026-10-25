Yeni Alien filmi şekillenmeye başlıyor: Prometheus ve Covenant'ın devamı olacak

Prometheus ve Alien: Covenant ile aynı serinin parçası olarak hazırlanan bu yeni devam filminin senaryosunu yazması için Aaron Guzikowski görevlendirildi. Guzikowski, Denis Villenueve'ün Prisoners filminin senaristi olarak tanınıyor.
"Alien: Awakening"in David Karakterine Odaklanacağı Söyleniyor
Daha önce paylaşılan duyumlara göre bu yeni proje Alien: Awakening adını taşıyacak ve Michael Fassbender'ın hayat verdiği David karakterine odaklanacak. Kontrolden çıkıp kendi çıkarlarına hizmet etmeye başlamış bir android olan David, kendisi için "cesur yeni bir dünya" kurmaya çalışacak.
Alien: Awakening'in serinin korku tarafından ziyade bilim-kurgu tarafını ön plana çıkarması bekleniyor. Zira Ridley Scott, yapay zekânın doğası üzerine bir film yapma niyetinde olduğunu söylüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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