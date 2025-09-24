Stellantis'in hepsi bir arada batarya paketi, elektrikli araçların menzilini arttıracak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Stellantis, elektrikli araçlarda menzili ve enerji verimliliğini arttıracak hepsi bir arada batarya paketini tanıttı. Şirket, normalde batarya paketinin dışında bulunan tüm bileşenleri tek bir sistemde birleştirerek hem şarj süresini kısalttığını, hem de ağırlığı azaltırken güç ve menzili artırmayı başardığını söylüyor.

Intelligent Battery Integrated System (IBIS) isimli sistemin ilk prototipi, Stellantis’in STLA Medium platformunu kullanan Peugeot E-3008 modeline yerleştirildi.

Tam Boyutta Gör

Inverter ve şarj birimleri batarya paketine entegre ediliyor

IBIS’in en önemli yeniliği, inverter ve şarj birimlerini doğrudan bataryanın içine entegre etmesi. Bu sayede bataryanın kimyası veya kullanım amacı ne olursa olsun sistem çalışabiliyor. Örneğin, bir NMC (nikel manganez kobalt) batarya kolayca aile tipi bir elektrikli araca, bir LFP (lityum demir fosfat) batarya ise hızlıca ticari araçlara entegre edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Stellantis ve iş birliği yaptığı Saft’a göre, bu çözüm hem AC hem de DC akımı destekliyor. Ayrıca, araçtan şebekeye (V2G) özelliği sayesinde hem elektrik motorlarına hem de şebekeye elektrik sağlayabilirken, aynı anda aracın 12 volt ve yardımcı sistemlere güç sağlayabiliyor.

2026 Nissan Sentra tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 1 gün önce eklendi

Şirketin verilerine göre, gerçek dünya testlerine hazır prototip batarya geleneksel sistemlere kıyasla %10’a kadar daha verimli ve %15 daha güçlü. Ayrıca sistem, yaklaşık 40 kilogram daha hafif ve araç içinde 17 litre ekstra hacim kazandırıyor. Şarj hızında da iyileştirme yapılmış. 7 kW’lık bir AC şarj cihazında, geleneksel batarya 7 saatte dolarken IBIS batarya 6 saatte tamamen şarj olabiliyor.

Stellantis, bir sonraki aşamada sistemin gerçek dünya testlerinin yapılacağını ve her şey yolunda giderse 2030'a kadar elektrikli araçlarında kullanıma sunulacağını belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni batarya paketi, elektrikli araçların menzilini arttıracak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: