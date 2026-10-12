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Apple'ın yeni Apple TV 4K modeli için iki yeni donanım özelliğini test ettiği bildiriliyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre şirket, Siri komutlarını doğrudan cihaz üzerinden algılayabilen dahili mikrofonlar ve kaybolduğunda ses çıkararak bulunmasını kolaylaştıracak hoparlörlü bir Siri Remote üzerinde çalışıyor.

AI yetenekleri artabilir

Mevcut Apple TV 4K modelinde Siri'yi kullanmak için uzaktan kumandanın mikrofonuna konuşmak veya eşleştirilmiş bir HomePod üzerinden sesli komut vermek gerekiyor. Apple'ın test ettiği yeni sistem, Apple TV'nin kendi mikrofonları aracılığıyla sesli komutları doğrudan algılamasına imkan tanıyabilir. Böylece kullanıcılar, kumandayı ellerine almadan Siri üzerinden içerik arayabilir ve desteklenen diğer komutları verebilir.

Şirketin üzerinde çalıştığı bir diğer yenilik ise Siri Remote'un tasarımıyla ilgili. Apple'ın kumandaya entegre bir hoparlör eklemeyi değerlendirdiği belirtiliyor. Bu özellik kaybolan kumandanın bulunmasını kolaylaştırabilir.

Yeni modelle ilgili önceki sızıntılarda daha güçlü bir işlemciye de işaret edilmişti. Apple'ın A19 çipini kullanabileceği belirtilen cihaz, bu sayede performans artışının yanı sıra şirketin yenilenen Siri ve yapay zeka özelliklerine de destek sağlayabilir.

Yeni Apple TV 4K için çıkış tarihi yaklaşıyor

Apple'ın yeni Apple TV 4K modelini, 13 Ekim'de düzenlenmesi beklenen "Welcome Home" etkinliğinde tanıtacağı öne sürülüyor. Aynı etkinlikte güncellenmiş HomePod mini 2 ve HomeView veya HomePad adıyla anılan yeni bir akıllı ekranın da duyurulabileceği belirtiliyor.

İddialara göre yeni Apple TV 4K ve HomePod mini 2, 30 Ekim'de satışa sunulabilir. Akıllı ekranın piyasaya çıkışının ise kasım ayının ortalarını bulabileceği ifade ediliyor.

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Yeni Apple TV dahili mikrofon ve hoparlörlü kumandayla gelebilir

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