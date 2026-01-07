Yeni Asus Zenbook Duo tanıtıldı: Daha büyük batarya, daha güçlü donanım

Yeni Zenbook Duo’nun 2026’nın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak çoğu üründe gördüğümüz gibi bu cihaz için de fiyatlandırma bilgisi henüz açıklanmadı.
Yeni menteşe ile neredeyse tek parça ekran hissi
Zenbook Duo’nun en çarpıcı yeniliği ASUS’un tamamen yeniden tasarladığı “hideaway” menteşe sistemi. Bu yeni yapı sayesinde cihaz tamamen düz şekilde masaya açılabiliyor ve iki ekran arasındaki boşluk dramatik biçimde azaltılıyor. Önceki modele kıyasla boşluk oranı yüzde 70 küçültülerek yalnızca 8,28 mm’ye düşürülmüş durumda. Bu da çift ekranlı kullanımda görsel sürekliliği artırıyor.
2026 Zenbook Duo, Asus’un son dönemde Zenbook serisinde yaygınlaştırdığı Ceraluminum kaplama ile geliyor. Asus, bunun seramik bir malzemenin alüminyumla birleşmesiyle elde edilen bir ürün olduğunu söylüyor. Kapak, alt kasa ve entegre stand üzerinde kullanılan bu malzeme, metalik hissi korurken çizilmeye karşı daha dayanıklı ve dokulu bir yüzey sunuyor.
Alt ekranın üzerine manyetik olarak takılan kablosuz klavye ve touchpad modülü de elden geçirilmiş. Pogo pin yapısı artık manyetik sistemle gizlenebiliyor. Klavye çıkarıldığında pimler kasa içine kayboluyor, yeniden takıldığında ise otomatik olarak ortaya çıkıyor. Bluetooth bağlantısı ve manyetik kilit sistemi daha kararlı hale getirilirken, klavyenin şarj ve eşleşme güvenilirliği de artırılmış.
Gövde küçüldü ama batarya büyüdü
Donanım tarafında Zenbook Duo, Intel Core Ultra 7 355H, Core Ultra 9 386H ve bazı pazarlarda Core Ultra X9 388H işlemci seçenekleriyle sunulacak. ASUS, bu nesilde sistemin TDP değerini 45 watt seviyesine yükselterek performans tarafında ciddi bir artış sağlamayı hedefliyor. İşlemcilere, Intel’in güncel entegre Arc grafik birimi eşlik ediyor ve bu sayede grafik performansında da önceki modele kıyasla belirgin bir sıçrama vaat ediliyor.
Sistem 32 GB’a kadar LPDDR5x 9600 MT/s RAM ve 2 TB PCIe Gen 4 SSD desteği sunuyor. Ayrıca yapay zeka iş yükleri için 50 TOPS’a kadar performans sağlayan Intel NPU da platformun önemli parçalarından biri.
Zenbook Duo’nun bağlantı tarafı da iddialı. Cihazda Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, iki adet Thunderbolt 4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, tam boy HDMI 2.1 (FRL) ve kulaklık girişi bulunuyor. Kamera tarafında Windows Hello destekli FHD IR kamera yer alırken, Asus AI Camera özellikleriyle görüntü iyileştirmeleri sunuluyor. Ses sistemi ise Dolby Atmos sertifikalı hoparlörler ve akıllı amplifikatör teknolojisiyle destekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: