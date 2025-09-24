Stellantis'in hepsi bir arada batarya paketi, elektrikli araçların menzilini arttıracak

Intelligent Battery Integrated System (IBIS) isimli sistemin ilk prototipi, Stellantis’in STLA Medium platformunu kullanan Peugeot E-3008 modeline yerleştirildi.
Inverter ve şarj birimleri batarya paketine entegre ediliyor
IBIS’in en önemli yeniliği, inverter ve şarj birimlerini doğrudan bataryanın içine entegre etmesi. Bu sayede bataryanın kimyası veya kullanım amacı ne olursa olsun sistem çalışabiliyor. Örneğin, bir NMC (nikel manganez kobalt) batarya kolayca aile tipi bir elektrikli araca, bir LFP (lityum demir fosfat) batarya ise hızlıca ticari araçlara entegre edilebiliyor.
Şirketin verilerine göre, gerçek dünya testlerine hazır prototip batarya geleneksel sistemlere kıyasla %10’a kadar daha verimli ve %15 daha güçlü. Ayrıca sistem, yaklaşık 40 kilogram daha hafif ve araç içinde 17 litre ekstra hacim kazandırıyor. Şarj hızında da iyileştirme yapılmış. 7 kW’lık bir AC şarj cihazında, geleneksel batarya 7 saatte dolarken IBIS batarya 6 saatte tamamen şarj olabiliyor.
Stellantis, bir sonraki aşamada sistemin gerçek dünya testlerinin yapılacağını ve her şey yolunda giderse 2030'a kadar elektrikli araçlarında kullanıma sunulacağını belirtiyor.