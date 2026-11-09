Assassin's Creed Hexe ertelendi: Beklenenden çok daha geç gelecek

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Assassin's Creed serisinin merakla beklenen yeni oyunu Hexe için üzücü bir erteleme haberi geldi. Geliştirme sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Ubisoft, 16. yüzyıl Almanya'sındaki cadı avlarını konu alan oyunu 2028 yılına erteledi. Sızıntılara göre stüdyo, bu oyunun yanı sıra Antik Roma ve Kudüs temalı iki farklı proje üzerinde daha çalışıyor. Görünen o ki serinin hayranlarının bu karanlık maceraya adım atabilmek için biraz daha beklemesi gerekecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bir dönem her yıl yeni bir Assassin's Creed oyunu çıkaran Ubisoft, son dönemde ise araya biraz daha açmaya başladı. Üstelik gelen son haberler, serinin yeni oyunu Hexe'de bu aranın beklediğimizden de uzun olabileceğini gösteriyor. Ubisoft henüz oyun için bir çıkış tarihi açıklamamış olsa da beklentiler Hexe'nin 2027'de çıkması yönündeydi. Ancak paylaşılan son haberler, Ubisoft'un oyunu ertelediğini gösteriyor.

Insider Gaming'in aktardığı bilgilere göre Assassin's Creed Hexe'nin yapım aşamasında karşılaşılan sorunlar, Ubisoft'u oyunu bir yıl daha erteleyip 2028'e almaya itti. Oyun artık Ubisoft'un 2027 değil 2028 takviminde bulunuyor.

Assassin’s Creed Hexe, 16. yüzyıl Almanya’sında geçecek. Cadı avlarının ve dini baskının hüküm sürdüğü bu karanlık hikâyenin merkezinde, cadılıkla suçlanan genç bir kadın yer alacak.

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Ubisoft, İki Farklı Assassin's Creed Oyunu Daha Hazırlıyor

Şu anda Ubisoft'un başlıca odak noktası Assassin's Creed Hexe olsa da stüdyonun üzerinde çalıştığı tek Assassin's Creed oyunu bu değil. Oyun dünyası içinden aldığı duyumlar genelde doğru çıkan YouTuber j0nathan, stüdyonun Mars ve Pocket kod adlarını taşıyan iki AC oyunu daha geliştirdiğini söylüyor.

j0nathan'ın aktardığına göre Mars kod adı altında geliştirilen oyun Antik Roma döneminde geçecek. Diğer yandan Pocket'ın ise Kudüs'te geçen bir mobil oyun olacağı belirtiliyor. Tabii bunlar şimdilik duyumlardan ve iddialardan ibaret.

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Yeni Assassin's Creed oyunu Hexe beklenenden geç gelecek

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