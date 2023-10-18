Yeni Apple Watch'larda ekran titremesi sorunu

Hep açık modu açıkken yaşanıyor
Gelen şikayetlere bakarak, sorun yaygın olarak geçen ay piyasaya sürülen Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerinde görülüyor. Sorun, güncel watchOS sürümü 10.0.2 dahil olmak üzere tüm watchOS 10 sürümlerinde mevcut. Apple, bu durumu bir yazılım güncellemesiyle düzelteceğini söylüyor. Önümüzdeki hafta yayınlanması beklenen watchOS 10.1’de bu sorunun çözülüp çözülmediğini göreceğiz.
Geçici çözüm
Apple, yazılım güncellemesi yayınlanana kadar kullanıcıların her zaman açık modunu kapatarak sorunu çözebileceklerini söylüyor. Ayarlar - Ekran ve Parlaklık - Hep Açık menüsünden kapatılabiliyor.
Apple, ayrıca saat kadranında komplikasyonların (Aktivite halkaları gibi) geçici olarak pembeye dönmesi sorununu da araştırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.