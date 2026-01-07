Giriş
    Yeni Asus Zenbook Duo tanıtıldı: Daha büyük batarya, daha güçlü donanım

    Asus, Zenbook Duo’yu CES 2026’da yeniledi. Yeni menteşe tasarımı, 99 Wh batarya ve Intel Core Ultra işlemciler ile gelen çift ekranlı dizüstü, daha kompakt ve daha güçlü bir deneyim sunuyor.

    Yeni Asus Zenbook Duo tanıtıldı: Artık çok daha güçlü
    Asus’un çift ekranlı dizüstü bilgisayar konseptini olgunlaştıran Zenbook Duo, CES 2026 kapsamında kapsamlı bir yenilenmeyle sahneye çıktı. İlk nesliyle dikkat çeken model, bu kez daha gelişmiş bir menteşe tasarımı, Intel’in yeni nesil işlemcileri ve kayda değer ölçüde daha büyük bir bataryayla geliyor

    Yeni Zenbook Duo’nun 2026’nın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak çoğu üründe gördüğümüz gibi bu cihaz için de fiyatlandırma bilgisi henüz açıklanmadı.

    Yeni menteşe ile neredeyse tek parça ekran hissi

    Zenbook Duo’nun en çarpıcı yeniliği ASUS’un tamamen yeniden tasarladığı “hideawaymenteşe sistemi. Bu yeni yapı sayesinde cihaz tamamen düz şekilde masaya açılabiliyor ve iki ekran arasındaki boşluk dramatik biçimde azaltılıyor. Önceki modele kıyasla boşluk oranı yüzde 70 küçültülerek yalnızca 8,28 mm’ye düşürülmüş durumda. Bu da çift ekranlı kullanımda görsel sürekliliği artırıyor.

    Yeni Asus Zenbook Duo tanıtıldı: Artık çok daha güçlü
    Öte yandan her iki ekranda da 14 inç boyutunda, 2880 x 1800 çözünürlüklü, 144 Hz yenileme hızına sahip OLED paneller yer alıyor. Asus’un Lumina Pro OLED olarak adlandırdığı bu ekranlar 0,2 ms tepki süresi, 500 nit SDR parlaklık, HDR modunda 1000 nit tepe parlaklık, %100 DCI-P3 renk gamı, VESA DisplayHDR True Black 1000 sertifikası ve Pantone doğrulaması sunuyor. Dokunmatik yapıda olan paneller, Asus Pen 3.0 desteğiyle çizim ve tasarım odaklı kullanım senaryolarını da hedefliyor.

    2026 Zenbook Duo, Asus’un son dönemde Zenbook serisinde yaygınlaştırdığı Ceraluminum kaplama ile geliyor. Asus, bunun seramik bir malzemenin alüminyumla birleşmesiyle elde edilen bir ürün olduğunu söylüyor. Kapak, alt kasa ve entegre stand üzerinde kullanılan bu malzeme, metalik hissi korurken çizilmeye karşı daha dayanıklı ve dokulu bir yüzey sunuyor.

    Alt ekranın üzerine manyetik olarak takılan kablosuz klavye ve touchpad modülü de elden geçirilmiş. Pogo pin yapısı artık manyetik sistemle gizlenebiliyor. Klavye çıkarıldığında pimler kasa içine kayboluyor, yeniden takıldığında ise otomatik olarak ortaya çıkıyor. Bluetooth bağlantısı ve manyetik kilit sistemi daha kararlı hale getirilirken, klavyenin şarj ve eşleşme güvenilirliği de artırılmış.

    Gövde küçüldü ama batarya büyüdü

    Yeni Asus Zenbook Duo tanıtıldı: Artık çok daha güçlü
    Asus’un dikkat çeken bir diğer hamlesi ise boyut ve batarya dengesinde görülüyor. Yeni Zenbook Duo, selefine göre yaklaşık yüzde 5 daha kompakt bir kasa sunmasına rağmen batarya kapasitesi 75 Wh’den 99 Wh’ye çıkarılmış. Cihazın ağırlığı klavye takılıyken 1,65 kg, klavyesiz kullanımda ise 1,35 kg seviyesinde.

    Donanım tarafında Zenbook Duo, Intel Core Ultra 7 355H, Core Ultra 9 386H ve bazı pazarlarda Core Ultra X9 388H işlemci seçenekleriyle sunulacak. ASUS, bu nesilde sistemin TDP değerini 45 watt seviyesine yükselterek performans tarafında ciddi bir artış sağlamayı hedefliyor. İşlemcilere, Intel’in güncel entegre Arc grafik birimi eşlik ediyor ve bu sayede grafik performansında da önceki modele kıyasla belirgin bir sıçrama vaat ediliyor.

    Sistem 32 GB’a kadar LPDDR5x 9600 MT/s RAM ve 2 TB PCIe Gen 4 SSD desteği sunuyor. Ayrıca yapay zeka iş yükleri için 50 TOPS’a kadar performans sağlayan Intel NPU da platformun önemli parçalarından biri.

    Zenbook Duo’nun bağlantı tarafı da iddialı. Cihazda Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, iki adet Thunderbolt 4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, tam boy HDMI 2.1 (FRL) ve kulaklık girişi bulunuyor. Kamera tarafında Windows Hello destekli FHD IR kamera yer alırken, Asus AI Camera özellikleriyle görüntü iyileştirmeleri sunuluyor. Ses sistemi ise Dolby Atmos sertifikalı hoparlörler ve akıllı amplifikatör teknolojisiyle destekleniyor.

