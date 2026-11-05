Yeni bir Constantine filmi hazırlanıyor ama yıllardır beklenen proje olmayacak

Yapay Zeka Özeti:
- Keanu Reeves'in başrolünde yer alacağı Constantine 2 beklenirken DC cephesinden sürpriz bir haber geldi. James Gunn ve Peter Safran, heyecanla beklenen devam filmi projesini rafa kaldırdı. Yapım şirketi, bunun yerine Evil Dead Wrath filmiyle tanınan Francis Galluppi'yi yepyeni ve bağımsız bir Constantine filmi yazması için görevlendirdi. Böylece Keanu Reeves'in ikonik role geri dönme ihtimali de belirsizliğe gömülmüş oldu.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
DC Films, bu devam filmi projesinden bağımsız, yepyeni bir Constantine filmi hazırlaması için Francis Galluppi'yi görevlendirdi. Evil Dead Wrath filminin çekimlerini kısa süre önce tamamlayan Galluppi, şimdi Constantine filmi üzerinde çalışmaya başlayacak.
Constantine 2 Rafa Kaldırılmış Olabilir
DC cephesinde yaşanan bu sürpriz gelişme, Constantine 2 hakkında ciddi soru işaretleri yaratıyor. Nitekim gelen son duyumlar da DC'nin bu projeyi rafa kaldırdığına işaret ediyor. World of Reel'ın haberine göre, şu anda DC'nin başında olan James Gunn ve Peter Safran ikilisi Constantine 2'yi yapmaktan vazgeçti ve onun yerine bu yeni proje için düğmeye bastı.
Constantine serisi, meleklerin ve şeytanarın insanlar arasında gizlice dolaştığı mistik bir dünyada geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise bir okült uzmanı ve şeytan avcısı olan John Constantine yer alıyor. Gençliğinde intihar girişiminde bulunduğu için cehenneme mahkûm edilen Constantine, süper kahramanların renkli dünyasından uzakta, gölgeler içinde gizlenen Cehennem güçlerine karşı mücadele veriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: