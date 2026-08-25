M5 Ultra çipli yeni Apple Mac Studio tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Apple, Mac Studio serisini yeni M5 Max ve M5 Ultra işlemcileriyle güncelledi. M5 Ultra, Apple'ın şimdiye kadarki en güçlü çipi olarak öne çıkarken yeni Mac Studio beklendiği üzere yapay zeka, profesyonel video, 3D tasarım ve diğer ağır iş yüklerine odaklanıyor. İşte Apple Mac Studio fiyatları ve merak edilen özellikleri:

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Mac Studio neler sunuyor ❓

Apple'ın yeni Mac Studio modelleri, önceki nesillerle aynı kompakt kasayı koruyor. Şirket, 2022'de tanıtılan tasarımı değiştirmezken arka bölümdeki USB-A bağlantı noktaları da dahil olmak üzere fiziksel yapı büyük ölçüde aynı kalıyor.

Apple, önceki nesilde Mac Studio'yu M4 Max ve M3 Ultra seçenekleriyle birbirinden ayırmıştı. Yeni nesilde ise M5 Max ve M5 Ultra aynı çip ailesi altında buluşuyor.

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Apple, yeni modellerde M5 Max ve M5 Ultra işlemcilerini kullanıyor. Şirketin açıklamasına göre yeni Mac Studio, önceki nesle kıyasla yapay zeka performansında 4,3 kata, grafik performansında 1,8 kata ve CPU performansında 1,3 kata kadar artış sunuyor.

Depolama performansı da 2 kata kadar hızlanıyor. PCIe Gen 6 tabanlı yeni nesil SSD mimarisi sayesinde büyük dosyaların aktarılması, projelerin yüklenmesi ve büyük dil modellerinin belleğe alınması daha hızlı gerçekleşiyor.

Bağlantı tarafında Thunderbolt 5, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteği öne çıkıyor. Altı adede kadar Thunderbolt 5 portu, 120 Gb/sn'ye kadar bant genişliği sağlıyor. Cihaz ayrıca USB-C üzerinden genlock desteği sunarak profesyonel kamera kayıtlarıyla ekranların hassas şekilde senkronize edilmesine imkan tanıyor.

Yeni Mac Studio, sekiz ekrana kadar destek veriyor. Dört adet Studio Display XDR ekranı da tam 5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla aynı anda kullanılabiliyor.

Apple, Thunderbolt 5 ve RDMA desteği sayesinde birden fazla Mac Studio'nun kümelenmesine de izin veriyor. Dört sistem bir araya getirildiğinde yapay zeka çıkarım performansı tek bir sisteme göre 3 kata kadar artırılabiliyor.

Yeni modeller macOS 27 Golden Gate ile çalışıyor. İşletim sistemi Siri AI, Apple Intelligence, Visual Intelligence ve çeşitli üretkenlik özelliklerini beraberinde getiriyor. Apple ayrıca geliştiriciler için Apple Silicon'a optimize edilen Core AI çerçevesi ile açık kaynaklı MLX makine öğrenimi çatısını sunuyor.

M5 Max neler vadediyor 🧐

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Mac Studio'nun M5 Max'li versiyonu, 18 çekirdekli CPU ve 40 çekirdeğe kadar GPU ile geliyor. CPU, 6 süper çekirdek ve 12 performans çekirdeğinden oluşuyor. GPU'nun her çekirdeğine Neural Accelerator eklenmiş olması özellikle yapay zeka işlemlerindeki performansı artırıyor.

M5 Max'in birleşik bellek bant genişliği 614 GB/sn'ye kadar çıkıyor. Apple'a göre çip, önceki nesle kıyasla grafik performansında yüzde 50'ye kadar artış sağlıyor.

Üçüncü nesil donanım hızlandırmalı ışın izleme teknolojisi daha hızlı ışıklandırma, yansıma ve gölge hesaplamaları sunuyor. Geliştirilmiş shader çekirdekleri ise 3D tasarım, görsel efekt ve diğer grafik ağırlıklı işlemlerde paralel işlem performansını artırıyor.

M5 Max'in Media Engine birimi H.264, HEVC, ProRes ve AV1 için donanım hızlandırmalı kod çözme desteğine sahip. Bu sayede profesyoneller sıkıştırılmamış 8K görüntüler üzerinde renk düzenleme yapabiliyor ve aynı anda birden fazla video akışını işleyebiliyor.

Apple'ın testlerine göre M5 Max'li Mac Studio, M4 Max'e kıyasla DaVinci Resolve Studio'da Magic Mask performansında 3 kata kadar, Maxon Redshift'te sahne oluşturmada ise 1,4 kata kadar daha hızlı.

M1 Max'li Mac Studio'ya göre LM Studio'da LLM komut işleme 10,7 kata, metinden görsel oluşturma 7,4 kata, DaVinci Resolve Studio'da Magic Mask 5,3 kata ve Oxford Nanopore MinKNOW'da DNA dizileme için basecalling işlemi 3,5 kata kadar hızlanıyor. M4 Max'e göre ise bu değerler sırasıyla 3,9, 3,5, 3 ve 1,9 kata kadar çıkıyor.

M5 Ultra ile performans çıtası yükseliyor 💪

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Apple'ın asıl performans iddiası M5 Ultra ile geliyor. İşlemci 36 çekirdeğe kadar CPU ve 80 çekirdeğe kadar GPU sunuyor. CPU tarafında 12 süper çekirdek ve 24 performans çekirdeği bulunuyor.

M5 Ultra'nın çok çekirdekli CPU performansı M3 Ultra'ya göre 1,3 kata kadar, grafik performansı ise 1,8 kata kadar daha yüksek. GPU, Apple'ın şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü Apple Silicon GPU'su olurken Neural Accelerator'lar Ultra sınıfı çipte ilk kez kullanılıyor.

Apple, M5 Ultra'nın yapay zeka işlem performansının M3 Ultra'ya göre 4,3 kata kadar daha yüksek olduğunu belirtiyor. M1 Ultra'ya kıyasla bu artış 9,8 kata kadar çıkıyor.

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M5 Ultra'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri bellek kapasitesi. Çip 512 GB'a kadar birleşik bellek ve saniyede 1,2 TB bellek bant genişliği sunuyor. Bu değer, M3 Ultra'nın 819 GB/sn seviyesindeki bant genişliğinden yaklaşık yüzde 50 daha yüksek.

Apple bu yapıyı, yeni nesil UltraFusion bağlantısıyla iki adet çift kalıplı M5 Max çipini birleştirerek dört kalıplı bir mimari oluşturmasıyla elde ediyor. Şirket de bu nedenle M5 Ultra'yı şimdiye kadarki "en güçlü çip" olarak tanımlıyor.

Yüksek bellek kapasitesi sayesinde büyük dil modelleri tamamen cihaz üzerinde çalıştırılabiliyor. Apple, bunun bulut tabanlı servislerdeki maliyet ve veri gizliliği sorunlarını azaltabileceğini belirtiyor.

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M5 Ultra, M1 Ultra'ya kıyasla Foundry Nuke'taki CopyCat ML eğitiminde 15,4 kata, LM Studio'da LLM komut işlemede 9,8 kata ve metinden görsel oluşturmada 8,2 kata kadar daha hızlı. M3 Ultra'ya kıyasla bu değerler sırasıyla 3,3, 4 ve 4,3 kata kadar çıkıyor.

Maxon Redshift'te sahne oluşturma performansı M1 Ultra'ya göre 4,7 kata, M3 Ultra'ya göre 1,7 kata kadar artıyor.

Video tarafında da M5 Ultra, M5 Max'in iki katı sayıda video kodlama ve kod çözme bloğuna sahip. Bu yapı sayesinde aynı anda 33 adede kadar 8K ProRes 422 görüntü 30 fps hızında oynatılabiliyor.

M5 Ultra'nın sunduğu yüksek performans, özellikle yerel yapay zeka modelleri, 8K video düzenleme, görsel efekt, 3D render ve büyük veri setleriyle çalışan profesyonelleri hedefliyor.

Yeni Apple Mac Studio teknik özellikleri 📌

Mac Studio M5 Max:

18 çekirdekli CPU, 32 çekirdekli GPU

veya 40 çekirdeğe kadar yapılandırılabilir GPU

36 GB birleşik bellek, 128 GB'a kadar

512 GB SSD, 8 TB'a kadar

460 GB/sn bellek bant genişliği, üst modelde 614 GB/sn

5 harici ekrana kadar destek

4 Thunderbolt 5, 2 USB-A, HDMI 2.1

Wi-Fi 7, Bluetooth 6

10 Gb Ethernet

9,5 x 19,7 x 19,7 cm, 2,7 kg

Mac Studio M5 Ultra:

30 çekirdekli CPU, 64 çekirdekli GPU

veya 36 çekirdekli CPU ve 80 çekirdekli GPU'ya kadar

96 GB birleşik bellek, 512 GB'a kadar

1 TB SSD, 16 TB'a kadar

1,2 TB/sn bellek bant genişliği

8 harici ekrana kadar destek

6 Thunderbolt 5 dahil kapsamlı bağlantı seçenekleri

Wi-Fi 7, Bluetooth 6

10 Gb Ethernet

9,5 x 19,7 x 19,7 cm, 3,6 kg

Türkiye fiyatları ve çıkış tarihi 💰

Tam Boyutta Gör Yeni Mac Studio modelleri için ön siparişler başladı. Cihazlar 22 Eylül'de satışa çıkacak. 512 GB birleşik belleğe sahip en üst M5 Ultra yapılandırması ise ekim ayının sonlarında satışa sunulacak ve bu seçeneğin fiyatı henüz açıklanmadı.

M5 Max işlemcili Mac Studio: 167.999 TL

M5 Ultra işlemcili Mac Studio: 369.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

En üst konfigürasyonda M5 Ultra, 36 çekirdekli CPU ve 80 çekirdekli GPU ile birlikte 256 GB birleşik bellek ve 16 TB depolama sunuyor. Bu yapılandırmanın Türkiye fiyatı 1.169.999 TL olarak belirtiliyor.

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