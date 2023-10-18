Yeni Apple Watch'larda ekran titremesi sorunu

Tam Boyutta Gör Bazı Apple Watch modellerinde ekran parlaklığının kısa süreliğine titremesi sorunu yaşanıyor. Kullanıcıların sosyal medya platformları ve Apple Destek forumlarında dile getirdiği bu sorun, hep açık ekran etkinleştirilmişse ortaya çıkıyor.

iPhone 15 Pro modellerindeki ekran yanması sorunu büyüyor 1 hf. önce eklendi

Hep açık modu açıkken yaşanıyor

Gelen şikayetlere bakarak, sorun yaygın olarak geçen ay piyasaya sürülen Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerinde görülüyor. Sorun, güncel watchOS sürümü 10.0.2 dahil olmak üzere tüm watchOS 10 sürümlerinde mevcut. Apple, bu durumu bir yazılım güncellemesiyle düzelteceğini söylüyor. Önümüzdeki hafta yayınlanması beklenen watchOS 10.1’de bu sorunun çözülüp çözülmediğini göreceğiz.

Geçici çözüm

Apple, yazılım güncellemesi yayınlanana kadar kullanıcıların her zaman açık modunu kapatarak sorunu çözebileceklerini söylüyor. Ayarlar - Ekran ve Parlaklık - Hep Açık menüsünden kapatılabiliyor.

Apple, ayrıca saat kadranında komplikasyonların (Aktivite halkaları gibi) geçici olarak pembeye dönmesi sorununu da araştırıyor.

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