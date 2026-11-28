2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, uzun bir aradan sonra (PRODUCT)RED serisini yeni ürünlerle genişletmeye hazırlanıyor. Mağazalarda görülen parlak kırmızı fileli HomePod mini 2'nin yanı sıra, kırmızı dokunuşlara sahip AirPods Max 2 ve özel Apple Watch kayışları da yolda. Afrika'daki sağlık projelerine destek sağlayan bu anlamlı iş birliğinde, yeni renk seçeneği dışında donanımsal bir güncelleme yer almayacak. Kırmızı renkteki yeni ürünlerin 1 Aralık'ta çıkması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple'ın yakında piyasaya süreceği (PRODUCT)RED HomePod mini 2, resmi duyurudan önce çeşitli perakende satış noktalarında sergilendi. Yeni ortaya çıkan görüntüler, özel sürüm hoparlöre ilk bakışı sunuyor.

Yeni HomePod mini 2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay önce eklendi

Kırmızı HomePod mini 2 mağazalarda görüldü

X ve Reddit'te paylaşılan görüntüler, henüz piyasaya sürülmemiş HomePod mini 2'nin kutusunu gösteriyor. Parlak kırmızı file dış yüzey, beyaz dokunmatik yüzey ve kutunun yan tarafında (RED) markası yer alıyor.

Gurman bu hafta başında Apple'ın (PRODUCT)RED donanım serisini yeniden canlandırmaya hazırlandığını bildirmişti.

Yeni (PRODUCT)RED ürünleri

Apple'ın yeni renk seçeneğini, Dünya AIDS Günü ile aynı zamana denk gelen 1 Aralık Salı gününde tanıtması bekleniyor. Yeni kaplaması dışında, hoparlörde herhangi bir donanım değişikliği beklenmiyor.

Apple'ın kırmızı HomePod mini 2’ye ek olarak, gümüş kaplama, beyaz kulak yastıkları, beyaz kafa bandı ve kırmızı Dijital Crown’lu AirPods Max 2 de hazırladığı bildiriliyor. Ayrıca, AirPods Pro için kırmızı bilek askısı ve uyumlu Apple Watch spor kayışı da bekleniyor. AirTag 2'nin (PRODUCT)RED versiyonu da gelebilir.

Apple, 2006 yılından beri Afrika'da HIV/AIDS, tüberküloz ve sıtma gibi hastalıklarla mücadele etmeyi amaçlayan Global Fund adlı kuruluş için para toplamak amacıyla (RED) ile birlikte çalışıyor. Bu iş birliği içinde Apple, uzun zamandır bazı ürünlerinde (PRODUCT)RED seçeneği sundu. Uzun bir aradan sonra, (RED)'in bu yılki 20. yıldönümüne denk gelecek bir ürün lansmanı olacak. Önümüzdeki hafta (PRODUCT)RED ürünlerini göreceğiz.

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