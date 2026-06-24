Yeni Apple TV ve HomePod'lar Siri AI ile geliyor

Tam Boyutta Gör Apple, WWDC26 etkinliğinde Apple TV veya HomePod hakkında tek bir kelime bile söylemedi. Şaşırtıcı olmayan şekilde, bu cihazların hiçbiri Siri AI dahil olmak üzere iOS 27 ile duyurulan yeni Apple Intelligence özelliklerinden yararlanamayacak. Ancak, en son tvOS 27 beta sürümü, Apple’ın gelecekteki donanım için şimdiden altyapı hazırladığını gösteriyor. Bu da sonbaharda tanıtılması beklenen yeni Apple TV ve HomePod modellerinin yeni Siri ile gelebileceği anlamına geliyor.

Macworld, tvOS 27 beta 2'nin içinde HomePod kurulum sürecinde Apple'ın yeni nesil Siri deneyimine işaret eden referanslar buldu.

Mevcut Apple TV ve HomePod'lar Apple Intelligence gereksinimlerini karşılamıyor

Mevcut Apple TV ve HomePod modelleri Siri AI’ı desteklemiyor; bu da bu kod referanslarını daha ilgi çekici hale getiriyor. Apple Intelligence'ın daha güçlü cihaz içi işleme ve daha fazla belleğe ihtiyacı var; mevcut HomePod serisi eski Apple Watch tabanlı işlemcileri kullanırken, en yeni Apple TV 4K ise 4 GB RAM'li A15 Bionic işlemciyle çalışıyor.

Macworld ayrıca tvOS 27 beta 1'de Apple Intelligence framework’lerini ve Wi-Fi ve Bluetooth için Apple'ın N1 kablosuz çipine referansları buldu. Mevcut Apple TV ve HomePod modelleri bu çipi kullanmadığından, kodun gelecekteki donanıma bağlı olduğu anlaşılıyor.

Yeni akıllı ev cihazı geliyor

Apple'ın ayrıca HomePad olarak adlandırılan yeni bir akıllı ev cihazı üzerinde çalıştığı da söylentiler arasında. Apple TV ve HomePod yazılımları aynı temel kodu paylaşıyor ve bunun bu yılın sonlarında yeni HomePad / HomePod Touch ürününe de uzanması bekleniyor. Bazı işaretler, işletim sisteminin gelecekte homeOS olarak yeniden adlandırılacağını gösteriyor.

tvOS 27 ile Apple TV Daha Akıllı Hâle Geliyor 2 hf. önce eklendi

tvOS 27 beta geliştiriciler için indirilebilir

Şimdilik, tvOS 27, Apple'ın yeni Apple TV, yeni HomePod modelleri ve Ev platformunda daha akıllı Siri deneyimi için yazılım altyapısını hazırladığını gösteriyor. tvOS 27 beta geliştiriciler için indirilebilir ve Apple yakın zamanda ikinci beta sürümünü yayınladı.

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Yeni Apple TV ve HomePod'lar Siri AI ile geliyor

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