Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni bir Men in Black filmi geliyor; Başrolde yine Will Smith olabilir

    Men in Black (Siyah Giyen Adamlar) serisi yıllar sonra yeniden beyaz perdeye dönebilir. Serinin beşinci filmi için hazırlıklara başlandı. Üstelik Will Smith de geri dönebilir.

    Yeni Men in Black filmi geliyor; Başrolde yine Will Smith olabilir Tam Boyutta Gör
    Özellikle 1997 ve 2002'de çıkan ilk iki filmiyle büyük başarı yakalayan Men in Black (Siyah Giyen Adamlar) serisi, son olarak 2019 yapımı Men in Black: International ile sinemalara konuk olmuştu. Başarısız olan bu reboot girişiminin ardından seriyi bir süre nadasa bırakan Sony, şimdi bu seriyi yeniden canlandırmanın zamanı geldiğini düşünüyor olacak ki yeni bir Men in Black filmi için hazırlıklara başladı.

    Sony çatısı altında hazırlanan bu yeni filmin senaryosunu yazması için Chris Bremner (Bad Boys: Ride or Die) görevlendirildi.

    Chris Bremner Tercihi, Men in Black 5'te Will Smith'in Yer Alabileceğini Düşündürüyor

    Henüz yolun başında olan bu yeni proje hakkında bilinenler oldukça kısıtlı; o yüzden orijinal serinin yıldızları Will Smith ve Tommy Lee Jones'un bu yeni filmin parçası olup olmayacağı bilinmiyor. Ancak Sony'nin bu film için Bad Boys serisinde Will Smith ile çalışan Chris Bremner'ı seçmiş olması, Smith'in bu projede yer alma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

    Men in Black: International'ın başrolleri olan Chris Hemsworth ve Tessa Thompson'ın ise bu projede yer alması beklenmiyor. Çünkü seriyi sıfırlayıp yenilmeyi hedefleyen bu reboot filmi Sony için tam bir hayal kırıklığına dönüşmüştü. Bu yüzden stüdyonun o deneyimi tamamen unutmayı tercih edeceği düşünülüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    diş hekimi maaşı wellbutrin kadınlar kulübü sol elin soğuk sağ elin sıcak olması 500 bin konut mantıklı mı metropol para dağıtımı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T Pro
    Xiaomi 15T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 14
    MSI NB MODERN 14
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum