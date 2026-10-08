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    Yeni Apple Watch'lar cildi tahriş ediyor: Şikayetler artıyor!

    Bazı Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 sahipleri, sensör bölgesinin altında yanma hissettiklerini veya kızarıklık fark ettiklerini söylüyor. Peki, cilt tahriş sorununa ilişkin Apple ne diyor?

    apple watch series 12 & watch ultra 4 cildi tahriş ediyor şikayet Tam Boyutta Gör
    Sosyal medyadaki paylaşımlara göre, bazı Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 sahipleri yeni modellerde beklenmedik cilt sorunuyla karşı karşıya. Etkilenen kullanıcılar, sensör bölgesinin altında yanma hissi ve kızarıklıktan şikayet ediyor. Apple Watch Series 12 ve Ultra 4, kalp atış hızını her beş saniyede bir ölçüyor; bazı kişiler bunun cilt tahrişinin nedeni olup olmadığını merak ediyor.

    Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4'te tekrar eden sorun!

    Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4’te daha sık kalp atış hızı ölçümlerinin yanı sıra, daha büyük EKG elektrot yüzeyi, halka şeklinde düzenlenmiş fotodiyotlar ve daha büyük yeşil LED'ler bulunuyor. Bu tasarım değişikliklerinden herhangi birinin soruna yol açıp açmadığı bilinmiyor ancak Apple Watch kaynaklı bilek tahrişi, ilk modele kadar uzanan bir şikayet.

    Apple Watch cildi neden tahriş ediyor?

    Apple'ın kullanım kılavuzunda cilt reaksiyonlarının alerji veya malzemelere karşı hassasiyet, cilde temas eden ter veya sabun ve çok sıkı veya çok gevşek tutulan kayışla ilgili olabileceği belirtiliyor.

    Apple, az sayıda kişinin bazı durumlarda nikel veya eser miktarda akrilat ve metakrilatlara tepki verebileceğini ancak saat ve kayış tasarımının buna göre ayarlandığını söylüyor. Sıkı kayış cildi tahriş edebilirken, gevşek kayış sürtünmeye neden olabiliyor.

    Apple, özellikle egzersiz veya ter, sabun, güneş kremi veya losyon gibi sıvılarla temastan sonra saati, kayışı ve cildi temiz ve kuru tutmayı öneriyor.

    Alışan da var, iade eden de!

    Bazı kullanıcılar, saati takmaya alıştıktan sonra sorunun ortadan kalktığını, bazı durumlarda saatin arkasını ve kayışı temizlemenin de yardımcı olduğunu söylerken, bazı kullanıcılar saatlerini iade ettiklerini belirtiyor. Apple, kızarıklık, şişme, kaşıntı veya başka bir tahriş sorunu yaşayan kullanıcıların saati tekrar takmadan önce bir doktora danışmalarını tavsiye ediyor.

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