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    Yeni Apple TV 4K çıktı: Eski modellere Siri AI güncellemesi

    Apple, yeni Apple TV 4K (4. nesil) modelini 13 Kasım'da satışa sundu ve aynı gün eski modellere Siri yapay zekasını getiren tvOS 27.2.1 güncellemesini yayınladı.

    Yeni Apple TV 4K çıktı & eski modellere tvOS 27.2.1 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Yeni Apple TV 4K, 13 Kasım itibarıyla Türkiye’de de satışa çıktı. Yenilenen Siri Remote ile gelen 4. nesil Apple TV’nin fiyatı 22.499 TL. Apple, eski modellere sahip olanlar için de tvOS 27.2.1 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, tvOS 27'yi destekleyen tüm Apple TV 4K modellerine sunulurken, 2. ve 3. nesil Apple TV 4K modellerine Siri AI desteği getirdi.

    Yeni Apple TV 22.499 TL fiyatla satışta

    Apple TV 4K (4. nesil), Apple'ın A19 çipinden güç alıyor. Bu çip, önceki nesle göre %50’ye kadar daha hızlı CPU performansı, iki kat daha yüksek GPU performansı sunuyor. Ayrıca daha verimli video izleme için özel AV1 kod çözücü içeriyor.

    Apple, eller serbest Siri komutları için üç adet uzak alan mikrofonu da ekledi. Geliştirilmiş Siri Remote ise Tam Konum Bulma özelliği ve sesli uyarıları destekliyor. Cihaz ayrıca, uyumlu HomePod’lar kullanılarak dört hoparlörlü surround ses kurulumunu, akıllı ev kontrollerini ve yapay zeka ile oluşturulan güvenlik kamerası bildirimlerini de destekliyor.

    tvOS 27.2.1 güncellemesi yayınlandı

    ‌Apple TV‌'de ‌Siri‌ AI'ı kullanmak için Apple Intelligence uyumlu iPhone (iPhone 15 Pro ve daha yeni bir model) gerekiyor. Apple, 27.3 sürümüyle birlikte Türkçe Siri yapay zekasını da kullanıma sunacak.

    Kaynakça https://www.apple.com/tr/shop/buy-tv/apple-tv-4k https://www.macrumors.com/2026/11/13/apple-releases-tvos-27-2-1/
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