Yeni Jason Bourne filminde sürpriz gelişme: Yıldız isim geri dönmeyecek

Son olarak 2016 yapımı Jason Bourne filmiyle sinemalara konuk olan bu serinin yeni bir filmle geri döneceği bir süre önce ortaya çıkmış, o dönemde gelen haberlerde Matt Damon'ın da bu projenin parçası olacağı söylenmişti. Hatta filmi yönetmesi için anlaşılan Edward Berger de Damon'ın Jason Bourne rolüyle geri döneceğini doğrulamıştı. Ancak aradan geçen sürede planlar değişmiş gibi görünüyor.
Jason Bourne'u Matt Damon Canlandırmayacak
Hollywood içinden bilgi sızdıran en önemli kaynaklardan biri olan Jeff Sneider'ın paylaştığı habere göre, yeni Jason Bourne filmi hakkında çok yakında resmi duyurular yapılmaya başlanacak. Ancak Matt Damon bu duyurların parçası olmayacak. Çünkü daha önce söylenenin aksine Matt Damon bu filmde Jason Bourne olarak geri dönmeyecek.
Bunun yeni Bourne filmi için ne anlama geldiği henüz netleşmiş değil. Hatırlarsanız daha önce The Bourne Legacy adlı bir film çekilmiş; Jeremy Renner'ın başrolünü üstlendiği bu filmde Bourne ile aynı kaderi paylaşan farklı bir ajana odaklanılmıştı. Bu yeni film de benzer bir yol izleyebilir. Ancak şu anda daha olası görünen Jason Bourne rolünü başka bir oyuncunun devralması. Nitekim Hollywood kulislerindeki duyumlar da buna işaret ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: