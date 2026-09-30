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    Apple, yeni akıllı ev cihazlarını 13 Ekim'de tanıtacak: İşte lansman ürünleri

    Apple'ın yeni akıllı ev ürünlerini tanıtacağı tarih belli oldu. Uzun zamandır beklenen smart home hub ile birlikte yeni HomePod mini ve 4. nesil Apple TV 4K, 13 Ekim'de geliyor.

    Yeni HomePod mini, 4. nesil Apple TV 4K ve HomeHub 13 Ekim lansman Tam Boyutta Gör
    Apple, akıllı ev ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Bloomberg’e göre, şirket 13 Ekim Salı günü üç yeni akıllı ev ürünü tanıtmayı planlıyor. Uzun zamandır beklenen bu akıllı ev ürün lansmanı, yepyeni smart home hub cihazının yanı sıra, hem Apple TV hem de akıllı hoparlör Homepod’un güncellenmiş sürümlerini içerecek.

    Yeni HomePod mini, 4. nesil Apple TV 4K ve HomeHub

    Apple Smart Home Hub Tam Boyutta Gör
    Yakında piyasaya sürülecek 4. nesil Apple TV 4K ve HomePod mini, tanıdık fiziksel tasarımlarını koruyacak. Apple’ın dış görünümü değiştirmek yerine iç geliştirmelere odaklandığı söyleniyor. Her iki cihaz da, Siri ile desteklenen yeni yapay zeka özellikleri için özel olarak tasarlanmış çok daha hızlı işlemcilerle gelecek. Bu gelişmiş yapay zeka yeteneklerinin eklenmesinin, bu ürünlerin geç çıkmasının ana nedeni olduğu bildiriliyor.

    HomePod mini’nin şekli aynı kalırken, pembe ve yeşil gibi yeni renklerde mağaza raflarında yerini alacak. Apple, daha büyük HomePod'u daha sonraki bir tarihte güncellemeyi planlıyor. Ancak 13 Ekim lansmanının asıl odak noktası, tamamen yeni akıllı ev merkezi cihazı. Smart Home Hub, Apple’ın yalnızca ev kontrolüne yönelik bağımsız ilk ürünü olacak.

    Gizlilik odaklı ev güvenlik kamerası ve sensörü de geliştirilme aşamasında. Cihaz, kişinin hangi odada olduğunu algılayabilecek, video kaydı yapmayacak. Apple ayrıca 360 derece dönebilen robotik bir kola monte edilmiş 9 inçlik bir ekrana sahip, daha üst seviye bir akıllı ev merkezi üzerinde çalışmaya devam ediyor.

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