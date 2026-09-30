Apple, yeni akıllı ev cihazlarını 13 Ekim'de tanıtacak: İşte lansman ürünleri

Yeni HomePod mini, 4. nesil Apple TV 4K ve HomeHub
HomePod mini’nin şekli aynı kalırken, pembe ve yeşil gibi yeni renklerde mağaza raflarında yerini alacak. Apple, daha büyük HomePod'u daha sonraki bir tarihte güncellemeyi planlıyor. Ancak 13 Ekim lansmanının asıl odak noktası, tamamen yeni akıllı ev merkezi cihazı. Smart Home Hub, Apple’ın yalnızca ev kontrolüne yönelik bağımsız ilk ürünü olacak.
Gizlilik odaklı ev güvenlik kamerası ve sensörü de geliştirilme aşamasında. Cihaz, kişinin hangi odada olduğunu algılayabilecek, video kaydı yapmayacak. Apple ayrıca 360 derece dönebilen robotik bir kola monte edilmiş 9 inçlik bir ekrana sahip, daha üst seviye bir akıllı ev merkezi üzerinde çalışmaya devam ediyor.