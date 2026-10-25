Yeni Alien filmi şekillenmeye başlıyor: Prometheus ve Covenant'ın devamı olacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Disney, Alien: Romulus filmiyle bu seride yeni bir sayfa açmaya çalışmış olsa da bu denemeden hızlıca vazgeçmiş görünüyor. Hatırlarsanız Ağustos ayında gelen haberler, Alien: Romulus'un devam filminin rafa kaldırıldığını, onun yerine Ridley Scott'ın Prometheus ve Alien: Covenant'ın devamı niteliğinde bir film hazırlayacağını ortaya çıkarmıştı. Bu hafta gelen yeni bir haber bu gelişmeyi doğrularken, yeni projeye dair ilk detaylar da ortaya çıkardı.

Prometheus ve Alien: Covenant ile aynı serinin parçası olarak hazırlanan bu yeni devam filminin senaryosunu yazması için Aaron Guzikowski görevlendirildi. Guzikowski, Denis Villenueve'ün Prisoners filminin senaristi olarak tanınıyor.

"Alien: Awakening"in David Karakterine Odaklanacağı Söyleniyor

Daha önce paylaşılan duyumlara göre bu yeni proje Alien: Awakening adını taşıyacak ve Michael Fassbender'ın hayat verdiği David karakterine odaklanacak. Kontrolden çıkıp kendi çıkarlarına hizmet etmeye başlamış bir android olan David, kendisi için "cesur yeni bir dünya" kurmaya çalışacak.

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Alien: Awakening'in serinin korku tarafından ziyade bilim-kurgu tarafını ön plana çıkarması bekleniyor. Zira Ridley Scott, yapay zekânın doğası üzerine bir film yapma niyetinde olduğunu söylüyor.

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