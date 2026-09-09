Yeni Apple TV 4K performansıyla şaşırtacak

A19 Pro işlemciyle geliyor
2022’de çıkan Apple TV 4K, Apple A15 Bionic çipi ve 4 GB RAM ile geliyor. Bu modelde, altı yerine yalnızca beş işlemci çekirdeğine sahip, kırpılmış ARM çipi kullanılıyor. Bu nedenle, yeni modeldeki Apple A19 (Pro) çipinin de kırpılmış bir versiyon olabileceği ihtimali var. Apple'ın Apple A19 Pro'yu tercih etmesi durumunda yeni nesil Apple TV 4K, işlemci performansını neredeyse iki katına, grafik performansını ise iki katından fazlasına çıkaracak.
Siri AI, Apple Intelligence, WiFi 7, yeni kumanda
Daha hızlı çipin temel amacı, Apple TV’de yeni Siri AI’ın kullanılabilmesini sağlamak. Yeniden tasarlanmış uzaktan kumanda, Wi-Fi 7 desteği sunan Apple N1 çipi de önemli yenilikler arasında. Daha modern bir işlemciye ve daha yüksek RAM’e geçiş Apple TV’nin fiyatının yükselmesine de yol açacak. Apple TV 4K'nın fiyatı Haziran ayında önemli ölçüde artmış; 128 GB depolama alanına sahip modelin fiyatı 10.499 TL’den 16.499 TL’ye yükselmişti.
Yakında tanıtılacak
Apple, bugün "Surprise and Shine" (Işıltılı. Şaşırtıcı. Heyecanlı.) adlı özel bir etkinlik gerçekleştirecek. Etkinliğin ağırlıklı olarak yeni iPhone ve Apple Watch modellerine odaklanması beklense de, Apple'ın Apple TV de dahil olmak üzere güncelleme bekleyen ve giderek genişleyen başka donanım yelpazesi de bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: