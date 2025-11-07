Yeni Audi Q3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Audi, Türkiye'deki ürün gamını yenilemeye devam ediyor. Yeni A6'nın ardından şimdi de markanın kompakt SUV sınıfındaki güçlü ismi yeni Audi Q3, klasik SUV formuyla Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Audi Q3 fiyatı 4.018.796 TL olarak açıklandı.
- Q3 SUV TFSI 150 hp S tronic ----> 4.018.796 TL
Yeni Audi Q3, özellikleriyle neler sunuyor❓
Audi’nin modern SUV kimliğini yansıtan yeni Q3, güçlü oranları ve keskin hatlarıyla dikkat çekiyor. Geniş, altıgen Singleframe ön ızgara ve yatay hava girişleri araca atletik bir duruş kazandırırken, ince far yapısı aerodinamik çizgilerle bütünleşerek dinamik bir ön yüz oluşturuyor.
Yandan bakıldığında belirgin omuz çizgisi ve geniş çamurluk kemerleri, quattro genlerinden izler taşıyan kaslı bir görünüm ortaya koyuyor. Arka bölümdeki dijital OLED farlar ve yatay ışık çizgisi ise modern ve karakteristik bir görünüm sağlıyor.
Yeni Q3, 10 farklı gövde rengi ve 18 ila 20 inç arasında değişen jant seçenekleriyle kişiselleştirme imkânı sunuyor. Türkiye’de satışa sunulan versiyonlarda Advanced paketiyle 18 inç, S line paketiyle 19 inç jantlar opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. Ayrıca S line paketinde yer alan sportif tampon tasarımı ve siyah dış kaplama detayları, Q3’ün dinamik ve güçlü duruşunu daha da vurguluyor.
Arka bölümde 36 segmentli opsiyonel dijital OLED stoplar, kişiselleştirilebilir ışık imzalarıyla öne çıkıyor. Kullanıcılar MMI ekranı üzerinden dört farklı ön ve arka far imzası arasında seçim yapabiliyor. Ayrıca “eve geliş” ve “evden ayrılış” senaryolarında farklı ışık animasyonlarıyla görsel bir deneyim yaşatıyor.
Yenilenen ve dijitalleşen iç mekan
Q3’te konforu artıran bir diğer unsur, yüksek akustik izolasyon. İlk kez ön yan camlarda ses yalıtımlı cam teknolojisi sunuluyor ve bu sayede otoyol sürüşlerinde iç mekân sessizliği önemli ölçüde artırılıyor. Opsiyonel SONOS Premium ses sistemi, 12 hoparlör ve 420 watt amfi gücüyle dört farklı ses profili (Konser, Lounge, Nötr, Podcast) arasında seçim imkânı sağlıyor.
Motor ve sürüş dinamikleri
Yeni Audi Q3, Türkiye’de 1.5 litrelik TFSI 150 PS motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. 250 Nm tork üreten bu motor, 7 ileri S tronic otomatik şanzımanla kombine ediliyor ve önden çekişli sürüş sistemiyle dengeli bir performans sunuyor. Q3 SUV, 0’dan 100 km/s hıza 9,1 saniyede ulaşıyor ve azami 209 km/s hıza çıkabiliyor.
Sönümleme kontrollü süspansiyon sistemi, sürüş moduna göre süspansiyon sertliğini otomatik olarak ayarlayarak hem şehir içi konforu hem de sportif sürüş dinamiklerini destekliyor. Audi drive select sistemi Efficiency, Comfort, Dynamic, Balanced / Individual olmak üzere beş farklı sürüş modu sunuyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: