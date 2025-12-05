Yeni bir Men in Black filmi geliyor; Başrolde yine Will Smith olabilir

Sony çatısı altında hazırlanan bu yeni filmin senaryosunu yazması için Chris Bremner (Bad Boys: Ride or Die) görevlendirildi.
Chris Bremner Tercihi, Men in Black 5'te Will Smith'in Yer Alabileceğini Düşündürüyor
Henüz yolun başında olan bu yeni proje hakkında bilinenler oldukça kısıtlı; o yüzden orijinal serinin yıldızları Will Smith ve Tommy Lee Jones'un bu yeni filmin parçası olup olmayacağı bilinmiyor. Ancak Sony'nin bu film için Bad Boys serisinde Will Smith ile çalışan Chris Bremner'ı seçmiş olması, Smith'in bu projede yer alma ihtimalini kuvvetlendiriyor.
Men in Black: International'ın başrolleri olan Chris Hemsworth ve Tessa Thompson'ın ise bu projede yer alması beklenmiyor. Çünkü seriyi sıfırlayıp yenilmeyi hedefleyen bu reboot filmi Sony için tam bir hayal kırıklığına dönüşmüştü. Bu yüzden stüdyonun o deneyimi tamamen unutmayı tercih edeceği düşünülüyor.