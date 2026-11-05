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    Yeni bir Constantine filmi hazırlanıyor ama yıllardır beklenen proje olmayacak

    Keanu Reeves'in Constantine rolüyle geri döneceği devam filmi için yeni gelişmeler duymayı beklerken, farklı bir Constantine projesi ortaya çıktı. İşte DC cephesinde son yaşananlar...

    Yeni bir Constantine filmi hazırlanıyor ama yıllardır beklenen proje olmayacak Tam Boyutta Gör
    Keanu Reeves'in başrolünü üstlendiği 2005 yapımı Constantine'in yıllardır gündemde olan devam filmi, son dönemde çok daha somut bir hâl almaya başlamıştı. Filmin nihayet tamamlanan senaryosu DC Films tarafından onaylanırken, yönetmen Francis Lawrence de projeyi hayata geçirmeye hiç olmadıkları kadar yakın olduklarını söylemişti. Biz artık bu filmin çekim tarihiyle ilgili haberler duymayı beklerken, DC cephesinden beklenmedik bir haber geldi.

    DC Films, bu devam filmi projesinden bağımsız, yepyeni bir Constantine filmi hazırlaması için Francis Galluppi'yi görevlendirdi. Evil Dead Wrath filminin çekimlerini kısa süre önce tamamlayan Galluppi, şimdi Constantine filmi üzerinde çalışmaya başlayacak.

    Constantine 2 Rafa Kaldırılmış Olabilir

    DC cephesinde yaşanan bu sürpriz gelişme, Constantine 2 hakkında ciddi soru işaretleri yaratıyor. Nitekim gelen son duyumlar da DC'nin bu projeyi rafa kaldırdığına işaret ediyor. World of Reel'ın haberine göre, şu anda DC'nin başında olan James Gunn ve Peter Safran ikilisi Constantine 2'yi yapmaktan vazgeçti ve onun yerine bu yeni proje için düğmeye bastı.

    Constantine serisi, meleklerin ve şeytanarın insanlar arasında gizlice dolaştığı mistik bir dünyada geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise bir okült uzmanı ve şeytan avcısı olan John Constantine yer alıyor. Gençliğinde intihar girişiminde bulunduğu için cehenneme mahkûm edilen Constantine, süper kahramanların renkli dünyasından uzakta, gölgeler içinde gizlenen Cehennem güçlerine karşı mücadele veriyor.

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