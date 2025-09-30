Yeni bir dönem başlıyor: OpenAI, yeni alışveriş sistemini tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT kullanıcılarının artık Etsy ve Shopify üzerinden alışveriş yapabilmesini sağlayan “Instant Checkout” özelliğini duyurdu. Bu adım, hem tüketiciler hem de ürün keşfi, öneri ve ödeme süreçlerini kontrol eden platformlar için online alışverişin geleceğine dair önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Alışverişte yapay zeka dönemi

Yeni özellik, ABD merkezli Etsy satıcılarından alışveriş yapan ChatGPT Pro, Plus ve Ücretsiz kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. OpenAI, milyonlarca Shopify satıcısının (Glossier, Skims, Spanx, Vuori gibi) kısa süre içinde sisteme dahil olacağını belirtiyor.

Instant Checkout, ChatGPT’de daha önce sunulan alışveriş özelliklerinin üzerine inşa edilmiş durumda. Daha önce kullanıcılar “ofise uygun en iyi spor ayakkabılar hangileri?” gibi sorular sorarak ürün önerileri, fiyatlar, görseller, yorumlar ve satıcı bağlantılarını görebiliyordu. Artık kullanıcılar, konuşmadan çıkmadan “Satın Al” butonuna tıklayarak sipariş, kargo ve ödeme bilgilerini (Apple Pay, Google Pay, Stripe veya kredi kartı seçenekleri) onaylayarak alışverişi tamamlayabiliyor.

Alışkanlıkları değiştirebilir

Tam Boyutta Gör Benzer özellikler daha önce Perplexity ve Microsoft Copilot Merchant Program kapsamında tanıtılmıştı. Ancak OpenAI’ın sunduğu bu alışveriş deneyimi, insanların online alışveriş alışkanlıklarını değiştirme potansiyeline sahip. Kullanıcılar arama motorları veya büyük e-ticaret platformları yerine, kişiselleştirilmiş öneriler, ürün karşılaştırmaları ve hızlı ödeme deneyimi sunan AI sohbet botları üzerinden alışveriş yapabilir hale geliyor.

Bu durum, e-ticarette yeni güç sahiplerinin ortaya çıkmasının da önünü açıyor. Google ve Amazon uzun süredir perakende endüstrisinin kapı bekçiliğini yapıyor. AI sohbet botları üzerinden yapılan alışverişler arttıkça, bu botları geliştiren şirketler hangi ürünlerin öne çıkarılacağı ve hangi komisyonların alınacağı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacak.

Bu arada OpenAI, sunulan ürünlerin organik ve sponsorluk içermeyen, tamamen kullanıcıya uygunluk sırasına göre listelendiğini ve tamamlanan alışverişler için satıcılardan “küçük bir ücret” alacağını belirtti.

OpenAI ayrıca Instant Checkout’u destekleyen teknolojiyi, Stripe iş birliğiyle geliştirilen Agentic Commerce Protocol (ACP)’yi açık kaynak olarak sunacağını açıkladı. Bu sayede diğer satıcılar ve geliştiriciler de agent (ajan, aracı) tabanlı ödeme sistemlerini entegre edebilecek. Bazı kullanıcılar ChatGPT’ye ödeme bilgilerini vermeye çekinse de, şirket sipariş, ödeme ve teslimat süreçlerinin mevcut satıcı sistemleri üzerinden yönetileceğini belirtiyor. ChatGPT yalnızca güvenli bir aracılık rolü üstleniyor.

