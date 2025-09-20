Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Apple Vision Pro'dan sürpriz: 2nm süreciyle geliyor

    Apple, Vision Pro için kendi geliştirdiği R2 çipini hazırlıyor. 2nm sürecinde üretilecek yeni çip, sensör ve kamera verilerini daha hızlı ve verimli işleyecek. İşte tüm detaylar...

    Yeni Apple Vision Pro'dan sürpriz: 2nm süreciyle geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz yıl tanıtılan karma gerçeklik başlığı Vision Pro için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Vision Pro 2'den önce sahne alacak modelde ise bu kez Apple imzalı R2 çip kullanılacak. TSMC’nin 2nm üretim sürecinden çıkacak bu çip, ilk Vision Pro'daki R1’in halefi konumunda. İşte detaylar...

    Apple, Vision Pro’da R2 çipine geçiyor

    Kaçıranlar için Apple R1 çipi, gözlükteki kameralar, sensörler ve mikrofonlardan gelen verileri işleyerek göz hareketleri, el jestleri ve kafa pozisyonu takibini sağlıyordu. R2 ise aynı görevleri daha yüksek performansla yerine getirecek. 2nm sürecinin getirdiği enerji verimliliği sayesinde cihazın pil tüketiminde de iyileşme bekleniyor.

    Yeni Vision Pro’nun bu yıl tanıtılabileceği konuşuluyor. Ancak Apple'ın asıl "tam anlamıyla yeni" bir Vision Pro neslini 2027’de piyasaya sürmeyi planladığı da iddialar arasında. Bu durumda R2 çipinin ilk olarak bu yılki güncellenmiş modelde mi, yoksa 2027'deki yeni nesilde mi görüleceği henüz netlik kazanmadı.

    Apple'ın diğer ürünleriyle paralel olarak geliştirdiği bu çip stratejisinin, iPhone 18'de yer alması beklenen A20 işlemci ve C2 modem ile aynı döneme denk gelebileceği söyleniyor. Böylece şirket, 2nm sürecini hem akıllı telefonlarında hem de Vision Pro’da kullanarak donanım tarafında önemli bir uyum yakalayabilir.

    Yeni Vision Pro, radikal tasarım değişiklikleri getirmese de R2 çipiyle birlikte daha gelişmiş bir kullanıcı deneyimi vadedecek. Ancak cihazın fiyatlandırması ve çıkış takvimi konusunda kesin bilgiler bulunmuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 22 saat önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 2 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    angel far yasak mı peugeot 208 1.2 vti yorumlar noctua nt h1 trafik cezasına itiraz reddedilirse vekalet ücreti metal kredi kartı veren bankalar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430
    Casper Nirvana X600.7430
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum