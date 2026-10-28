Yeni bir AI girişimi, Anthropic'in sistemlerine sadece 12 saatte sızmayı başardı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ dünyasında zirveye giderek yaklaşan Anthropic, özellikle yapay zekânın siber güvenlik tarafında yaratacağı zaafları sık sık gündeme getiriyordu. Bununla birlikte Claude Opus gibi gelişmiş yapay zekâların var olan açıkları önceden tespit ederek bu tarz saldırılara karşı yardımcı olabileceği de şirketin iddiaları arasındaydı. Ancak Claude, Anthropic'i korumaya yetmemiş gibi görünüyor. Zira eski DOGE çalışanları tarafından kısa süre önce kurulan yeni bir AI girişimi, 12 saat gibi görece kısa bir sürede Anthropic'in kritik sistemlerine sızmayı başardı.

AI odaklı siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Cathedral, Anthropic'in iç sistemlerine sızarak maaş bilgileri, iş teklifleri ve şirket çalışanlarının mesajları gibi hassas verilere erişmeyi başardı.

Yapay Zekâ Ajanları 12 Saatten Kısa Sürede Hassas Sistemlere Erişim Sağladı

Cathedral'ın hazırladığı taslak rapora göre araştırmacılar, Anthropic'in sistemlerine doğrudan sızmaya çalıştıkları birkaç günün ardından şirketin kullandığı üçüncü taraf iş yazılımlarındaki güvenlik açıklarına yöneldi. (Bu yazılımlar, şirketlerin satış süreçlerini yönetmek, çalışan bilgilerini saklamak ve idari işleri yürütmek için kullandığı araçlardan oluşuyor.) Araştırmacılar, bu yazılımlardaki açıkları kullanarak Anthropic'in iç sistemlerine uzanan erişim yolları buldu. Bu süreçte yapay zekâ ajanlarından faydalandılar ve rapora göre 12 saatten kısa bir süre içinde hassas verilere ulaşabilecekleri yolları tespit ettiler.

Cathedral'ın araştırmacılarının tespit ettiği erişim yolları arasında toplantı kayıtları, çalışanların maaş bilgileri ve iş tekliflerine ilişkin ayrıntılar ile Anthropic'in gelişmiş yapay zekâ modellerini tartışan Slack mesajları bulunuyordu. Şirketin raporunda, erişilen verilerin mümkün olduğunca sınırlı tutulduğu ifade edildi. Anthropic ise Cathedral'in erişebildiği sistemlerin iddia edilenden daha sınırlı olduğunu savunuyor. Şirketin açıklamasına göre araştırmacılar satış, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri sistemlerinin yalnızca sınırlı bir bölümüne erişti.

Anthropic, araştırmacıların özellikle Claude kullanıcılarının sohbetlerine, modele gönderilen mesajlara veya modelin verdiği yanıtlara erişemediğine dikkat çekiyor. Şirketin kaynak kodu ve modellerin eğitilmiş parametrelerini içeren model ağırlıkları da erişim sağlanan veriler arasında bulunmuyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (26 Ekim 2026) 2 gün önce eklendi

Anthropic Güvenlik Açıklarını Kapattı Ama Tartışmalar Sürüyor

Anthropic, sistemlerindeki hareketliliğin bir bölümünü araştırmacılar kendilerine bildirimde bulunmadan önce tespit ettiklerini açıkladı. Şirket, açıkların ortaya çıkmasının ardından ilgili erişim yollarını kapattığını ve federal yetkilileri olay hakkında bilgilendirdiğini belirtti. Güvenlik açığı bulunan üçüncü taraf yazılımlar da devre dışı bırakıldı.

Cathedral'in bu konuda herhangi bir yaptırımla karşılaşması beklenmiyor. Zira kendileri, Anthropic'in dışarıdan güvenlik araştırmacılarını sistemlerini test etmeye davet ettiği bir program kapsamında çalışıyordu. Bu tür programlar, genellikle bug bounty olarak biliniyor. Şirketler, araştırmacıların sistemlerindeki güvenlik açıklarını kontrollü biçimde bulup kendilerine bildirmelerini teşvik ediyor. Bazı programlarda bildirilen açıkların önemine göre ödül de veriliyor. Amaç, kötü niyetli kişiler aynı açıkları kullanmadan önce bunları tespit edip kapatmak.

Ancak Anthropic, Cathedral'ın programın kurallarına bütünüyle uymadığını ve sistemlerindeki faaliyetlerinin tamamını bildirmediğini öne sürüyor. Şirket ayrıca girişimin olayın ulusal güvenlik açısından taşıdığı anlamı abarttığını savunuyor.

Olay ABD'de Ulusal Güvenlik Endişelerini de Artırdı

Cathedral'ın bulguları, yapay zeka şirketlerinin güvenliği konusunda ABD yönetiminde de endişelere yol açtı. The Washington Post'a konuşan ve kimliğinin açıklanmamasını isteyen üst düzey bir Trump yönetimi yetkilisi, raporun hükümet içinde dolaşıma girdiğini ve ulusal güvenlik açısından kaygı yarattığını söyledi. Yetkili, yeni kurulmuş küçük bir girişimin bu kadar kısa sürede hassas sistemlere erişim yolları bulabilmesinin, benzer yöntemlerin yabancı istihbarat servisleri tarafından da kullanılabileceğine işaret ettiğini savundu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Yeni bir AI girişimi, Anthropic'in sistemlerine 12 saatte sızdı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: