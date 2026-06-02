Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tandem OLED panelli ASUS Pad tanıtıldı: İşte özellikleri

    ASUS, birkaç yıllık aradan sonra tablet kategorisine dönüşünü işaret eden ASUS Pad'i (T3201) tanıttı. Android 16 sistemli tablet, sınıfının en iyi 12.2 inç OLED ekranıyla öne çıkıyor.

    ASUS Pad T3201) Android tablet tanıtıldı Computex 2026 Tam Boyutta Gör
    Asus, yıllar sonra ana akım tablet pazarına geri döndü. Computex’te tamamen yeni Asus Pad tanıtıldı. İlginç bir şekilde, bu duyuru şirketin akıllı telefon pazarından resmi olarak çekildiğini açıklamasından birkaç ay sonra geldi. Android 16 işletim sistemiyle çalışan ASUS Pad T3201), üstün ekran teknolojisini ve gelişmiş taşınabilirliği akıllı ekosistem bağlantısıyla dengeleyen çok yönlü bir yardımcı cihaz olarak konumlandırılıyor.

    Çift katmanlı OLED ekran

    ASUS Pad 2026 modeli ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    ASUS Pad (T3201)'in merkezinde 144Hz yenileme hızı ve 3:2 en boy oranı sunan 12.2 inç 2.8K çift katmanlı OLED ekranı yer alıyor. Çift katmanlı mimari, geleneksel tek katmanlı OLED ekranlara kıyasla güç verimliliğini artırmak ve panel ömrünü uzatmak için tasarlanmış bir tasarım seçimi olan iki OLED emisyon katmanını üst üste yerleştiriyor. Panel, tipik olarak 600 nit parlaklık sunuyor ve DCI-P3 renk gamının %100'ünü kapsayarak renk tutarlılığı ve keskin detay sağlıyor. Ekran ayrıca %92 ekran-gövde oranına sahip ve azaltılmış mavi ışık emisyonu ve titreşimsiz performans için TÜV Rheinland sertifikalı.

    Ses tarafında, Dolby Atmos ile ayarlanmış dört hoparlörlü bir sistemle donatılmış ve gelişmiş diyalog netliği ve düşük frekans derinliği ile 360 ​​derecelik uzamsal ses deneyimi sunuyor.

    Yüksek mobilite için tasarlanan ASUS Pad, ince 6.5 mm profile sahip ve 523 gram ağırlığında. Fiziksel yapısı, gereksiz ağırlık eklemeden yapısal sağlamlık ve dayanıklılık sağlayan hafif magnezyum alaşımlı gövde ve fiberglas arka kapak kullanıyor. Kompakt form faktörü, özellikle her yere taşınabilir yaşam tarzı için tasarlanmış; ev, ofis, kampüs ve seyahat ortamları arasında sorunsuz geçiş sağlıyor.

    Performans, Bağlantı ve Pil ömrü

    Tablet, performans ve güç verimliliğini dengelemek için 4nm üretim sürecinden geçen MediaTek Dimensity 8300 işlemciyle çalışıyor. 8GB LPDDR5x RAM ve 256GB’a kadar UFS 3.1 depolamayla gelen tablet, WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantısını destekliyor.

    Tablet, 9.000 mAh bataryadan güç alıyor. Yaklaşık 30 dakika içinde pili yaklaşık %50 kapasiteye kadar doldurabilen 45W USB-C hızlı şarjı destekliyor.

    Akıllı kullanıcı deneyimi ve Ekosistem entegrasyonu

    ASUS Pad (T3201), standart bağımsız çalışmanın ötesinde kullanımını genişletmek için yazılım ve yapay zeka üretkenlik araçlarını entegre ediyor. ASUS GlideX, tablet ve bilgisayarlar arasında cihazlar arası iş akışlarını etkinleştiriyor; ekran paylaşımını, dosya aktarımını ve fazlasını mümkün kılıyor. Kullanıcıların uygulamalar arasında geçiş yapmadan doğrudan ekrandaki içerikten bilgi aramasına olanak tanıyan Circle to Search’ün yanı sıra yapay zeka destekli yardım için Google Gemini özellikleriyle geliyor.

    Tablet, hassas çizim ve el yazısı için ASUS Pen 2.0 ve geleneksel yazma için Bluetooth klavyelerle uyumluluğu destekliyor. Kutusundan koruyucu kılıf çıkması da güzel detay.

    ASUS Pad’in fiyatı ve çıkış tarihi paylaşılmadı.

    ASUS Pad (T3201M5A) özellikleri

    ASUS Pad (T3201M5A) teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 12.2 inç dual-layer OLED 144Hz, 2800x1840, 3:2, 600 nit, DCI-P3 100%
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8300
    • Bellek: 8 GB LPDDR5x RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB UFS 3.1 (microSD ile 1TB’a kadar artırılabilir)
    • Batarya: 9.000 mAh
    • Bağlanabilirlik: WiFi 6E (2x2) & Bluetooth® 5.3
    • Hoparlör: 4 x 8 ohm / 1-watt
    • Kamera: 5MP (ön) / 13MP (arka)
    • Portlar:  1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (DisplayPort 1.4 / PD 3.0)
    • Boyut ve ağırlık: 271.1 x 182.4 x 6.5mm, 523g
    • İşletim sistemi: Android 16
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    logitech z625 nickname önerileri baymak kombi f37 hatası etg6 şanzıman nedir kia ceed 1.6 crdi otomatik

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 3 5G
    Nothing Phone 3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum