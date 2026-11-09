Assassin's Creed Hexe ertelendi: Beklenenden çok daha geç gelecek

Yapay Zeka Özeti:
- Assassin's Creed serisinin merakla beklenen yeni oyunu Hexe için üzücü bir erteleme haberi geldi. Geliştirme sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Ubisoft, 16. yüzyıl Almanya'sındaki cadı avlarını konu alan oyunu 2028 yılına erteledi. Sızıntılara göre stüdyo, bu oyunun yanı sıra Antik Roma ve Kudüs temalı iki farklı proje üzerinde daha çalışıyor. Görünen o ki serinin hayranlarının bu karanlık maceraya adım atabilmek için biraz daha beklemesi gerekecek.
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Insider Gaming'in aktardığı bilgilere göre Assassin's Creed Hexe'nin yapım aşamasında karşılaşılan sorunlar, Ubisoft'u oyunu bir yıl daha erteleyip 2028'e almaya itti. Oyun artık Ubisoft'un 2027 değil 2028 takviminde bulunuyor.
Assassin’s Creed Hexe, 16. yüzyıl Almanya’sında geçecek. Cadı avlarının ve dini baskının hüküm sürdüğü bu karanlık hikâyenin merkezinde, cadılıkla suçlanan genç bir kadın yer alacak.
Ubisoft, İki Farklı Assassin's Creed Oyunu Daha Hazırlıyor
Şu anda Ubisoft'un başlıca odak noktası Assassin's Creed Hexe olsa da stüdyonun üzerinde çalıştığı tek Assassin's Creed oyunu bu değil. Oyun dünyası içinden aldığı duyumlar genelde doğru çıkan YouTuber j0nathan, stüdyonun Mars ve Pocket kod adlarını taşıyan iki AC oyunu daha geliştirdiğini söylüyor.
j0nathan'ın aktardığına göre Mars kod adı altında geliştirilen oyun Antik Roma döneminde geçecek. Diğer yandan Pocket'ın ise Kudüs'te geçen bir mobil oyun olacağı belirtiliyor. Tabii bunlar şimdilik duyumlardan ve iddialardan ibaret.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: