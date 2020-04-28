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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Asus VivoBook modelleri satışa çıkıyor

    Asus VivoBook S14 (S433) ve VivoBook S15 (S533) dizüstü bilgisayar modelleri hem oldukça ince bir kasaya sahip hem de yeni nesil Intel işlemcilerle güçlendirildi.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yeni Asus VivoBook modelleri satışa çıkıyor
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    Asus’un CES 2020 fuarında görücüye çıkardığı yeni VivoBook S14 (S433) ve VivoBook S15 (S533) dizüstü bilgisayar modelleri uzun bir aradan sonra perakende mağazalarında yerini almaya başladı.

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    VivoBook S14 (S433) özellikleri ve fiyatı

    VivoBook S14 (S433) dizüstü modeli 14 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. İnce çerçeveler sayesinde yüzde 86 ekran-kasa oranı elde edilmiş ve kompakt bir yapıya kavuşmuş. Metal kasa 16mm kalınlığında.

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    Intel Core i5-10210U işlemcisinin güç verdiği model 8GB DDR4 ve 512GB NVMe SSD ile destekleniyor. Arka aydınlatmalı klavye, Harman Kardon ses sistemi, parmak izi okuyucu, WiFi 6, USB 3.2 Gen 1 Tip-C gibi özelliklere sahip olan model 699$ başlangıç fiyatına sahip.

    Yeni Asus VivoBook modelleri satışa çıkıyor
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    VivoBook S15 (S533) modeli ise farklı olarak 15.6 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Bunun haricinde tüm donanım özellikleri kardeşi ile aynı. Yine 699$ fiyat etiketi mevcut.



    https://www.techpowerup.com/266318/asus-vivobook-s14-s15-ultrabooks-now-available-for-purchase Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 16 dk.
    hay intel iniz batsin, koysana şuna amd apu. herkes istedigini yapsin.
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    deoks 1 sa.
    Bu vivobooklar gibisin yok hakkaten. N552 modeli var hala taş gibi çalışıyor.
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