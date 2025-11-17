Giriş
    Yeni batarya soğutma sistemiyle hızlı şarj süreleri önemli ölçüde azalıyor

    Hydrohertz’in yeni Dectravalve sistemi, elektrikli araç bataryalarında bağımsız ısı kontrolü sağlayarak 10 dakikalık hızlı şarj, daha uzun menzil ve daha güvenli batarya performansı vadediyor.

    Yeni batarya soğutma sistemiyle hızlı şarj süreleri azalıyor Tam Boyutta Gör
    İngiltere merkezli Hydrohertz, elektrikli araç bataryalarının ısı yönetimini temelden değiştirmeyi hedefleyen yeni teknolojisi Dectravalve’ı duyurdu. Patentli sistem, tek ve kompakt bir akıllı valf modülüyle batarya paketinin içinde birden fazla bağımsız sıcaklık bölgesi oluşturarak hücrelerin çok daha hassas şekilde ısıtılmasını, soğutulmasını veya enerji geri kazanım süreçlerinin yönetilmesini sağlıyor.

    Geleneksel yöntemlerde hücrelerin altına veya üstüne yerleştirilen soğutma plakaları, bataryayı tek bir bütün olarak kontrol etmeye çalışıyor. Ancak özellikle yüksek performanslı araçlarda bu sistemin doğal limitleri bulunuyor. Bu nedenle mühendisler, Porsche Cayenne için bataryanın sürücü ve yolcu tarafı arasında oluşan sıcaklık farkını azaltmak adına oldukça karmaşık soğutma kanalları geliştirilmek zorunda kalmıştı.

    Hydrohertz’in çözümü ise bataryayı birden fazla bölgeye ayırıp her bölgeyi ayrı döngülerle yönetmeyi temel alıyor. Bu sayede soğutma sıvısının ısınmış halde diğer hücrelere sızmasının önüne geçiliyor ve tüm paket çok daha dengeli çalışıyor.

    350 kW şarjda en sıcak hücre 44,5°C’de kaldı

    Yeni batarya soğutma sistemiyle hızlı şarj süreleri azalıyor Tam Boyutta Gör
    Warwick Manufacturing Group (WMG) uzmanlarıyla yapılan bağımsız yüksek güçlü şarj testinde, Dectravalve donanımlı 100 kWsa LFP bataryanın performansı dikkat çekti. 350 kW’a kadar çıkan güçlerde bile en sıcak hücrenin sıcaklığı 44,5°C’nin altında tutuldu. 10’dan %80’e şarj süresi ise yaklaşık 10 dakika olarak raporlandı. Tüm paket içindeki sıcaklık farkı yalnızca 2,6°C olarak ölçüldü. Bugün tipik elektrikli araçlarda bu fark 12°C’ye kadar çıkabiliyor.

    Hydropack, piyasadaki mevcut bataryalarda hızlı şarj sırasında hücre sıcaklığının 56°C’ye kadar çıkabildiğini belirtiyor. 50°C’nin üzeri riskli kabul ediliyor çünkü şarj gücü düşürülmezse hücrelerde bataryaya ciddi zarar veren bir süreç başlıyor. Ayrıca paketin herhangi bir hücresi kritik sıcaklığa gelirse, diğer hücreler güvenli seviyede olsa bile tüm paket için şarj gücü azaltılmak zorunda kalıyor. Dectravalve sayesinde hiçbir hücre bu eşik değere yaklaşmadığı için şarj kesintiye uğramadan en yüksek hızda devam edebiliyor.

    Gerçek sürüşte %10’a kadar menzil artışı

    Şirketin hesaplamalarına göre sistem sadece hızlı şarjda değil, sürüş sırasında da optimum sıcaklık yönetimi sağlayarak verimliliği artırıyor. Bu da günlük kullanımda %10’a kadar menzil artışı anlamına geliyor. Orta sınıf bir elektrikli araçta bu ekstra 48 - 64 km ek menzile karşılık geliyor.

    Ayrıca hücrelerin yüksek sıcaklıklara daha az maruz kalması hem güvenliği artırıyor hem de batarya ömrünü uzatıyor. Teknolojinin hücre kimyasından bağımsız çalışması, gelecekteki batarya türleriyle de uyumluluk sağlayacak.

