Yeni Asus VivoBook modelleri satışa çıkıyor

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Asus’un CES 2020 fuarında görücüye çıkardığı yeni VivoBook S14 (S433) ve VivoBook S15 (S533) dizüstü bilgisayar modelleri uzun bir aradan sonra perakende mağazalarında yerini almaya başladı.

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VivoBook S14 (S433) özellikleri ve fiyatı

VivoBook S14 (S433) dizüstü modeli 14 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. İnce çerçeveler sayesinde yüzde 86 ekran-kasa oranı elde edilmiş ve kompakt bir yapıya kavuşmuş. Metal kasa 16mm kalınlığında.

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Intel Core i5-10210U işlemcisinin güç verdiği model 8GB DDR4 ve 512GB NVMe SSD ile destekleniyor. Arka aydınlatmalı klavye, Harman Kardon ses sistemi, parmak izi okuyucu, WiFi 6, USB 3.2 Gen 1 Tip-C gibi özelliklere sahip olan model 699$ başlangıç fiyatına sahip.

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VivoBook S15 (S533) modeli ise farklı olarak 15.6 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Bunun haricinde tüm donanım özellikleri kardeşi ile aynı. Yine 699$ fiyat etiketi mevcut.

https://www.techpowerup.com/266318/asus-vivobook-s14-s15-ultrabooks-now-available-for-purchase

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