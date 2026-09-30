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    Yeni benzinli BMW 3 Serisi tanıtıldı: 443 beygirlik M350 xDrive ve drift modu

    Elektrikli i3'ün ardından BMW, yeni nesil içten yanmalı 3 Serisi'ni tanıttı. Serinin amiral gemisi 443 beygirlik M350 xDrive, arkadan itişli "Drift Moment" moduyla sahneye çıktı.

    Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: 6 silindirli motor ve drift modu! Tam Boyutta Gör
    Mart ayında tüm teknik detayları açıklanan %100 elektrikli i3 modelinin ardından BMW, tutkunlarının merakla beklediği yeni nesil 3 Serisi ailesini bugün resmi olarak tanıttı. "Neue Klasse" tasarım dilini geleneksel motor mimarisine taşıyan Bavyeralı üretici, teknolojiye açık yaklaşımını sürdürerek benzinli ve 48V hafif hibrit seçenekleriyle efsanevi sedanı yeniledi.

    Tasarımda elektrikli kardeşi i3 ile neredeyse birebir aynı dinamik siluetini paylaşan yeni 3 Serisi; uzun aks mesafesi, genişletilmiş çamurlukları ve gövdeye gömülü otomatik kapı kollarıyla dikkat çekiyor. Ön tarafta böbrek ızgaraları ile birleşen yeni far imzası dikkat çekerken, benzinli versiyonlar 18 ila 20 inç büyüklüğünde alaşım jantlarla sunuluyor.

    Kabin içinde ise 17.9 inçlik sürücüye dönük devasa ekranı ve ön cam boyunca uzanan BMW Panoramic Vision gösterge panelini barındıran yepyeni "BMW Panoramic iDrive" mimarisi yer alıyor.

    Motor seçenekleri

    Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: 6 silindirli motor ve drift modu! Tam Boyutta Gör
    Lansmanla birlikte sunulan içten yanmalı motor ailesinin giriş seviyesini 2.0 litrelik 4 silindirli TwinPower Turbo üniteler oluşturuyor:
    • BMW 318: 156 hp güç ve 250 Nm tork üreten model, 48V kayış tahrikli starter jeneratörü desteğiyle 0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlıyor.
    • BMW 320: Aynı 2.0 litrelik ünitenin geliştirilmiş versiyonuyla 211 hp güç ve 330 Nm tork sunarak 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede gerçekleştiriyor.

    Ayrıca önümüzdeki dönemde aileye şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyon da eklenecek.

    6 silindirli saf güç: BMW M350 xDrive ve "Drift Moment"

    Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: 6 silindirli motor ve drift modu! Tam Boyutta Gör
    Bugün gerçekleşen lansmanın şüphesiz en heyecan verici üyesi, içten yanmalı serinin zirvesinde yer alan BMW M350 xDrive oldu. 3.0 litrelik sıralı 6 silindirli TwinPower Turbo benzinli motor, krank miline entegre 48V hafif hibrit sistemle desteklenerek tam 443 hp güç üretiyor. Araç, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4,1 saniyede tamamlıyor.

    M350 xDrive ile birlikte BMW M tutkunlarını heyecanlandıracak yepyeni bir özellik geldi. Orta ekrandan aktifleştirilen "Drift Moment" modu, xDrive dört çeker sisteminin gücünü tamamen arka tekerleklere ileterek sürücüye saf yanlama ve drift keyfi sunuyor.

    M350 xDrive'ın yanı sıra seride 4 silindirli turbo benzinli seçenekler de yer alacak; önümüzdeki yıl ise şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyon aileye eklenecek.

    Yeni benzinli 3 Serisi, onlarca yıllık sürüş dinamikleri tecrübesiyle optimize edilen özel BMW Driving Stack beyin sistemi ve opsiyonel sunulan Adaptif M süspansiyonla geliyor. Araçta ayrıca 130 km/s hıza kadar eller serbest sürüşe izin veren Otoban Asistanı gibi Seviye 2+ sürüş destek sistemleri standartları belirliyor.

    Üretim kanadında da görev dağılımı netleşti: Elektrikli i3 markanın Münih’teki ana fabrikasında banttan inerken; bugün tanıtılan içten yanmalı yeni 3 Serisi modellerinin üretimi BMW’nin Bavyera’daki dev Dingolfing tesisinde gerçekleştirilecek.

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