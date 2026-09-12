Yeni Apple ürünleri Türkiye’de ön siparişe açıldı: İşte fiyatlar ve modeller

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Tam Boyutta Gör Apple’ın bu hafta tanıtımını yaptığı yeni ürünleri Türkiye’de ön siparişlere açıldı. Apple Türkiye’nin web sitesinden, Amazon gibi e-ticaret sitelerinden ve Apple yetkili satıcılarından ön sipariş verebilirsiniz. Amazon'dan satın alan müşterilere çıkış tarihinde "aynı gün teslimat" hizmeti sunulacak.

Hangi ürünler satışa sunuldu?

Katlanabilir ekranlı iPhone Duo haricindeki tüm yeni Apple ürünleri bugün ön siparişe sunuldu. iPhone Duo, 16 Ekim’de ön siparişe açılacak.

Bugün ön siparişe açılan ürünler şunlar:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

Apple Watch Series 12

Apple Watch Ultra 4

AirPods 5

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Bu ürünler için ön sipariş süreci 18 Eylül'de sona erecek ve bu tarihte fiziksel olarak mağazalardan satın alınabilecek. Ön sipariş veren müşterilerin siparişleri 18 Eylül'de kargoya verilecek. Apple'ın Ağustos ayının sonunda tanıtımını yaptığı Mac mini ve Mac Studio modellerinin 22 Eylül Salı ön siparişten çıkacak fiziksel olarak satışına başlanacak.

En hızlı nasıl alınır? Amazon iPhone ön sipariş kampanyası

Yeni iPhone modelleri Amazon Türkiye'de ön siparişe sunuldu. Amazon, 18 Eylül tarihinde aynı gün teslimat yapacak. Kargo süreciyle vakit kaybetmeden hızlıca teslim alabilirsiniz.

Amazon'da hızlı teslimata ek olarak 5.000 TL'ye varan değiş tokuş desteği sunuluyor. Eski cihazınızı değerinde alıyor ve yeni iPhone 18 Pro ve Pro Max'te 5.000 TL'ye varan indirim yapılıyor.

🛒 iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ön sipariş linkleri

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max aksesurları şimdiden satışta!

Amazon'da yeni iPhone modellerinin aksesuarları şimdiden satışa çıktı. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max uyumlu kılıf, ekran koruyucu, kablo, şarj adaptörü ve Magsafe akseurları şimdiden satın alabilir ve telefonunuz daha teslim edilmeden aksesuarl hazırlığınızı tamamlayabilirsiniz. Böylelikle yeni iPhone modelinizi ilk günden koruyabilir ve hızlı şarj özelliğini hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

👉 iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max uyumlu şarj adaptörleri

Yeni iPhone ailresi ilk defa yüksek hızlı şarj özelliği ile gelyor. Uyumlu adaptörler ile iPhone 18 Pro ve Pro Max'i 15 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj edebiliyorsunuz. UGREEN Nexode Air 65W şarj adaptörü bu özelliği destekliyor. Aşağıdaki bağlantıdan satın alabilirsiniz:

👉 UGREEN Nexode Air 65W iPhone 18 Pro uyumlu şarj adaptörü

iPhone 18 Pro ve Pro Max Türkiye’de!

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, Türkiye’de bugün ön siparişe açıldı. Her iki model de 18 Eylül’de satışa sunulacak. Ön sipariş veren müşteriler 18 Eylül’de yeni iPhone'a kavuşacak.

Yeni Pro modellerinde fiziksel değişken diyafram kamera özelliği, A20 Pro işlemci, geliştirilmiş soğutma performansı, uzun pil ömrü ve hızlı şarj gibi yenilikler sunuluyor.

💰 iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max fiyatları

iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı 137.999 TL, iPhone 18 Pro Max’in başlangıç fiyatı 149.999 TL olarak belirlendi.

Yeni Apple Watch ve AirPods Fiyatları

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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