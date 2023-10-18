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    Yeni Apple Watch'larda ekran titremesi sorunu

    Bazı Apple Watch kullanıcıları, (özellikle Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modelini kullananlar) ekran titremesine yol açan bir sorunla karşı karşıya. İşte detaylar:
    apple watch ekran titremesi ve pembe komplikasyon Tam Boyutta Gör
    Bazı Apple Watch modellerinde ekran parlaklığının kısa süreliğine titremesi sorunu yaşanıyor. Kullanıcıların sosyal medya platformları ve Apple Destek forumlarında dile getirdiği bu sorun, hep açık ekran etkinleştirilmişse ortaya çıkıyor.

    Hep açık modu açıkken yaşanıyor

    Gelen şikayetlere bakarak, sorun yaygın olarak geçen ay piyasaya sürülen Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerinde görülüyor. Sorun, güncel watchOS sürümü 10.0.2 dahil olmak üzere tüm watchOS 10 sürümlerinde mevcut. Apple, bu durumu bir yazılım güncellemesiyle düzelteceğini söylüyor. Önümüzdeki hafta yayınlanması beklenen watchOS 10.1’de bu sorunun çözülüp çözülmediğini göreceğiz.

    Geçici çözüm

    Apple, yazılım güncellemesi yayınlanana kadar kullanıcıların her zaman açık modunu kapatarak sorunu çözebileceklerini söylüyor. Ayarlar - Ekran ve Parlaklık - Hep Açık menüsünden kapatılabiliyor.

    Apple, ayrıca saat kadranında komplikasyonların (Aktivite halkaları gibi) geçici olarak pembeye dönmesi sorununu da araştırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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