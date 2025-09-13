Yeni araştırma: Fast food yiyecekler hafızayı hızla etkiliyor

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Kuzey Carolina Üniversitesi (UNC) Tıp Fakültesi’nde yürütülen yeni bir çalışma, yüksek yağlı Batı tarzı beslenmenin yalnızca birkaç gün içinde beynin hafıza merkezini etkileyebileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, bu beslenme tarzı hipokampüste yer alan kolesistokinin (CCK) internöronlarının dengesini bozarak kısa süreli hafıza sorunlarına yol açabiliyor.

Abur cuburun hafıza üzerindeki etkileri gün yüzüne çıktı

CCK internöronları, beynin hafıza merkezi olan hipokampüste kritik bir rol üstleniyor. Bu hücreler, hafıza kodlamada görevli piramidal nöronların düzenli çalışmasını sağlıyor. Ancak yüksek yağlı gıdaların neden olduğu metabolik değişimler, CCK internöronlarının aşırı uyarılmasına yol açıyor. Bu durum, piramidal nöronların faaliyetini baskılayarak yeni anıların doğru şekilde depolanmasını zorlaştırıyor. Sonuç olarak hafıza işleme süreci düzensizleşiyor ve bilişsel performans düşüyor.

Araştırmacılar, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde sadece dört gün boyunca yüksek yağlı diyet uyguladılar. İlginç olan, bu kısa sürede farelerin kilo almadığı ya da diyabet belirtisi göstermediği halde hafıza testlerinde başarısız olmalarıydı. Bu da sorunun yalnızca yağ alımı değil beynin enerji kaynağı olan glikozu işleme biçimindeki değişimden kaynaklandığını ortaya koydu. Glikozun azalmasıyla birlikte CCK internöronlarının hızla aşırı aktif hale gelmesi, hafızayı olumsuz etkiledi.

Bununla birlikte araştırma umut verici bir sonuç da ortaya koydu. Yüksek yağlı beslenme sonlandırıldığında ve beyin glikoz seviyeleri normale döndüğünde, hafızadaki bozulmalar düzeldi. Ayrıca aralıklı oruç gibi yöntemler, CCK internöronlarının dengesini yeniden sağlayarak hafıza sorunlarını hafifletebildi. Bu da erken müdahalelerin beyin sağlığını korumada etkili olabileceğini gösteriyor.

Araştırmanın başyazarı Dr. Juan Song, "Beslenme biçimimizin beyin sağlığını ne kadar hızlı etkileyebileceğini görmek çarpıcı. Doğru beslenme, oruç veya farmakolojik çözümlerle hafıza bozukluklarının önüne geçilebilir." diyerek bulguların önemini vurguladı.

