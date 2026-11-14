Yeni Apple TV 4K çıktı: Eski modellere Siri AI güncellemesi

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, yeni nesil Apple TV 4K modelini Türkiye'de 22 bin 499 lira fiyatla satışa sundu. A19 çipiyle işlemci ve grafik tarafında yüksek performans sunan cihaz, eller serbest Siri komutları ve yenilenen kumandasıyla öne çıkıyor. Şirket aynı zamanda yayınladığı yeni tvOS güncellemesi sayesinde eski Apple TV 4K modellerine de yapay zeka destekli Siri özelliğini kazandırdı. Türkçe Siri yapay zeka desteğinin ise bir sonraki güncellemeyle kullanıma sunulacağı açıklandı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yeni Apple TV 4K, 13 Kasım itibarıyla Türkiye’de de satışa çıktı. Yenilenen Siri Remote ile gelen 4. nesil Apple TV’nin fiyatı 22.499 TL. Apple, eski modellere sahip olanlar için de tvOS 27.2.1 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, tvOS 27'yi destekleyen tüm Apple TV 4K modellerine sunulurken, 2. ve 3. nesil Apple TV 4K modellerine Siri AI desteği getirdi.

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Yeni Apple TV 22.499 TL fiyatla satışta

Apple TV 4K (4. nesil), Apple'ın A19 çipinden güç alıyor. Bu çip, önceki nesle göre %50’ye kadar daha hızlı CPU performansı, iki kat daha yüksek GPU performansı sunuyor. Ayrıca daha verimli video izleme için özel AV1 kod çözücü içeriyor.

Apple, eller serbest Siri komutları için üç adet uzak alan mikrofonu da ekledi. Geliştirilmiş Siri Remote ise Tam Konum Bulma özelliği ve sesli uyarıları destekliyor. Cihaz ayrıca, uyumlu HomePod’lar kullanılarak dört hoparlörlü surround ses kurulumunu, akıllı ev kontrollerini ve yapay zeka ile oluşturulan güvenlik kamerası bildirimlerini de destekliyor.

tvOS 27.2.1 güncellemesi yayınlandı

‌Apple TV‌'de ‌Siri‌ AI'ı kullanmak için Apple Intelligence uyumlu iPhone (iPhone 15 Pro ve daha yeni bir model) gerekiyor. Apple, 27.3 sürümüyle birlikte Türkçe Siri yapay zekasını da kullanıma sunacak.

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Yeni Apple TV 4K çıktı: Eski modellere Siri AI güncellemesi

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