Marvel'da sürpriz gelişme: Yeni Avengers filmi ertelenebilir

Tam Boyutta Gör Avengers: Endgame'den beri gelen en heyecan verici Marvel projesi olan Avengers: Doomsday, bu yılın sonunda izleyici ile buluşacak. Ondan bir yıl sonra ise Avengers: Secret Wars gelecek. En azından plan bu yöndeydi. Ancak son günlerde gelen haberler, Marvel'ın Avengers: Secret Wars'u çok büyük ihtimalle erteleyeceğini gösteriyor.

Avengers: Secret Wars'un 2028'e Ertelenmesi Bekleniyor

Marvel henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak bu noktada bir erteleme neredeyse kaçınılmaz görünüyor. Çünkü film planlanan çekim tarihinde sete çıkamadı. Normalde Avengers: Secret Wars'un çekimlerine Eylül ayında başlanması gerekiyordu. Eylül geldi geçti ama prodüksiyon bir türlü başlamadı. Şimdi stüdyo içinden gelen bilgiler Ocak ayına işaret ediyor. Hâl böyleyken filmin Aralık 2027'ye yetiştirilmesi imkânsız görünüyor. Bu yüzden Marvel'ın yakında resmi bir açıklama yaparak filmi 2028'e alacağı düşünülüyor.

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Avengers: Doomsday'de başlatılan hikâyeyi tamamlaması beklenen Avengers: Secret Wars, Marvel Sinematik Evreni için bir dönüm noktası olacak. Avengers: Endgame sonrası başlayan tüm hikâyeleri büyük bir finalde bağlayacak olan Secret Wars ile birlikte evren resetlenecek ve ortak bir zaman çizgisinde buluşturulacak. Ancak Kevin Feige, bunun bir "reboot" değil bir "reset" olacağının altını çiziyor. Yani Marvel Sinematik Evreni, DC'nin yaptığı gibi sıfırdan tekrar başlatılmayacak. Ancak MCU, Avengers: Secret Wars'un ardından pek çok şeyin değiştiği yeni bir döneme girecek.

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