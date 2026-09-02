Apple'ın yeni CEO'su John Ternus'dan ilk mesaj: Haftaya büyük bir etkinlik olacak!

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Tam Boyutta Gör Apple CEO'su John Ternus, önümüzdeki hafta büyük bir ürün lansmanının gerçekleşeceğini ima ederek şirketin yeni cihazlarını tanıtacağı 9 Eylül'deki özel etkinliğe daha fazla ilgi çekti.

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Ternus, CEO olarak Apple çalışanlarına gönderdiği ilk notta şirketin önümüzdeki hafta olağanüstü olacak büyük bir lansman yapacaklarını söyledi ancak Apple'ın hangi ürünleri tanıtmayı planladığını açıklamadı.

Apple'ın Global Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Greg Joswiak da sosyal medya paylaşımında etkinliğe dair ipuçları vererek, 9 Eylül Çarşamba günü Apple'ın söyleyecek daha çok şeyi olduğunu belirtti.

Apple’ın bu etkinlikte ilk katlanabilir iPhone'un yanı sıra iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'i tanıtması bekleniyor. Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ve muhtemelen AirPods 5'in de etkinlikte yer alması öngörülüyor. 9 Eylül’de TSİ 20.00’de başlayacak etkinlik, her zamanki gibi Steve Jobs Theater’da gerçekleşecek, YouTube ve Apple sitesinde takip edilebilecek. Apple'ın şu anda beklenen ürünlerin ötesinde ek duyurular da planlamış olabileceği belirtiliyor.

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Yeni Apple CEO'su John Ternus'dan ilk mesaj: Büyük lansman olacak

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