    Yeni Apple Home ürünleri yolda: İşte bu yıl beklenen cihazlar

    Apple, 2026'da yeni MacBook, iPad ve iPhone'ların yanı sıra  akıllı ev alanında da bir dizi yeni ürününü tanıtacak. Yeni Apple Home ürünlerinin gelişmiş Siri ile aynı zamanda gelmesi bekleniyor.

    apple akıllı ev ürünleri 2026 Tam Boyutta Gör
    Apple'ın akıllı ev çalışmaları rakiplerinin gerisinde. Amazon ve Google her türlü akıllı kapı zili, hoparlör ve akıllı ev ürünleri piyasaya sürerken, Apple uzun zamandır hedeflerini çok işlevli Apple TV ve HomePod serisiyle sınırladı. Bu yaklaşım nihayet bu yıl değişiyor.

    HomePod mini

    HomePod mini 2’nin yakında tanıtılması bekleniyor. Apple, yeni HomePod mini’de tasarımı koruyacak, donanımsal iyileştirmeler sunacak. Apple Watch Series 10 çipine dayalı güncel S serisi çipi, ses iyileştirmeleri ve cihazlar arası daha iyi bağlanabilirlik için Bluetooth 5.3, ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipi, beklenen yükseltmeler arasında.

    Yeni renk seçenekleriyle gelmesi beklenen HomePod mini 2, önceki nesille aynı fiyattan çıkış yapacak. Mevcut HomePod mini ABD’de 99 dolar, Türkiye’de 5.399 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

    Home Hub

    Apple, ailenin tüm üyelerinin akıllı ev cihazlarını kontrol edebileceği, arama yapabileceği, müzik dinleyebileceği, hava durumu gibi bilgilere ulaşabileceği, Siri'yi kullanabileceği, fotoğrafları görüntüleyebileceği, aile takvimini görebileceği ve daha fazlasını yapabileceği merkezi bir konum görevi görecek akıllı ev merkezi üzerinde çalışıyor.

    Ev merkezinde birinin odada olup olmadığını algılayacak sensörler de bulunacak. Dahil edilen kamera, her kullanıcı için kişiselleştirilmiş uygulama ve özellik seçimi sunabilmek için kimin konuştuğunu belirleyebilecek.

    Apple home hub cihazının Face ID, dahili hoparlörler ve A18 çipi sayesinde Apple Intelligence desteğine sahip olması bekleniyor. Özel bir uygulama mağazası olmayacak olsa da, Safari, Apple Müzik, Notlar, Takvim, Fotoğraflar ve Apple Haberler gibi Apple uygulamalarını çalıştıracak.

    Duvara monte edilecek şekilde tasarlanmış bir model ve HomePod mini'ye benzeyen bir hoparlör tabanına sahip model olmak üzere iki ayrı modelle gelmesi bekleniyor.

    Güvenlik kamerası ve Kapı zili kamerası

    Apple, Apple Home’a ​​bağlanacak ve akıllı ev merkeziyle etkileşim içinde olacak iç mekan güvenlik kamerası da tasarlıyor. Kapı kilidine bağlanabilen Face ID özellikli kapı zili kamerası hakkında da söylentiler var. Apple’ın tüm kameraları uçtan uca şifreleme ile HomeKit Güvenli Video özelliğine sahip olacak.

    İlk HomeKit mimarisine destek sonlandırıldı

    Apple, yakın zamanda orijinal HomeKit mimarisine desteği sonlandırdı. Kullanıcıların Home uygulamasını ve cihazlarını iOS 16.2 veya daha yeni bir sürüme güncellemeleri gerekiyor.

    Yeni mimari, gelişmiş performans, misafir erişimi ve etkinlik geçmişi sunuyor ancak iPad'ler artık home hub olarak kullanılamıyor. Güncelleme yapmayan kullanıcılar akıllı ev kontrollerine erişimi kaybedecek.

