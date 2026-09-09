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    Yeni Apple TV 4K performansıyla şaşırtacak

    Apple'ın yeni Apple TV 4K modeli, önceki söylentilerin işaret ettiğinden çok daha yeni bir işlemciyle gelebilir. Bu, cihaza yeni Apple Intelligence özellikleri ve Siri AI için gereken gücü sağlayacak.

    yeni apple tv 4k işlemcisi Tam Boyutta Gör
    Apple'ın bir sonraki Apple TV 4K modeli, önceki söylentilerin işaret ettiğinden çok daha yeni bir işlemciyle gelebilir. Bu, cihaza Apple Intelligence ve gelecekteki Siri özellikleri için gereken gücü sağlayacak. Daha önceki raporlar A17 Pro'ya işaret ediyordu ancak tvOS 27 betasında rastlanan kodlar, Apple'ın şu anda A19 neslini temel alan donanımları test ettiğini gösteriyor.

    A19 Pro işlemciyle geliyor

    2022’de çıkan Apple TV 4K, Apple A15 Bionic çipi ve 4 GB RAM ile geliyor. Bu modelde, altı yerine yalnızca beş işlemci çekirdeğine sahip, kırpılmış ARM çipi kullanılıyor. Bu nedenle, yeni modeldeki Apple A19 (Pro) çipinin de kırpılmış bir versiyon olabileceği ihtimali var. Apple'ın Apple A19 Pro'yu tercih etmesi durumunda yeni nesil Apple TV 4K, işlemci performansını neredeyse iki katına, grafik performansını ise iki katından fazlasına çıkaracak.

    Siri AI, Apple Intelligence, WiFi 7, yeni kumanda

    Daha hızlı çipin temel amacı, Apple TV’de yeni Siri AI’ın kullanılabilmesini sağlamak. Yeniden tasarlanmış uzaktan kumanda, Wi-Fi 7 desteği sunan Apple N1 çipi de önemli yenilikler arasında. Daha modern bir işlemciye ve daha yüksek RAM’e geçiş Apple TV’nin fiyatının yükselmesine de yol açacak. Apple TV 4K'nın fiyatı Haziran ayında önemli ölçüde artmış; 128 GB depolama alanına sahip modelin fiyatı 10.499 TL’den 16.499 TL’ye yükselmişti.

    Yakında tanıtılacak

    Apple, bugün "Surprise and Shine" (Işıltılı. Şaşırtıcı. Heyecanlı.) adlı özel bir etkinlik gerçekleştirecek. Etkinliğin ağırlıklı olarak yeni iPhone ve Apple Watch modellerine odaklanması beklense de, Apple'ın Apple TV de dahil olmak üzere güncelleme bekleyen ve giderek genişleyen başka donanım yelpazesi de bulunuyor.

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