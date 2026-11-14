Yeni Apple TV 4K çıktı: Eski modellere Siri AI güncellemesi

Yapay Zeka Özeti:
- Apple, yeni nesil Apple TV 4K modelini Türkiye'de 22 bin 499 lira fiyatla satışa sundu. A19 çipiyle işlemci ve grafik tarafında yüksek performans sunan cihaz, eller serbest Siri komutları ve yenilenen kumandasıyla öne çıkıyor. Şirket aynı zamanda yayınladığı yeni tvOS güncellemesi sayesinde eski Apple TV 4K modellerine de yapay zeka destekli Siri özelliğini kazandırdı. Türkçe Siri yapay zeka desteğinin ise bir sonraki güncellemeyle kullanıma sunulacağı açıklandı.
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Yeni Apple TV 22.499 TL fiyatla satışta
Apple TV 4K (4. nesil), Apple'ın A19 çipinden güç alıyor. Bu çip, önceki nesle göre %50’ye kadar daha hızlı CPU performansı, iki kat daha yüksek GPU performansı sunuyor. Ayrıca daha verimli video izleme için özel AV1 kod çözücü içeriyor.
Apple, eller serbest Siri komutları için üç adet uzak alan mikrofonu da ekledi. Geliştirilmiş Siri Remote ise Tam Konum Bulma özelliği ve sesli uyarıları destekliyor. Cihaz ayrıca, uyumlu HomePod’lar kullanılarak dört hoparlörlü surround ses kurulumunu, akıllı ev kontrollerini ve yapay zeka ile oluşturulan güvenlik kamerası bildirimlerini de destekliyor.
tvOS 27.2.1 güncellemesi yayınlandı
Apple TV'de Siri AI'ı kullanmak için Apple Intelligence uyumlu iPhone (iPhone 15 Pro ve daha yeni bir model) gerekiyor. Apple, 27.3 sürümüyle birlikte Türkçe Siri yapay zekasını da kullanıma sunacak.Kaynakça https://www.apple.com/tr/shop/buy-tv/apple-tv-4k https://www.macrumors.com/2026/11/13/apple-releases-tvos-27-2-1/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: