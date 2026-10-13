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    Yeni Apple TV 4K tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Apple, Welcome Home ürün lansman etkinliğinde yeni Apple TV 4K modelini duyurdu. 4. nesil Apple TV 4K, Siri AI desteği, A19 çip, Bul özellikli daha akıllı uzaktan kumanda ile geliyor.

    yeni apple tv 4k tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni nesil Apple TV 4K'yı duyurdu. Yeni Apple TV 4K, Siri'nin yeni nesil Apple Intelligence ile desteklenen tamamen yeni sürümü olan Siri AI'yi destekliyor ve kullanıcıların tam ekran Siri AI deneyimi aracılığıyla en sevdikleri filmleri ve TV şovlarını arama, keşfetme ve izleme şekillerini değiştiriyor.

    Yeni Apple TV 4K (4. nesil) yenilikler

    Apple TV 4K 4. nesil özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Zengin, tam ekran deneyimi sunan Siri AI desteği
    • Önceki modele göre %50'ye kadar daha hızlı CPU performansı ve 2 kat daha hızlı GPU performansı sunan A19 çip
    • Yerleşik uzak alan mikrofonları, uzaktan kumanda düğmesini kullanmadan “Siri” veya “Hey Siri” komutuyla Siri ile konuşabilmenizi sağlıyor
    • Tam Konum Bulma ve Bul özelliğiyle geliştirilmiş Siri Remote, Uzaktan kumandanın bulunmasını kolaylaştıran yerleşik hoparlör
    • HomePod mini 2 ile dört hoparlörlü surround ses deneyimini destekliyor
    • Yalnızca tek model, ek depolama için yükseltme yok

    Apple TV 4K artık üç uzak alan mikrofonuyla kullanıcıların izlediklerini kontrol etmelerine ve yeni programları tamamen eller serbest olarak keşfetmelerine olanak tanıyor.

    Yeni Apple TV 4K'daki A19 çip, daha yüksek tepki süresi, daha hızlı gezinme ve daha akıcı animasyonlar için önceki nesle kıyasla yüzde 50'ye kadar daha hızlı CPU performansı ve 2 kata kadar daha hızlı GPU performansı sunuyor. A19 çipi ayrıca daha az bant genişliği kullanırken daha verimli, yüksek kaliteli akışa olanak tanıyan yeni, özel bir AV1 kod çözücü içeriyor.

    Yeni Siri Remote, aynı tasarımı koruyor ancak Tam Konum Bulma özelliğiyle birlikte Bul desteği ve uzaktan kumandadaki ses çalma seçeneğiyle kaybolan kumandayı bulmak artık çok daha kolay.

    HomePod'un Apple TV 4K ile eşleştirilmesi zaten kullanıcılara kurulumu kolay, sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyordu. Yeni Apple TV 4K bunu daha da ileri taşıyor. Apple TV 4K (4. nesil) ile ilk kez kullanıcılara dört hoparlörlü surround ses deneyimi sunulacak. Dört hoparlör, Apple TV 4K ile birlikte çalışarak odadaki konumlarını akıllı bir şekilde algılıyor, böylece ses zamanlaması ve seviyeleri otomatik olarak alana göre kalibre ediliyor. Ön ve arka hoparlörler bağlı olduğu sürece HomePod (2. nesil) de en üst düzey ses deneyimi için bu dört hoparlörlü kurulumda kullanılabiliyor.

    Yeni Apple TV 4K, kullanıcılara akıllı ev aksesuarlarını her yerden kontrol etme olanağı sunuyor. Uyumlu kapı zili sayesinde, bildirimler doğrudan TV'de görünüyor; böylece kullanıcılar kapıda kimin olduğunu görebiliyor, konuşabiliyor ve kapı kilidini açmak gibi diğer aksesuarları kontrol edebiliyor; üstelik tüm bunlar izledikleri şeyi kesintiye uğratmadan. Apple TV 4K, artık Apple Intelligence ile oluşturulan kamera etkinliği video açıklamaları ve özet bildirimlerle geliştirilmiş olan HomeKit Secure Video'nun otomasyonlarını, misafir modunu ve güvenli yerel işlenmesini destekliyor. Kullanıcılar ayrıca akıllı ev aksesuarlarını kontrol etmek ve sahneleri eller serbest olarak açıp kapatmak için Siri AI'yı kullanabiliyor. Yerleşik Wi-Fi ve Thread ile Apple TV 4K, kullanıcının akıllı evine sorunsuz bir şekilde bağlanabiliyor.

    Yeni Apple TV 4K fiyatı ne kadar?

    Yeni Apple TV 4K, 22.499 TL fiyat etiketiyle ön satışa sunuldu, 13 Kasım'da çıkacak.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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    apple tv 4k, Teknoloji Haberleri ve Apple
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