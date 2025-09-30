Giriş
    Yeni bir dönem başlıyor: OpenAI, yeni alışveriş sistemini tanıttı

    OpenAI, ChatGPT üzerinden Etsy ve Shopify alışverişini mümkün kılan Instant Checkout özelliğini duyurdu. AI sohbet botları, e-ticarette Google ve Amazon’a rakip olmaya hazırlanıyor.

    Yeni bir dönem başlıyor: OpenAI, yeni alışveriş sistemini tanıttı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT kullanıcılarının artık Etsy ve Shopify üzerinden alışveriş yapabilmesini sağlayan “Instant Checkout” özelliğini duyurdu. Bu adım, hem tüketiciler hem de ürün keşfi, öneri ve ödeme süreçlerini kontrol eden platformlar için online alışverişin geleceğine dair önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

    Alışverişte yapay zeka dönemi

    Yeni özellik, ABD merkezli Etsy satıcılarından alışveriş yapan ChatGPT Pro, Plus ve Ücretsiz kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. OpenAI, milyonlarca Shopify satıcısının (Glossier, Skims, Spanx, Vuori gibi) kısa süre içinde sisteme dahil olacağını belirtiyor.

    Instant Checkout, ChatGPT’de daha önce sunulan alışveriş özelliklerinin üzerine inşa edilmiş durumda. Daha önce kullanıcılar “ofise uygun en iyi spor ayakkabılar hangileri?” gibi sorular sorarak ürün önerileri, fiyatlar, görseller, yorumlar ve satıcı bağlantılarını görebiliyordu. Artık kullanıcılar, konuşmadan çıkmadan “Satın Al” butonuna tıklayarak sipariş, kargo ve ödeme bilgilerini (Apple Pay, Google Pay, Stripe veya kredi kartı seçenekleri) onaylayarak alışverişi tamamlayabiliyor.

    Alışkanlıkları değiştirebilir

    Yeni bir dönem başlıyor: OpenAI, yeni alışveriş sistemini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Benzer özellikler daha önce Perplexity ve Microsoft Copilot Merchant Program kapsamında tanıtılmıştı. Ancak OpenAI’ın sunduğu bu alışveriş deneyimi, insanların online alışveriş alışkanlıklarını değiştirme potansiyeline sahip. Kullanıcılar arama motorları veya büyük e-ticaret platformları yerine, kişiselleştirilmiş öneriler, ürün karşılaştırmaları ve hızlı ödeme deneyimi sunan AI sohbet botları üzerinden alışveriş yapabilir hale geliyor.

    Bu durum, e-ticarette yeni güç sahiplerinin ortaya çıkmasının da önünü açıyor. Google ve Amazon uzun süredir perakende endüstrisinin kapı bekçiliğini yapıyor. AI sohbet botları üzerinden yapılan alışverişler arttıkça, bu botları geliştiren şirketler hangi ürünlerin öne çıkarılacağı ve hangi komisyonların alınacağı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacak.

    Bu arada OpenAI, sunulan ürünlerin organik ve sponsorluk içermeyen, tamamen kullanıcıya uygunluk sırasına göre listelendiğini ve tamamlanan alışverişler için satıcılardan “küçük bir ücret” alacağını belirtti.

    OpenAI ayrıca Instant Checkout’u destekleyen teknolojiyi, Stripe iş birliğiyle geliştirilen Agentic Commerce Protocol (ACP)’yi açık kaynak olarak sunacağını açıkladı. Bu sayede diğer satıcılar ve geliştiriciler de agent (ajan, aracı) tabanlı ödeme sistemlerini entegre edebilecek. Bazı kullanıcılar ChatGPT’ye ödeme bilgilerini vermeye çekinse de, şirket sipariş, ödeme ve teslimat süreçlerinin mevcut satıcı sistemleri üzerinden yönetileceğini belirtiyor. ChatGPT yalnızca güvenli bir aracılık rolü üstleniyor.

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 18 saat önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

