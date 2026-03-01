Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Jason Bourne filminde sürpriz gelişme: Yıldız isim geri dönmeyecek

    Bir süredir hazırlık aşamasında olan Jason Bourne filmi için çok yakında önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Ancak bu yeni Bourne filmi, önemli bir değişikliğe sahne olacak.

    Yeni bir Jason Bourne filmi geliyor Tam Boyutta Gör
    2000'lerin ilk yıllarına damga vuran film serilerinden biri olan Jason Bourne serisi, uzun bir aranın ardından beyaz perdeye geri dönüyor. Ancak görünen o ki bu yeni film ilk başta düşündüğümüzden çok daha farklı olacak.

    Son olarak 2016 yapımı Jason Bourne filmiyle sinemalara konuk olan bu serinin yeni bir filmle geri döneceği bir süre önce ortaya çıkmış, o dönemde gelen haberlerde Matt Damon'ın da bu projenin parçası olacağı söylenmişti. Hatta filmi yönetmesi için anlaşılan Edward Berger de Damon'ın Jason Bourne rolüyle geri döneceğini doğrulamıştı. Ancak aradan geçen sürede planlar değişmiş gibi görünüyor.

    Jason Bourne'u Matt Damon Canlandırmayacak

    Hollywood içinden bilgi sızdıran en önemli kaynaklardan biri olan Jeff Sneider'ın paylaştığı habere göre, yeni Jason Bourne filmi hakkında çok yakında resmi duyurular yapılmaya başlanacak. Ancak Matt Damon bu duyurların parçası olmayacak. Çünkü daha önce söylenenin aksine Matt Damon bu filmde Jason Bourne olarak geri dönmeyecek.

    Bunun yeni Bourne filmi için ne anlama geldiği henüz netleşmiş değil. Hatırlarsanız daha önce The Bourne Legacy adlı bir film çekilmiş; Jeremy Renner'ın başrolünü üstlendiği bu filmde Bourne ile aynı kaderi paylaşan farklı bir ajana odaklanılmıştı. Bu yeni film de benzer bir yol izleyebilir. Ancak şu anda daha olası görünen Jason Bourne rolünü başka bir oyuncunun devralması. Nitekim Hollywood kulislerindeki duyumlar da buna işaret ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    auto6r şanzıman nasıl günde kaç şınav çekilmeli kapının arkasında anahtar varken kapı açılır mi stremio nedir oksijenli su kulağa kaç damla damlatılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum