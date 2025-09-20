Yeni Apple Vision Pro'dan sürpriz: 2nm süreciyle geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz yıl tanıtılan karma gerçeklik başlığı Vision Pro için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Vision Pro 2'den önce sahne alacak modelde ise bu kez Apple imzalı R2 çip kullanılacak. TSMC’nin 2nm üretim sürecinden çıkacak bu çip, ilk Vision Pro'daki R1’in halefi konumunda. İşte detaylar...

Apple, Vision Pro’da R2 çipine geçiyor

Kaçıranlar için Apple R1 çipi, gözlükteki kameralar, sensörler ve mikrofonlardan gelen verileri işleyerek göz hareketleri, el jestleri ve kafa pozisyonu takibini sağlıyordu. R2 ise aynı görevleri daha yüksek performansla yerine getirecek. 2nm sürecinin getirdiği enerji verimliliği sayesinde cihazın pil tüketiminde de iyileşme bekleniyor.

Yeni Vision Pro’nun bu yıl tanıtılabileceği konuşuluyor. Ancak Apple'ın asıl "tam anlamıyla yeni" bir Vision Pro neslini 2027’de piyasaya sürmeyi planladığı da iddialar arasında. Bu durumda R2 çipinin ilk olarak bu yılki güncellenmiş modelde mi, yoksa 2027'deki yeni nesilde mi görüleceği henüz netlik kazanmadı.

Apple'ın diğer ürünleriyle paralel olarak geliştirdiği bu çip stratejisinin, iPhone 18'de yer alması beklenen A20 işlemci ve C2 modem ile aynı döneme denk gelebileceği söyleniyor. Böylece şirket, 2nm sürecini hem akıllı telefonlarında hem de Vision Pro’da kullanarak donanım tarafında önemli bir uyum yakalayabilir.

Yeni Vision Pro, radikal tasarım değişiklikleri getirmese de R2 çipiyle birlikte daha gelişmiş bir kullanıcı deneyimi vadedecek. Ancak cihazın fiyatlandırması ve çıkış takvimi konusunda kesin bilgiler bulunmuyor.

