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    Yeni araçlarda farlar servet değerinde: Ama asıl sorun başka

    Otoparktaki ufak bir sürtme eskiden basit bir kaporta işiyken, günümüzde oldukça uçuk bir far faturasına dönüşüyor. Alman sigorta devi Allianz, yükselen tamir maliyetlerine karşı uyarılarda bulundu.

    Yeni araçlarda farlar servet değerinde: Ama asıl sorun başka Tam Boyutta Gör
    Eskiden otoparkta yaşanan ufak bir sürtme veya kaza, sadece biraz boya işçiliği ve hafif bir can sıkıntısı anlamına gelirdi. Günümüzde ise bu durum çok daha yüksek faturalarla sonuçlanabiliyor. Alman sigorta devi Allianz tarafından paylaşılan verilere göre, modern araçların aydınlatma teknolojileri yükselen araç tamir maliyetlerinin en büyük sorumlularından biri haline geldi.

    Açıklanan verilere göre, yalnızca Almanya’da her yıl yaklaşık 870 bin far kazalarda hasar görüyor. Fiyatlardaki artış ise oldukça çarpıcı. 2015 yılında ortalama far fiyatı 700 euro civarındayken 2025 yılında 1.250 euro seviyesine çıkmış durumda. Lüks modellerdeki tek far fiyatı ise 6.700 euroya kadar çıkabiliyor.

    Küçük bir hasar neden bu kadar cep yakıyor?

    Bunun sebebi aslında çok net. Modern farlar artık basit bir plastik muhafazanın içindeki sıradan ampullerden ibaret değil. Günümüz araçlarında adapte olabilen Matrix LED teknolojileri, lazer aydınlatma sistemleri ve karmaşık elektronik sensörler yer alıyor. Sürüş güvenliğini artıran bu teknolojiler, en ufak bir darbede bile devasa maliyetler doğuruyor.

    Asıl sorun tamir yaklaşımı

    Yeni araçlarda farlar servet değerinde: Ama asıl sorun başka Tam Boyutta Gör
    Ancak Allianz’a göre asıl sorun teknolojinin kendisi değil, üreticilerin tamir yaklaşımı. Üreticiler cam, dış gövde veya elektronik kartlar için ayrı yedek parça ve pratik tamir çözümleri sunmuyor. Bu yüzden farın sadece küçük bir yeri hasar görse dahi tüm far bloğu çöpe atılıp yenisi takılıyor.

    Allianz Teknoloji Merkezi Başkanı Christian Sahr bu durumu şu benzetmeyle özetliyor: "Ufak bir sorun yüzünden tüm farı çöpe atmak, sadece bir düğmesi koptu diye pahalı bir takımı çöpe atmaya benziyor."

    Bu konuda Toyota olumlu bir örnek olarak öne çıkarılıyor. Toyota’nın belirli far ünitelerinde dış cam, gövde, elektronik bileşenler ve montaj braketleri tek tek bağımsız olarak değiştirilebiliyor. Sahr, "Toyota bunun yapılabileceğini gösteriyor. Diğer üreticiler bunu neden yapamasın?" diyerek sektördeki diğer markalara yükleniyor.

    Mercedes ve diğer üreticilerden adımlar geliyor

    Sektörde bu sorunu çözmek için adımlar da atılmaya başlandı: Mercedes-Benz, gelecekteki modellerinde far parçalarını birbirine yapıştırmak yerine vidalamayı planlıyor. Böylece hasarlı parçalar kolayca sökülüp tamir edilebilecek.

    Allianz, sadece far camı veya hasarlı bölümün değiştirilmesinin sürücülerin cebini korumakla kalmayıp, plastik atık miktarını ve karbon emisyonlarını da ciddi oranda azaltacağını vurguluyor.

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