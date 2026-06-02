Tandem OLED panelli ASUS Pad tanıtıldı: İşte özellikleri

Çift katmanlı OLED ekran
Ses tarafında, Dolby Atmos ile ayarlanmış dört hoparlörlü bir sistemle donatılmış ve gelişmiş diyalog netliği ve düşük frekans derinliği ile 360 derecelik uzamsal ses deneyimi sunuyor.
Yüksek mobilite için tasarlanan ASUS Pad, ince 6.5 mm profile sahip ve 523 gram ağırlığında. Fiziksel yapısı, gereksiz ağırlık eklemeden yapısal sağlamlık ve dayanıklılık sağlayan hafif magnezyum alaşımlı gövde ve fiberglas arka kapak kullanıyor. Kompakt form faktörü, özellikle her yere taşınabilir yaşam tarzı için tasarlanmış; ev, ofis, kampüs ve seyahat ortamları arasında sorunsuz geçiş sağlıyor.
Performans, Bağlantı ve Pil ömrü
Tablet, performans ve güç verimliliğini dengelemek için 4nm üretim sürecinden geçen MediaTek Dimensity 8300 işlemciyle çalışıyor. 8GB LPDDR5x RAM ve 256GB’a kadar UFS 3.1 depolamayla gelen tablet, WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantısını destekliyor.
Tablet, 9.000 mAh bataryadan güç alıyor. Yaklaşık 30 dakika içinde pili yaklaşık %50 kapasiteye kadar doldurabilen 45W USB-C hızlı şarjı destekliyor.
Akıllı kullanıcı deneyimi ve Ekosistem entegrasyonu
ASUS Pad (T3201), standart bağımsız çalışmanın ötesinde kullanımını genişletmek için yazılım ve yapay zeka üretkenlik araçlarını entegre ediyor. ASUS GlideX, tablet ve bilgisayarlar arasında cihazlar arası iş akışlarını etkinleştiriyor; ekran paylaşımını, dosya aktarımını ve fazlasını mümkün kılıyor. Kullanıcıların uygulamalar arasında geçiş yapmadan doğrudan ekrandaki içerikten bilgi aramasına olanak tanıyan Circle to Search’ün yanı sıra yapay zeka destekli yardım için Google Gemini özellikleriyle geliyor.
Tablet, hassas çizim ve el yazısı için ASUS Pen 2.0 ve geleneksel yazma için Bluetooth klavyelerle uyumluluğu destekliyor. Kutusundan koruyucu kılıf çıkması da güzel detay.
ASUS Pad’in fiyatı ve çıkış tarihi paylaşılmadı.
ASUS Pad (T3201M5A) özellikleri
- Ekran: 12.2 inç dual-layer OLED 144Hz, 2800x1840, 3:2, 600 nit, DCI-P3 100%
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8300
- Bellek: 8 GB LPDDR5x RAM
- Depolama: 128GB, 256GB UFS 3.1 (microSD ile 1TB’a kadar artırılabilir)
- Batarya: 9.000 mAh
- Bağlanabilirlik: WiFi 6E (2x2) & Bluetooth® 5.3
- Hoparlör: 4 x 8 ohm / 1-watt
- Kamera: 5MP (ön) / 13MP (arka)
- Portlar: 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (DisplayPort 1.4 / PD 3.0)
- Boyut ve ağırlık: 271.1 x 182.4 x 6.5mm, 523g
- İşletim sistemi: Android 16