    Stellantis'in hepsi bir arada batarya paketi, elektrikli araçların menzilini arttıracak

    Stellantis, batarya paketinin dışında bulunan tüm bileşenleri tek bir sistemde birleştirerek hem şarj süresini kısalttığını, hem de ağırlığı azaltırken güç ve menzili artırmayı başardığını söylüyor.

    Yeni batarya paketi, elektrikli araçların menzilini arttıracak Tam Boyutta Gör
    Stellantis, elektrikli araçlarda menzili ve enerji verimliliğini arttıracak hepsi bir arada batarya paketini tanıttı. Şirket, normalde batarya paketinin dışında bulunan tüm bileşenleri tek bir sistemde birleştirerek hem şarj süresini kısalttığını, hem de ağırlığı azaltırken güç ve menzili artırmayı başardığını söylüyor.

    Intelligent Battery Integrated System (IBIS) isimli sistemin ilk prototipi, Stellantis’in STLA Medium platformunu kullanan Peugeot E-3008 modeline yerleştirildi. 

    Yeni batarya paketi, elektrikli araçların menzilini arttıracak Tam Boyutta Gör

    Inverter ve şarj birimleri batarya paketine entegre ediliyor

    IBIS’in en önemli yeniliği, inverter ve şarj birimlerini doğrudan bataryanın içine entegre etmesi. Bu sayede bataryanın kimyası veya kullanım amacı ne olursa olsun sistem çalışabiliyor. Örneğin, bir NMC (nikel manganez kobalt) batarya kolayca aile tipi bir elektrikli araca, bir LFP (lityum demir fosfat) batarya ise hızlıca ticari araçlara entegre edilebiliyor.

    Yeni batarya paketi, elektrikli araçların menzilini arttıracak Tam Boyutta Gör
    Stellantis ve iş birliği yaptığı Saft’a göre, bu çözüm hem AC hem de DC akımı destekliyor.  Ayrıca, araçtan şebekeye (V2G) özelliği sayesinde hem elektrik motorlarına hem de şebekeye elektrik sağlayabilirken, aynı anda aracın 12 volt ve yardımcı sistemlere güç sağlayabiliyor.

    Şirketin verilerine göre, gerçek dünya testlerine hazır prototip batarya geleneksel sistemlere kıyasla %10’a kadar daha verimli ve %15 daha güçlü. Ayrıca sistem, yaklaşık 40 kilogram daha hafif ve araç içinde 17 litre ekstra hacim kazandırıyor. Şarj hızında da iyileştirme yapılmış. 7 kW’lık bir AC şarj cihazında, geleneksel batarya 7 saatte dolarken IBIS batarya 6 saatte tamamen şarj olabiliyor.

    Stellantis, bir sonraki aşamada sistemin gerçek dünya testlerinin yapılacağını ve her şey yolunda giderse 2030'a kadar elektrikli araçlarında kullanıma sunulacağını belirtiyor.

    Kaynakça https://insideevs.com/news/773397/stellantis-ibis-battery-more-range-faster-charging/ https://www.media.stellantis.com/em-en/corporate-communications/press/world-premiere-first-prototype-vehicle-featuring-breakthrough-intelligent-battery-integrated-system-begins-real-world-testing
    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

